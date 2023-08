Gerüchte um Blitz-Transfer: Thomas Tuchels Planspiele mit seinen Offensiv-Stars

Von: Florian Schimak

Sadio Mané ist weg. Dennoch hat der FC Bayern auf den offensiven Flügeln extrem viel Qualität. Was plant Thomas Tuchel?

München/Singapur – Am Ende ging es doch recht schnell. Der Abschied von Sadio Mané vom FC Bayern ist seit Dienstagabend offiziell.

Der Flügelstürmer, der im vergangenen Sommer für 32 Millionen als vermeintlicher Weltstar vom FC Liverpool kam, verlässt die Münchner nach nur einem Jahr schon wieder. Mané läuft zukünftig an der Seite von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr auf.

Leroy Sané Geburtsdatum: 11. Januar 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Rechtsaußen Marktwert: 65 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Sané, Coman und Gnabry: Thomas Tuchel verfolgt besonderes Planspiel

Sportlich ist der Mané-Abschied zu verkraften, weil der inzwischen 31-Jährige im Bayern-Trikot nur selten zu überzeugen wusste. Vor dieser Saison machte Thomas Tuchel bereits früh deutlich, dass der Senegalese auf den Flügeln kaum eine Chance haben werde.

Mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané sieht sich der Bayern-Coach bestens aufgestellt, auch wenn das Trio in der vergangenen Saison ebenfalls eher selten zu überzeugen wusste. Daher hat Tuchel auch klare Erwartungen an die drei Flügel-Stars.

Thomas Tuchel erwartet in der kommenden Saison viel von Serge Gnabry und Leroy Sané. © IMAGO / Lackovic / AFLOSPORT

Harry Kane zum FC Bayern? Für Tuchels Offensivplan wäre Transfer elementar

„Wenn sie Tore und Assists machen, wäre das schon mal sehr gut“, sagte der Übungsleister am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen Liverpool in Singapur mit einem Augenzwinkern. „Nach dem Verlust von Robert Lewandowski hatten sie eine Menge Druck auf ihren Schultern, Tore zu machen. Das ist ihnen nicht ganz gelungen“, erklärte Tuchel die Schwankungen der drei Flügelflitzer.

Weniger Druck auf das Trio, aber mehr Druck auf die Transfer-Bosse? Tuchel erhofft sich durch den möglichen Transfer von Harry Kane, dass auch dessen designierte Nebenleute wieder aufblühen. Dass ein Mittelstürmer dem Bayern-Spiel guttun wird, ist nun tatsächlich keine neue Erkenntnis.

Wohin mit Mathys Tel beim FC Bayern? Youngster will unbedingt bleiben

Youngster Mathys Tel, der in der Vorbereitung derzeit einen ansprechenden Eindruck hinterlässt, will man diesen Ballast noch nicht auferlegen. Daher besteht aktuell auch noch die Möglichkeit, dass der 18-Jährige den FC Bayern leihweise verlässt, sollte Kane tatsächlich kommen.

„Die Gespräche mit dem Trainer sind gut. Ich würde am liebsten auch diese Saison in München bleiben“, sagte Tel im Gespräch mit dem kicker: „Wir werden gemeinsam besprechen, was am besten für meine Entwicklung ist. Der FC Bayern ist mein großer Traum. Ich arbeite jeden Tag dafür, um besser zu werden. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich habe nur den FC Bayern im Kopf.“

Offensives Wechselspiel beim FC Bayern: Bayern-Trio kämpft um zwei Startplätze

Von Coman, Gnabry und Sané erwartet Tuchel künftig eine ähnlich energische Einstellung, weil sie für das Umschaltspiel elementar sind. „Sie sollen die ersten sein, die das Gegenpressing auslösen“, beschrieb Tuchel die taktischen Anforderungen an Coman und Co. Das Treio wird sich wohl einem Wechselspiel stellen müssen, weil keiner einen Stammplatz haben dürfte.

Gegen Liverpool im Test war dies in Ansätzen zu erkennen, da saß Coman zunächst auf der Bank und kam im zweiten Durchgang für Sané, der kurz vor der Pause den 2:2-Ausgleich erzielte. Gnabry bereitete einen Treffer vor und traf zudem selbst.

Blitz-Transfer? Thomas Tuchels Planspiele mit seinen Offensiv-Stars

Apropos Sané. Am Dienstag machte ein Gerücht die Runde, dass der 27-Jährige im Fokus des FC Barcelona stehen würde. Der spanische Top-Klub habe Sané demnach als Nachfolger von Ousmane Dembélé ins Visier genommen und denke über einen Blitz-Transfer nach.

Daran ist allerdings nichts dran, da der FC Bayern nicht darüber nachdenkt, Sané abzugeben. Tuchel hat mit seinem Offensiv-Trio in dieser Saison nämlich einiges vor. (smk)