Bayerns neue Nummer Neun? Youngster Tel ballert sich schon mal warm

Von: Philipp Kessler

Urlaub fällt für Mathys Tel aktuell aus. Der Angreifer des FC Bayern schießt sich derzeit für die Saisonvorbereitung warm. Hat er das Zeug zur neuen Nummer Neun?

München – Der FC Bayern sucht einen neuen Super-Knipser. Er lässt sich davon nicht beirren – und schießt sich unterdessen warm für die neue Saison: Mathys Tel (18).

Mathys Tel Geburtsdatum: 27. April 2005 (18 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 20 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Mathys Tel beim FC Bayern: Auf den Spuren von Thierry Henry

Das Sturm-Juwel der Münchner glänzt aktuell beim prestigeträchtigen Maurice Revello Turnier (5. bis 18. Juni) in Frankreich. Beim seit 1967 jährlich stattfindenden Wettbewerb trumpften bereits spätere Top-Stars wie Thierry Henry, Juan Roman Riquelme oder James Rodriguez auf.

In diesem Jahr treten die meisten Nationen mit einer U21-Auswahl an. Frankreich spielt mit seiner U18-Mannschaft – und Tel ist dabei Kapitän. Mit zwei Toren und einer Vorlage in den drei Gruppenspielen gegen Saudi Arabien (2:2), Costa Rica (3:1) und Venezuela (4:3 n. E.) hatte der Bayern-Angreifer maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Équipe Tricolore als Erster für das Halbfinale am Freitag qualifizieren konnte. Das Endspiel findet am Sonntag in Salon-de-Provence statt.

Mathys Tel könnte beim FC Bayern die neue Nummer Neun werden. Die ist seit dem Abgang von Robert Lewandowski zu haben. © Fotomontage/ IMAGO / Moritz Müller

FC Bayern und die Suche nach einem Mittelstürmer: Mathys Tel zeigt, was in ihm steckt

Eigentlich hätte Tel bei der U20-Weltmeisterschaft in Argentinien (20. Mai bis 11. Juni) dabei sein sollen. Die Bayern legten allerdings ihr Veto ein, weil er im engen Meisterkampf gebraucht wurde. Dabei zeigte sich auch, welches Standing Tel in München inzwischen genießt. Wird Tel die neue Nummer Neun beim FC Bayern? Die Rückennummer ist seit dem Abgang von Robert Lewandowski zu haben.

Als man am 34. Spieltag beim 1. FC Köln in der Schlussphase unbedingt einen Treffer zur Meisterschaft benötigte, brachte Thomas Tuchel Youngster Tel und ließ Sadio Mané auf der Bank. Generell deutete der junge Angreifer in seiner ersten Bayern-Saison sein großes Potenzial an. In den wenigen Einsätzen zeigte Tel bereits, was in ihm steckt (alle 80 Bundesliga-Minuten gelang ihm ein Treffer).

Mathys Tel die neue Nummer Neun beim FC Bayern?

Dass der Stürmer nun beim Maurice-Revello-Turnier für die U18-Auswahl aufläuft, ist eine Ausnahme. Wie die tz erfuhr, war dies der Wunsch von U21-Nationaltrainer Sylvain Ripoll (51). Der Ex-Profi möchte, dass sich Tel dort matchfit hält und so im Falle eines Ausfalls in Frankreichs Kader für die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) in Top-Form nachrücken könnte.

Die Urlaubsplanung stellt Tel derzeit ohnehin hinten an. Er möchte so fit wie möglich aus der Sommerpause zurückkehren und dann beim FC Bayern unter Trainer Thomas Tuchel (49) voll durchstarten. Unabhängig der Konkurrenz im Sturm.

Übrigens: Tel will ohne Leihe den Durchbruch beim FC Bayern schaffen. Wie sehr er und sein Umfeld sich mit dem deutschen Rekordmeister identifizieren, zeigt folgende Tatsache: Tels Ex-Verein Rennes war ein unglaublich harter Verhandlungspartner im vergangenen Jahr. Damit der Transfer dennoch über die Bühne gehen konnte, verzichtete sein Berater Gadiri Camara nach tz-Informationen sogar auf einen großen Teil seiner Beraterprovision. Am Ende wechselte Tel für eine feste Ablöse von 20 Millionen Euro (plus bis zu 8,5 Millionen Euro mögliche Boni) nach München. Philipp Kessler