Von: Christoph Wutz

Der FCB sucht nach einem neuen Rechtsverteidiger. Leverkusens Jeremie Frimpong gilt als Kandidat. Er ist im Sommer wohl günstig zu haben.

München – Bayer Leverkusen spielt bislang eine herausragende Saison und führt die Bundesliga-Tabelle an. Folgerichtig wecken die Stars der „Werkself“ mit ihren Leistungen Begehrlichkeiten – auch beim ärgsten Konkurrenten der Elf von Xabi Alonso, dem FC Bayern. In den vergangenen Monaten kamen immer wieder Gerüchte auf, Leverkusens Florian Wirtz könnte in die bayerische Landeshauptstadt wechseln. Doch offenbar haben die Münchner auch ein Auge auf einen Teamkollegen des DFB-Stars geworfen: Jeremie Frimpong könnte künftig auf der rechten Außenbahn der Bayern wirbeln.

Jeremie Agyekum Frimpong Geboren: 10. Dezember 2000 (Alter 22 Jahre) in Amsterdam Positionen: Rechter Außenverteidiger, rechter Mittelfeldspieler Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen bis zum: 30. Juni 2028 Marktwert (laut transfermarkt.de): 45 Millionen Euro

Nicht nur Wirtz: Bedient sich der FC Bayern gleich doppelt bei Bayer Leverkusen?

Das berichtet Sportjournalist Christian Falk gegenüber dem englischen Portal Caught Offside. Demnach sei neben Wirtz die Personalie Frimpong bei den Bayern „immer wieder im Gespräch“ gewesen. „Doch unter dem früheren Sportdirektor Hasan Salihamidzic wurde der Spieler nicht hoch genug eingeschätzt“, schrieb Falk.

Allerdings habe sich dies „unter der neuen Führung geändert.“ Brazzos Nachfolger als Bayern-Sportdirektor, Christoph Freund, hält offenbar große Stücke auf den Niederländer, der im Oktober gegen Frankreich sein Länderspiel-Debüt für „Oranje“ feierte. „Der Name Frimpong könnte aktuell werden“, stellte Falk mit Blick auf die Münchner Transferaktivitäten in naher Zukunft in Aussicht.

Christoph Freund (l.), der Sportdirektor des FC Bayern, könnte sich gleich doppelt in Leverkusen bedienen: Neben Florian Wirtz (2. v. r.) soll auch Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong (2. v. l.) auf der Liste der Münchner stehen (im Bild mit Victor Boniface (r.)). © Revierfoto / Sven Simon / Imago

FCB auf Rechtsverteidiger-Suche: Bayers Frimpong kommt wohl nicht im Winter

Erst kürzlich hatte Freund verraten, dass die Bayern den Markt bereits im Winter nach einem neuen Rechtsverteidiger sondieren. Doch zu einem Frimpong-Transfer im kommenden Transferfenster wird es wohl nicht kommen.

Einerseits befindet er sich mit Bayer im Titelkampf, ist Stammspieler in Leverkusen und wird das Team von Xabi Alonso wohl nicht mitten in der Saison verlassen. Andererseits verlängerte der 22-Jährige seinen Vertrag erst im Oktober langfristig bis 2028. Außerdem spielt der offensiv denkende Rechtsverteidiger bislang eine überragende Runde, erzielte in 18 Pflichtspielen sechs Tore und bereitete sieben Treffer vor. Diese Umstände sowie der Zeitpunkt ließen eine Verpflichtung im Winter wohl sehr kostspielig werden.

Schlagen die Bayern im Sommer zu? Leverkusens Frimpong wäre günstig zu haben

Ein Wechsel Frimpongs nach der Saison ist deutlich wahrscheinlicher. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano und Sky übereinstimmend berichten, ist im Vertrag des Rechtsverteidigers eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verankert.

Diese, so Romano, ist außerdem nur im kommenden Sommer gültig. In Anbetracht seines Marktwerts in Höhe von 45 Millionen Euro (laut transfermarkt.de) und seiner überragenden Form wäre das ein absoluter Schnäppchen-Preis zu einem günstigen Zeitpunkt.

FC Bayern zeigt wohl Interesse an Leverkusens Frimpong

Denn im Sommer 2024 haben die Bayern auf Frimpongs Position wohl akuten Bedarf. Neben Noussair Mazraoui steht aktuell nur ein Rechtsverteidiger im Münchner Kader: Bouna Sarr, der sich kürzlich ein Kreuzband riss und dem Rekordmeister lange fehlen wird. Dass der im Juni des nächsten Jahres auslaufende Vertrag des Senegalesen verlängert wird, gilt als unwahrscheinlich.

Das angebliche Interesse des amtierenden Deutschen Meisters am Leverkusener Außenbahnspieler ist indes nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr wurde Frimpong mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht, damals kam jedoch kein Transfer zustande. (wuc)

