München - Robert Lewandowski erzielte am Freitag ein absolutes Traumtor. Es erinnert etwas an einen Fußball-Star, den viele Fans aus einer Zeichentrickserie kennen.

Wenn es einen Ausnahmekicker gibt, dann wohl Tsubasa Ozora. Edeltechniker, beidfüßig und stets der Mann für die entscheidenden Tore. Nur zu schade, dass es ihn nur in einer japanischen Mangaserie gibt, in der die Spieler vor einem Fallrückzieher zwölf Salti in der Luft schlagen können und Tsubasa selbst dann netzt, wenn ihn fünf Gegner auf engstem Raum umstellen. Am Freitag schaute Tsubasa aber mal kurz in Freiburg vorbei. In Form von Robert Lewandowski. Anders lässt sich nämlich kaum erklären, was der Pole in der Nachspielzeit mit seinem Körper anstellte, um den Ball zum 2:1 gegen die Breisgauer ins Netz zu befördern. Mangamäßig!

„Ich habe Ribérys Flanke gesehen und mein erster Gedanke war, den Ball zu einem Kollegen abzulegen, aber das war nicht so einfach, weil keiner da war“, so Lewy selbst. Und dann ging der Mangafilm los. Die 91. Minute: Von fünf Freiburgern umzingelt nimmt Lewandowski auf einem halben Quadratmeter die Flanke per Brust an, tippelt den Ball mit dem rechten auf den linken Fuß und spitzelt ihn durch einen Wald von Beinen im Zeitlupentempo gegen den Pfosten. Und von dort ins Glück. Saisontor Nummer 14 des 28-Jährigen und schon jetzt Anwärter Nummer eins auf das Tor des Jahres. Lewy: „Es war ganz wenig Platz. Mir blieb nur die Möglichkeit, es so zu machen.“ Hat ja dafür ganz gut geklappt.

+ Zeichentrick-Kicker Tsubasa Ozora (Mitte), umstellt von Gegenspielern. © fkn Selbst Christian Streich kam sich vor wie im Film. „Wer kann des? Wer kann des“, staunte der SC-Trainer über Lewandowski, der schon den Ausgleich markiert hatte. Und weiter: „In dieser Bedrängnis. Deswegen kickt er in Bayern. Deswegen gewinne se so oft.“ Sah auch der Kapitän so, der das Kunststück sofort in die Kategorie „sensationell“ einstufte. Philipp Lahm wollte aber auch „ein bisschen Glück“ erkannt haben. Und im Fernsehen wollte man ob der Körperspannung des Polen wissen, ob er Ballett üben würde. „Nein, das habe ich wirklich nie probiert“, sagte der. Dafür aber bestimmt mal bei Tsubasa Ozora eingeschaltet.

lop