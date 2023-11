Neuer Vertrag? Sportdirektor Freund verrät Details zu Gesprächen mit Leroy Sanés Berater

Von: Christoph Gschoßmann

Leroy Sané weckt mit seiner Topform Begehrlichkeiten. Die Bayern wollen wohl möglichst schnell seinen Vertrag verlängern, um ihn lange in München zu halten.

München - Jahrelang stand er in der Kritik und wartete er auf seinen endgültigen Durchbruch. Leroy Sané hatte es nicht leicht in seinen ersten Jahren beim FC Bayern, wo viele ihm ankreideten, zu wenig aus seinem Talent zu machen. Doch diese Zeiten sind längst vergangen. Sané ist neben Stürmerstar Harry Kane der wohl aktuell wichtigste und konstanteste Spieler im Dress der Roten. Er begeistert nicht nur durch Tore, Vorlagen und Kabinettstückchen, sondern auch durch Laufbereitschaft, Kampfgeist und Grätschen. Kurzum: Sané und der FC Bayern, das passt. Und so könnte es wohl auch noch länger sein.

Leroy Sané: Weitere Gespräche über Vertragsverlängerung wohl nach der Länderspielpause

Denn: Der Vertrag mit Sané soll in München verlängert werden. Wie die Bild vorab aus ihrem Podcast „Bayern Insider“ verriet, ist ein Gespräch von Berater Fali Ramadani mit der Bayern-Seite nach der Länderspielpause angesetzt. Sportdirektor Christoph Freund sagte der Sport Bild zudem auf die Frage, ob es korrekt sei, dass es bisher noch keine Gespräche mit dem Berater gegeben habe: „Nein, das ist nicht korrekt.“ Es gab also bereits erste Annäherungen. Der gebürtige Essener Sané steht noch bis 2025 beim FCB unter Vertrag. Bisher holte er drei Meisterschaften mit den Isarstädtern. Nach Informationen der Zeitung wird Sané im kommenden Sommer eine Entscheidung über seine weitere Zukunft und wohl seinen letzten großen Vertrag treffen.

Bayern-Star Leroy Sané befindet sich in der Form seines Lebens. © Christian Charisius/dpa

Freund, Hoeneß und Kane loben Leroy Sané - bleibt er langfristig beim FC Bayern?

Die Bayern-Verantwortlichen sangen zuletzt unzählige Loblieder auf Sané. Sportdirektor Christoph Freund äußerte gegenüber der Sport Bild: “Er ist einer der Spieler, auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen“. Er mache es gerade „überragend. Man sieht an seinem strahlenden Gesicht, wie viel Spaß er hat. Er strotzt vor Energie.” Der aktuelle Sané sei „der beste, den es bisher beim FC Bayern gab. Er will immer spielen, möchte nicht einmal in der 89. Minute ausgewechselt werden.” Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte bereits im September verlauten lassen, dass ihm „das Herz im Leibe“ lache, wenn er Sané zuschaue. Interesse an Sané soll es unter anderem vom FC Liverpool geben.

Der 27 Jahre alte Rechtsaußen steht bereits bei neun Toren und sieben Vorlagen in 18 Pflichtspielen. Besonders mit Kane versteht er sich blendend, wie auch der Engländer jüngst bestätigte: “Ich liebe es, mit Leroy zusammenzuspielen”, so Kane nach dem 4:2-gegen Heidenheim. Der Knipser weiter: “Wir haben eine sehr gute Connection – auf und neben dem Platz. Er ist ein fantastischer Spieler und Typ!” Kanes Vertrag hat Gültigkeit bis 2027 - gut möglich, dass die beiden auf Dauer die Hauptattraktion in der Bayern-Offensive bilden. (cgsc)