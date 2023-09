Neues Wiesn-Trikot des FC Bayern: Detail an Davies-Outfit könnte in München für Diskussionen sorgen

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München hat ein neues Wiesn-Trikot. Alphonso Davies hat sich für Fanshop-Fotos darin ablichten lassen – mit Lederhose und Turnschuhen.

München – In München beginnt am dritten September-Wochenende eine ganz besondere Jahreszeit. Am Samstag, 16. September, wird auf der Theresienwiese ozapft – Bürgermeister Dieter Reiter eröffnet dann das 188. Oktoberfest. Und passend dazu können die Fans des FC Bayern nun das neue Wiesn-Trikot ihres Klubs kaufen.

FC Bayern spielt im Wiesn-Trikot gegen Bayer Leverkusen

Das Jersey, das traditionell zum Oktoberfest erscheint, kommt dieses Jahr in Grün daher. Auffällig sind das Blumenmuster und das alte Bayern-Logo, das auch schon die Brust des Champions-League-Trikots ziert. Noch ein Detail, das den Fans gefallen dürfte, ist das Oktoberfest-typische Alpen-Edelweiß, das in die Innenseite des Nackens gestickt ist. Darunter steht „Wiesn 2023“.

Ob das neue Trikot den Münchnern ebenso viel Glück bringt wie die Vorgänger-Version aus dem Herbst 2022? Kurios: Auch damals spielten die Bayern gegen Leverkusen in ihrem Sonder-Dress. Am 30. September hatte man zu Hause souverän mit 4:0 gewonnen. Dieses Mal sind die Vorzeichen etwas anders, schließlich hat sich die Werkself auch dank eines starken Transfersommers extrem weiterentwickelt.

Neues Wiesn-Trikot des FC Bayern: Detail an Davies-Outfit könnte in München für Diskussionen sorgen

Zurück zur Wiesn – beziehungsweise dem Trikot des Rekordmeisters. Im Fanshop wird es von Jamal Musiala und Alphonso Davies vorgestellt. Während der deutsche Jungstar, der in den Kader von Trainer Thomas Tuchel zurückkehrt, in kompletter Montur mit Hose, Stutzen und Fußballschuhen posiert, zeigt sich der Kanadier in einer Lederhose.

Was der Flügelflitzer aber unten rum trägt, könnte in München für Diskussionen sorgen: weiße Sportsocken und weiße Sneaker.

Klassisch oder modern? Alphonso Davies kann beides tragen. Mit seinen damaligen Bayern-Kollegen trägt er auf dem Oktoberfest 2022 Haferlschuhe – bei der Präsentation des neuen Wiesn-Trikots sieht man ihn mit weißen Sneakern. © FC Bayern München / Imago / FC Bayern München

Trachten-Diskussion in Bayern: Sneaker zur Lederhose?

In Bayern – und damit selbstverständlich auch in der Landeshauptstadt – trägt man zur Lederhose eigentlich Trachtensocken oder -strümpfe und dazu die klassischen Haferlschuhe. So wird das traditionelle Outfit komplett.

Beim jüngeren Publikum, zu dem Davies mit seinen 22 Lenzen zweifelsohne noch zählt, ist die Kombination mit den Turnschuhen aber längst viel geläufiger. Diese Modeerscheinung ist nicht nur auf dem Oktoberfest, sondern auf sämtlichen Volksfesten im Freistaat zu beobachten. Und das seit Jahren.

Lederhose mit Haferl- oder Turnschuhen? Bayern-Star Davies kann beides

Was ist also richtig? Selbst unter Mode-Experten ist mittlerweile eine Diskussion entbrannt, ob man Sneaker zur Lederhose tragen kann oder nicht – Nina Munz erklärte der tz beispielsweise, dass sie eher auf die klassische Version mit Haferlschuhen setzen würde.

Davies dürften die Debatten jedenfalls kalt lassen – auf dem Foto mit dem neuen Wiesn-Trikot kommt er gut weg, der Sneaker rundet das eher sportlich-traditionelle Outfit gut ab. Und: Er kann auch anders! Beim Paulaner-Shooting machte er wie seine Bayern-Kollegen eine sehr gute Figur – mit Haferlschuhen. So werden die Münchner dann auch bei ihrem obligatorischen Wiesnbesuch aufschlagen. (akl)