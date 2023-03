Sané oder Gnabry vor Verkauf? FC Bayern hätte im Fall der Fälle wohl eine Tendenz

Von: Johannes Skiba

Teilen

Leroy Sané und Serge Gnabry drücken beim FC Bayern in wichtigen Spielen aktuell nur die Bank. Im Sommer könnte einer der beiden München verlassen.

München – Spätestens seit der Niederlage des FC Bayern in Leverkusen, nach der die Münchener ihre Tabellenführung an Borussia Dortmund abgaben, ist die Stimmung beim deutschen Rekordmeister angespannt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic kritisierte die Mentalität der Spieler. Leroy Sané und Serge Gnabry sind dabei das Sinnbild der eher enttäuschenden Rückrunde, in der der FCB sechs Zähler weniger einsammelte als der BVB. Die beiden Außenstürmer finden sich in diesem Kalenderjahr meist nur auf der Bank wieder.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Deutscher Meister: 32x Europapokal der Landesmeister/Champions League: 6x

Bundestrainer nominiert nur Bayerns Gnabry – Sané bleibt in München

Beim FC Bayern München gehören Leroy Sané und Serge Gnabry zu den Topverdienern. Das hohe Gehalt spiegelte sich zuletzt jedoch nicht in den Leistungen der hochtalentierten Offensivspieler wider. Sané wurde darüber hinaus nicht von Bundestrainer Hansi Flick für die kommenden Testspiele des DFB gegen Peru und Belgien berücksichtigt. Flick bevorzugt offenbar anders als sein ehemaliger Arbeitgeber eher Gnabry, der wiederum im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft steht.

Beide Spieler haben in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits über 30 Pflichtspiele absolviert. Muss einer von ihnen München trotzdem verlassen? Im Fall der Fälle würde es wohl Gnabry treffen. Die Bayern hätten laut Sky die Tendenz, sich eher vom gebürtigen Stuttgarter zu trennen. Ein Transfer von Gnabry würde die Einsatzchancen von Sané allerdings nicht erhöhen, da der FCB die Transfereinnahmen mit Sicherheit in einen Ersatz reinvestieren würde. Für den 27-Jährigen bietet die Länderspielpause indes eine gute Möglichkeit, um seine Form wiederzufinden und sich wieder in den Fokus von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zu spielen.

Serge Gnabry und Leroy Sané gehören aktuell nicht zum Stammpersonal des FC Bayern. © ActionPictures/imago

Bayern-Transfer von Sané oder Gnabry wäre konsequent

Einen Abgang von Leroy Sané und Serge Gnabry im kommenden Sommer würde für den FC Bayern ein zu großes Risiko bedeuten. Der breite Kader der Münchener ist in dieser Spielzeit ein großer Trumpf, der sich vor allem positiv auf die Champions League auswirkt, in der man trotz der schweren Gruppenphase und Achtelfinal-Gegner PSG bislang problemlos ins Viertelfinale spazierte.

Die große Kaderqualität könnte auf Dauer jedoch zu Unruhe führen, sodass ein Transfer von einem der beiden Stars zumindest in Betracht gezogen werden sollte, wenn sich die Leistungen der jungen Profis nicht verbessert. Das klingt hart, ist aber die Konsequenz, mit der der FC Bayern seit Jahren erfolgreich auf dem Transfermarkt agiert. (jsk)