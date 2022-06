Lewandowski-Wirbel um Dolmetscher: „Bayern ist kein seriöser Verein“

Von: Manuel Bonke

Robert Lewandowski will weg vom FC Bayern München. © EPA/Leszek Szymanski

Für FC-Bayern-Star Robert Lewandowski scheint klar zu sein, dass er seine Zukunft nicht an der Säbener Straße sieht. Im Hintergrund ruckelt es aber gewaltig.

München - Die vergangenen Tage verbrachte Robert Lewandowski (32) in der Welt der Schönen und Reichen. Gemeinsam mit seiner Frau Anna besuchte er die Filmfestspiele in Cannes, dann ging es weiter zum Formel-1-Rennen nach Monaco. Glitzer und Glamour war angesagt beim zweimaligen Weltfußballer. Bis zum gestrigen Montag. Da ging es für den zweimaligen Weltfußballer zur polnischen Nationalmannschaft – und dort ging es bei der Pressekonferenz gleich mal schmutzig zu: Lewy setzte zur verbalen Blutgrätsche gegen seinen Noch-Arbeitgeber an.

Robert Lewandowski Geboren am: 21. August 1988 Geburtsort: Warschau (Polen) Position: Mittelstürmer Pflichtspiele und Tore für den FCB: 374 (344 Tore)

Robert Lewandowski über den FC Bayern: „Ich will dort nicht mehr spielen.“

„Meine Geschichte bei Bayern ist vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit mehr, weiter für diesen Verein zu spielen“, begann der Stürmer seine Ich-will-weg-­Rede und legte nach: „Ein Transfer ist die beste Lösung für beide Seiten. Ich will dort nicht mehr spielen. Eine weitere Zusammenarbeit kann ich mir nach all dem, was in den letzten Monaten passiert ist, nicht vorstellen. Der FC Bayern ist ein seriöser Verein und ich hoffe, sie werden mich nicht behalten, nur weil sie es können.“

Sätze mit Sprengstoff-Potenzial. Das wird auch die Münchner Führungsetage um Präsident Herbert Hainer (67), Vorstandschef Oliver Kahn (52) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) so sehen. Für zusätzlichen Wirbel sorgte der Dolmetscher der Pressekonferenz, der Lewandowskis Worte falsch mit „Bayern ist kein seriöser Verein“ übersetzte – was freilich nichts an der grundsätzlichen Kernaussage ändert: Lewandowski möchte zum Trainingsauftakt am 8. Juli kein Bayern-Spieler mehr sein. „Vielleicht kann ich euch nach den Länderspielen mehr sagen“, erklärte der Pole.

Stürmer-Star Lewandowski liebäugelt mit einer Zukunft in Spanien

Schon tags zuvor in Monaco hatte Lewandowski provokante Abschiedsaussagen getroffen. „Spanien ist großartig“, schwärmte er. Eine klare Anspielung auf den FC Barcelona, der einen Transfer von Lewandowski anstrebt. „Wir haben ein Haus auf Mallorca“, erzählte der Angreifer weiter, das Jackett lässig über die Schulter gelegt, die Augen hinter einer dicken Sonnenbrille verborgen: „Das Gefühl für Spanien ist da, und ich finde es einen wirklich guten Ort – nicht nur, um dort Urlaub zu machen.“ Sondern auch, um dort möglichst schon ab Sommer Fußball zu spielen.

„Es ist schwer zu sagen, ob ich nächste Saison noch für Bayern spiele“, meinte Frankreich-Urlauber Lewandowski im lockeren Boxen-Plausch beim polnischen TV-Sender Eleven Sports noch etwas zurückhaltender und ergänzte: „Ein Wechsel zu Barca? Es hängt von mehreren Faktoren ab. Ich denke, meine Situation ist klar und es hat keinen Sinn, darüber zu reden.“

Zukunft von Robert Lewandowski weiter unklar

Fakt ist: Die hoch verschuldeten Katalanen haben dem deutschen Rekordmeister ein erstes schriftliches Angebot in Höhe von 32 Millionen Euro für Lewandowski gemacht. Eine Reaktion der Münchner blieb bislang aus. Bisher hatten die Bayern stets eine klare Haltung zur Causa Lewandowski vertreten: Lewandowski muss seinen bis 2023 laufenden Vertrag erfüllen. Das „Basta!“ von Vorstandschef Kahn habe klar „gezeigt: Die Tür ist zu!“, sagte dessen Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge (66).

Doch ein weiteres Jahr der Zusammenarbeit scheint nach Lewandowskis Auftritt im Quartier der polnischen Nationalmannschaft mehr als unwahrscheinlich.