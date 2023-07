Wegen Hoeneß-Aussagen: Friedenstelefonat im Kane-Gipfel?

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Teilen

Uli Hoeneß preschte mit seinen Aussagen über Harry Kane und Tottenham Hotspur vor. Gab es nun ein Friedenstelefonat?

Rottach-Egern – Die Idylle war am Tag darauf kurzzeitig dahin. Als die Bayern-Spieler gestern Vormittag an jenem Ort ankamen, an dem sie am Dienstagabend ihren ersten Test der Vorbereitung bei strahlendem Sonnenschein und vor imposantem Wallberg-Panorama mit 27:0 gegen den FC Rottach-Egern gewonnen hatten, regnete es wie aus Eimern.

Tag fünf des Trainingslagers startete bei der geheimen Vormittagseinheit mit getrübter Stimmung – und zwei Sorgenkindern. Ausgerechnet in jenem Mannschaftsteil, der ohnehin seit Wochen im Fokus steht.

„Großer Wermutstropfen“ im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee

Schon am Dienstagabend hatte Thomas Tuchel von „großen Wermutstropfen“ gesprochen, die den erfreulichen Sieg etwas abwerteten. Sowohl Fünffachtorschütze Mathys Tel (Schulter) als auch Eric Maxim Choupo-Moting (Knie) hatten Blessuren davongetragen, die kurz nach Spielende noch nicht genau eingeschätzt werden konnten. Mit Blick auf „Choupo“, der mit Rottachs Keeper zusammengeprallt war, hatte Tuchel noch gescherzt: „Ich habe ihn aus Leistungsgründen ausgewechselt.“

Tatsächlich aber hatte er ihn nach nur wenigen Minuten Spielzeit in der zweiten Halbzeit vom Feld geholt, weil es nicht mehr ging. Mit einem dicken Eisbeutel nahm der 34-Jährige, aktuell erster Stürmer im Kader, Platz auf der Bank. Im Kopf der Verantwortlichen herrschte da schon ein wenig Alarmstimmung.

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen bemüht sich aktuell intensiv um die Dienste von Harry Kane. © Imago/Simon/Bryne

FC Bayern: Tuchel-Plan geht nicht auf

Ganz so dramatisch war es letztlich nicht. Choupo-Moting fehlte gestern Vormittag im Training, schaut nun von Tag zu Tag. Tel hingegen konnte die regenerative Einheit mitmachen. Den Weg vom Team-Quartier Überfahrt hatte der Franzose jedoch lieber nicht mit dem Fahrrad, sondern im Teambus angetreten. Auch bei ihm muss noch abgewartet werden, wie die lädierte Schulter reagiert.

Man sah Tuchel die Verärgerung darüber an, dass sein Plan, „alle durch das Trainingslager zu bringen“, nicht aufgegangen ist. Besonders misslich ist die Lage, weil das Sturmzentrum intern bekanntlich ohnehin als Knackpunkt auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur gesehen wird. Stand jetzt sind drei von vier Stürmern bzw. Aushilfen angeschlagen – auch Thomas Müller trainiert ja in München.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Kane-Saga zieht sich weiter in die Länge

Lediglich Serge Gnabry hat in der laufenden Vorbereitung noch kein Wehwehchen geplagt. Erschwerend hinzu kommt der Blick auf Choupo-Motings bisherige Trainingseindrücke. Der Kameruner musste am Tegernsee schon vor dem Schlag aufs Knie immer wieder dosiert trainieren.

Nur mit ihm und dem 18 Jahre alten Tel in die Saison zu starten, ist mit einem hohen Risiko behaftet – aber gar nicht so unwahrscheinlich. Denn wie aus Bayern-Kreisen sowie dem Umfeld von Tottenham zu hören ist, wird sich der Wunsch-Transfer von Harry Kane weiter ziehen. Bis zum Ende der Transferfrist am 1. September stehen der Supercup sowie zwei Bundesliga-Spiele an. Die Bayern brauchen trotz der misslichen Lage Geduld. Und zwar nach den jüngsten Aussagen von Uli Hoeneß über Tottenham-Boss Daniel Levy eher mehr als weniger.

Tuchel stempelte den Fall mit den Worten „Es ist sein gutes Recht“ ab und erklärte: „Manchmal entscheidet Uli aus dem Bauch, dass er Klartext spricht, manchmal hält er sich zurück.“ Der Coach ließ aber schon auch durchblicken, dass er persönlich anders agiert hätte („ich werde es nicht machen“). So denkt auch CEO Jan-Christian Dreesen, der laut Bild am Montag am Telefon versucht hat, Levy zu besänftigen. Man hält es in der Causa so wie am Tegernsee – und hofft, dass nach dem Regen die Sonne kommt. Hanna Raif, Philipp Kessler