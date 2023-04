Mané „nicht der Sonnenschein, den viele in ihm sehen“: Sky-Kommentator berichtet von Info „aus bester Quelle“

Von: Christoph Gschoßmann

Sadio Mané ist nach seinem Schlag gegen Leroy Sané für ein Spiel suspendiert worden. Ein Sky-Kommentator gibt Infos preis, wieso Liverpool ihn damals ziehen ließ.

München - Sadio Mané ist spätestens seit seinem Ausraster in Manchester das Gesicht einer ziemlich verkorksten Bayern-Saison. Als Hoffnungsträger und Ersatz für den damaligen Weltfußballer Robert Lewandowski geholt, sollte der Mann, der die Fans in Liverpool jahrelang verzückte, auch in München glänzen. Mané gilt als fröhlicher Typ, seine positive Art soll ansteckend sein. „Ich denke, die Fans werden ihn lieben und sind begeistert“, sagte FCB-Präsident Herbert Hainer damals. Der 32 Millionen Euro teure Mané war nichts weniger als der Königstransfer für die neue Saison.

FC Bayern: Sadio Mané kam als Königstransfer, aber liefert zu wenig

Doch es kam anders. Der 31-Jährige blieb beim FC Bayern hinter den Erwartungen zurück. Eric Maxim Choupo-Moting lief ihm in der Sturmspitze den Rang ab. Für den Senegalesen blieb oft nur der Bankplatz, bei seinen Jokereinsätzen wirkte er wie ein Fremdkörper. In den Medien häuften sich Zweifel an Sportvorstand Hasan Salihamidzic, ob der Außenspieler als Lewandowski-Ersatz die richtige Transfer-Entscheidung war. In Manchester zeigte sich schließlich zum ersten Mal in aller Öffentlichkeit das andere Gesicht von Mané. Er schlug Leroy Sané ins Gesicht und wurde dafür suspendiert.

„Spätestens jetzt wissen wir alle, dass Mané nicht der Sonnenschein ist, den viele in ihm gesehen haben“, schreibt Sky-Kommentator Joachim Hebel dazu auf Twitter. Hebel sagt weiter, er „habe vor einziger Zeit eine Info aus bester Quelle erhalten, die das stark bekräftigt.“ Das sei auch der Grund für den Transfer gewesen, will der Journalist wissen: „Deshalb hat ihn Liverpool auch ziehen lassen.“

Name Sadio Mané Alter 31 Verein FC Bayern München Position Linksaußen

Lothar Matthäus über Sadio Mané: „Kein einfacher Charakter“

Ähnlich scharfe Worte in Richtung Mané fand auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Für den Weltmeister von 1990 sei Mané „kein einfacher Charakter“. Das wisse man nicht erst seit dieser Aktion von Manchester, sagte der ehemalige Bayern-Kapitän. „Er war schon in Salzburg jemand, der sich wegtransferiert hat. Er wollte unbedingt weg, das hat er dann gezeigt“, so Matthäus bei RTL. 2014 war Mané von den Mozartstädtern nach Southampton gewechselt, zwei Jahre später zu den Reds.

Mané erhält nun einen Denkzettel - aber dieser soll ihn nicht dauerhaft belasten. „Es hat uns beschäftigt, weil es schon ein eklatanter Vorfall war“, sagte der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Doch er verteidigte den Stürmer auch: „Sadio hat sich nie, nie, nie etwas zuschulden kommen lassen. Er ist Fußball pur. Er hat mein vollstes Vertrauen. Das hatte er vorher und hat er auch nach diesem Fehler.“ Nach der internen Sperre am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga kehrt der zudem zu einer Geldstrafe verdonnerte Mané für das Manchester-Rückspiel demnach wieder in den Kader zurück. (cgsc mit dpa)