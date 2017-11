Lewandowski-Backup: Ex-Stürmer Valencia hat zwei Geheimtipps

Seitdem James Rodriguez in München kickt, meldet sich Landsmann und Ex-Bayern-Stürmer Adolfo Valencia häufiger zu Wort. Diesmal möchte der Kolumbianer dem FCB zwei Spieler schmackhaft machen.

München - Der FC Bayern sucht mit Hochdruck nach einem Backup für Robert Lewandowski. Die Namen einiger Kandidaten für die Ersatzrolle kursieren bereits seit geraumer Zeit durch die Medien. Nun meldet sich Adolfo Valencia zu Wort, der vor einigen Wochen bereits mit der Einschätzung für Stirnrunzeln sorgte, dass sein gutes Verhalten in München damals in der Saison 1993/94 auch ein Türöffner für das Engagement von James Rodriguez im vergangenen Sommer gewesen sei.

Diesmal möchte der mittlerweile 49-Jährige dem deutschen Rekordmeister zwei Landsleute schmackhaft machen, die er für geeignet hält, die Ersatzrolle für den polnischen Starstürmer auszufüllen: Juan Guillermo (23) sowie Junior Moreno Huaca (20). "Beide kom­men aus Ko­lum­bi­en, beide spie­len in Me­xi­ko. Guil­ler­mo ist ein ex­zel­len­ter Spie­ler. Ein Stür­mer wie Le­wan­dow­ski. Er hat einen aus­ge­zeich­ne­ten Schuss, einen super rech­ten und super lin­ken Fuß. Zudem ist er stark im Straf­raum. Ju­ni­or ist ein Spie­ler wie Man­ches­ter-Ci­ty-Star Ser­gio Agüe­ro: schnell, tech­nisch stark und tor­ge­fähr­lich", verkündet Valencia in der Bild.

Zwar spielen beide Fußballer derzeit lediglich in der zweiten mexikanischen Liga, für einen Bundesliga-Verein könnte es aber auch reichen, ist der Südamerikaner überzeugt. So könnte sich Valencia folgenden Plan vorstellen: "Die Klubs zah­len nicht. Es wäre super, wenn sie nach Mün­chen kom­men könn­ten, Bay­ern sie sich dann gegen ein klei­nes Ge­halt an­schaut. Dann muss man sehen, ob man die Spie­ler an einen klei­ne­ren Klub wie Köln ver­leiht. Dann kön­nen sie nach einem Jahr wie­der zu­rück zu Bay­ern. Sie haben sehr viel Po­ten­zi­al."

+ Seit James Rodriguez beim FC Bayern spielt, meldet sich Ex-Stürmer Adolfo Valencia (hier mit Lothar Matthäus im Bild) wieder häufiger zu Wort. © AFP

Ganz uneigennützig ist der Vorschlag des ehemaligen FC Bayern-Angreifers Valencia nicht: Schließlich fungiert er mittlerweile als Spielerberater und hat die von ihm vorgeschlagenen Offensivkräfte beide unter seinen Fittichen.

