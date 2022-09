Mané als Bayern-Scherzkeks: Müller hört seit „zehn Tagen“ denselben Lewandowski-Witz

Von: José Carlos Menzel López, Philipp Kessler

Teilen

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski kehrt mit Barcelona nach München zurück. FCB-Neuzugang Sadio Mané hat daher eine Bitte an Thomas Müller.

München – Montag (12. September), 13.12 Uhr am Tucherpark in München: Der Mannschaftsbus des FC Barcelona kommt am Teamhotel Hilton vorgefahren. Objekt der Begierde der anwesenden Fotografen ist – natürlich – Robert Lewandowski (34). Der Superstürmer trägt einen grauen Jogginganzug, winkt kurz, bevor er in die Lobby verschwindet.

FC Bayern: Müller lobt vor Barca-Duell in Champions League Ex-Teamkollege Lewandowski

Fakt ist: Rund ums Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Barça sind alle Augen auf den Superstürmer gerichtet. Lewandowski hatte den deutschen Rekordmeister nach viel Tamtam und für eine feste Ablöse von 45 Millionen Euro im Sommer verlassen. Am Dienstag (13. September) kommt es zum ersten Wiedersehen auf dem Rasen. Gesprächsthema war der Pole seit seinem Abgang in München aber irgendwie immer.

Thomas Müller bekam von Teamkollege Sadio Mané einen guten Rat. © Laci Perenyi/Imago

„Er wird wahrscheinlich nie Vergangenheit werden, weil er sich in die Geschichtsbücher eingetragen hat“, sagte Thomas Müller (32) über Lewandowski. Der zweimalige FIFA-Weltfußballer wurde zwischen 2014 und 2022 mit dem FC Bayern unter anderem 2020 Champions-League-Sieger und knackte 2021 mit 41 Liga-Toren den Uralt-Rekord von Legende Gerd Müller. Auch beim FC Barcelona triff Lewandowski aktuell wieder, wie er will. Seine Bilanz in sechs Pflichtspielen für die Katalanen: neun Tore, zwei Vorlagen.

Mané „fehlt ein Dosenöffner“ - doch den Humor hat der Senegalese nicht verloren

Zum Vergleich: Bayerns neuer Weltstar Sadio Mané (30), in München meist Mittelstürmer, steht nach neun Pflichtspielen bei fünf Toren und keinem Assist. In den vergangenen Spielen tat sich der Ex-Liverpool-Star Mané schwer. „Ihm fehlt ein Dosenöffner“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann (35). „Er ist manchmal vielleicht etwas zu kritisch. Er muss noch selbstbewusster werden und darf nicht zu viel nachdenken.“

Den Humor scheint Mané immerhin aber nicht verloren zu haben, wie Müller verriet: „Sadio hat mir die letzten zehn Tage immer als Scherz gesagt, ich soll nicht aus Versehen den Ball zu Lewy spielen.“ (pk/lop)