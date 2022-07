Lewandowski flog von München direkt nach Mallorca: Ein Satz von ihm ziert nun viele Gazetten

Von: Marcus Giebel

Kurzes Treffen mit den Liebsten: Auf Mallorca sah Robert Lewandowski Ehefrau Anna und die Kinder wieder.

Robert Lewandowski hat nach seinem Abflug aus München auf Mallorca Halt gemacht - um seine Familie wiederzusehen. Bevor es nach Barcelona geht, steht nun ein Trip nach Miami an.

München - Barcelona muss auf seinen neuen Stürmerstar noch warten. Statt nach Katalonien flog Robert Lewandowski nach seinem Abschied vom FC Bayern zunächst nach Mallorca. Auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen hatte der Weltfußballer bereits seinen Urlaub mit Ehefrau Anna und den beiden Töchtern verbracht.

Die drei warteten laut spanischen Medien bereits vor Ort auf den 33-Jährigen, der nach der Landung am privaten Flugterminal direkt von Journalisten umringt wurde. Auf die Frage, ob er nach dem Ende des wochenlangen Wechseltheaters glücklich sei, habe Lewandowski geantwortet: „Ja, ich bin (sehr) glücklich.“

Lewandowski verlässt FC Bayern: Von München über Mallorca nach Miami

Dieses Zitat präsentierten mehrere katalanische Zeitungen am Sonntagmorgen auf ihren Titelseiten. Fotos zeigen Lewandowski strahlend, seine Augen von einer Sonnenbrille bedeckt, eine schwarze Baseballmütze auf dem Kopf und einen Rucksack auf dem Rücken. In seiner neuen Wahlheimat wird er so schnell aber wohl nicht aufschlagen. Den Berichten zufolge reist Lewandowski, der sich via Instagram verabschiedete, an diesem Sonntag direkt von Mallorca weiter in die USA.

Dort wird er bereits von Präsident Joan Laporta und der Delegation des FC Barcelona erwartet. Vor Ort steht der obligatorische Medizincheck an, ehe der Vertrag unterzeichnet werden soll, der demnach über drei Jahre läuft, und eine Option auf eine weitere Spielzeit enthält. Netto soll er pro Jahr neun Millionen Euro einnehmen.

Video: Bayern-Fans sprechen über den Lewandowski-Abgang

Lewandowski wechselt zum FC Barcelona: „Bringt Tore, Erfahrung und Knowhow mit“

In einem Statement feierte Barca die Verpflichtung: „Der polnische Stürmer besticht durch seine Torjägerqualitäten. Im Strafraum besitzt er alle möglichen Werkzeuge, die ihn zu einem gefährlichen Stürmer machen, der mit Kopf und beiden Füßen präzise abschließt.“

Und weiter: „Mit seinen technischen Qualitäten kann er daran auch außerhalb des Strafraums anknüpfen. Lewandowski wird Barcelonas Angriff mit Toren, Erfahrung und Knowhow bereichern.“

Lewandowski beim FC Barcelona: Debüt gegen Inter Miami möglich

Darauf dürfen sich auch seine Teamkollegen um Keeper Marc-Andre ter Stegen freuen, die bereits am Samstag nach Miami geflogen sind. Während ihrer US-Tour trainieren sie auf der Anlage von Inter Miami, dem Klub von Ex-Profi David Beckham. Bereits am Mittwoch könnte Lewandowski sein Debüt für die Blaugrana geben - dann gegen das Beckham-Team.

Es folgen weitere Testspiele gegen Real Madrid, Juventus Turin und New York Red Bulls. Den spanischen Medien zufolge soll Lewandowskis offizielle Vorstellung nach der für den 31. Juli geplanten Rückkehr in Barcelona stattfinden. Dann endlich lernt er auch seine neue Heimat kennen. (mg)