Position, Extra-Training, Fans und Familie: Die Gründe für Sanés Leistungsexplosion

Von: Philipp Kessler

Leroy Sané meldet sich nach Reservistenrolle zum Saisonstart eindrucksvoll beim FC Bayern zurück. Seine Leistungsexplosion hat mehrere Gründe.

München – Leroy Sané (26) polarisiert. Aber aktuell kann es nur eine Meinung geben: Nach einer durchwachsenen Rückrunde ist der Offensiv-Star auf dem besten Weg zurück zu seiner Top-Form. Beim 1:1 am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach rettete er dem FC Bayern mit seinem Tor einen Punkt.

Zudem kamen 32 seiner 34 Pässe an, zehn seiner 13 Dribblings waren erfolgreich. Im Bundesliga-Spitzenspiel war er der auffälligste Bayern-Star auf dem Rasen. Schon in der Woche zuvor bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison in Bochum zeigte er eine starke Leistung inklusive Tor.

„Was die letzten zwei Spiele super war, war seine Aktivität“, schwärmt Thomas Müller (32). „Er hat Bälle gefordert, Aktionen eingeleitet, war beweglich. Er hat auch seine Abschluss-Qualitäten unter Beweis gestellt.“ Fakt ist: Leroy ist wieder erste Sané. Und das kommt nicht von ungefähr. Die tz nennt die Gründe für seine Leistungsexplosion.

Leroy Sané begeistert FC Bayern: Position und Extra-Training entscheidend

Position: Das neue flexible Angriffsspiel der Bayern ohne klassischen Mittelstürmer kommt auch Sané zugute. Zuletzt agierte er hauptsächlich auf seiner favorisierten linken Offensivseite, kann regelmäßig ins Zentrum ziehen und den Abschluss suchen. In der Rückrunde der Vorsaison wurde er hingegen öfter auf dem rechten Flügel eingesetzt.

Extra-Training: Nach den Einheiten schnappt sich Sané regelmäßig den Ball und macht noch Torschusstraining. Außerdem arbeitet er an seiner ohnehin bereits stark ausgeprägten Geschwindigkeit. Dabei geht es ihm vor allem darum, seinen Rumpf zu stärken und zu stabilisieren – um in Zweikämpfen die Balance halten und noch mehr Tempo aufnehmen zu können. Aufgrund seiner dynamischen und trickreichen Spielweise wird er von den Gegenspielern oft besonders hart in die Mangel genommen. Jüngstes Beispiel: die Samstags-Duelle mit Gladbachs Christoph Kramer (31).

FC Bayern: Familienmensch Sané pusht Fan-Unterstützung

Fans: Zu Beginn der Vorsaison wurde er sogar von den eigenen Anhängern ausgepfiffen. Auch im Frühjahr 2022 wurde er auch aufgrund seiner manchmal lasch wirkenden Körpersprache häufig kritisiert. Nun blüht Sané wieder auf, gewinnt auch defensiv Zweikämpfe. Das gefällt den Fans, die ihn gegen Gladbach sogar mit „Leroy“-Sprechchören anfeuerten. Die Zustimmung pusht ihn. Sein Trikot verschenkte er nach Schlusspfiff.

Familie: Sané ist ein Familienmensch. Seine Partnerin Candice – eine US-Amerikanerin – und die beiden Kinder sind derzeit bei ihm in München. Das tut ihm gut und wirkt sich offenbar positiv auf seine Leistungen aus. Philipp Kessler