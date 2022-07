Lewandowski-Nachfolger bringt sich beim FC Bayern in Stellung: „Gibt kein besseres Timing“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Sasa Kalajdzic träumt von einem Wechsel zum FC Bayern. Der Österreicher bietet sich selbst als Lewandowski-Nachfolger an.

München – Der FC Bayern hat in diesem Sommer seinen Goalgetter ziehen lassen. Ein Nachfolger für Robert Lewandowski ist weit und breit noch immer nicht in Sicht. Ein möglicher Kandidat, mit dem der deutsche Rekordmeister in diesem Transferfenster bereits in Verbindung gebracht worden war, bringt sich nun selbst in Stellung. Sasa Kalajdzic will zum FC Bayern – und zwar sofort.

Sasa Kalajdzic Geboren: 7. Juli 1997 (Alter: 25 Jahre), Wien, Österreich Position: Stürmer Vertrag beim VfB Stuttgart bis: 30. Juni 2023 Marktwert: 25 Millionen Euro

Lewandowski-Nachfolger beim FC Bayern: Sasa Kalajdzic liebäugelt mit Wechsel

„Wenn man das nüchtern und neutral betrachtet, dann gäbe es wahrscheinlich kein besseres Timing“, verrät Sasa Kalajdzic, Torjäger vom VfB Stuttgart, in der Sky-Sendung „Meine Geschichte“ seine Gedanken über einen Wechsel zum FC Bayern München. Was der Österreicher meint: Robert Lewandowski, der vor wenigen Tagen nach Barcelona abgewandert ist, war acht Jahre lang der Platzhirsch im Münchner Sturmzentrum. Die FCB-Bosse haben es nicht einmal im Ansatz gewagt, ihm einen echten Konkurrenten vor die Nase zu setzen

Stuttgarts Sasa Kalajdzic träumt von einem Wechsel zum FC Bayern als Lewandowski-Nachfolger. © Frank Hoermann/Imago

„Bei Bayern spielt immer ein Stürmer, da gibt‘s keinen Stürmer, der nur ein Jahr da ist“, erklärte Kalajdzic. Jetzt wo die Lewy-Ära zu Ende gegangen ist, wäre es für einen Stürmer wohl tatsächlich der perfekte Zeitpunkt zum FC Bayern zu gehen. „Wahrscheinlich ist das Timing richtig gut, aber ich kann nicht entscheiden, ob ich zu den Bayern gehe“, sagte der 25-Jährige Wiener.

Sasa Kalajdzic gibt Bayern-Traum nicht auf – FCB-Bosse haben wohl andere Pläne

Die Bayern scheinen jedoch nicht ernsthaft an einem Kalajdzic-Transfer interessiert zu sein, wie die Sport Bild bestätigt. Trainer Julian Nagelsmann setzt nach der Verpflichtung von Superstar Sadio Mané wohl auf eine Doppelspitze mit dem Senegalesen und Serge Gnabry.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Die Bayern trauen Kalajdzic die Lewandowski-Nachfolge nicht zu, sehen den Österreicher wohl eher auf einem Level von Back-up-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Zudem basteln die Bosse an den Transfers von Sturm-Juwel Mathys Tel und dem Weltklasse-Angreifer Harry Kane.

Kalajdzic-Traum von Lewandowski-Nachfolge bleibt wohl unerfüllt

Kalajdzic träumt weiterhin von einem Wechsel zum FC Bayern, bleibt zugleich aber auch realistisch: „Ich kann und möchte nichts dazu sagen, weil ich nichts versprechen will oder irgendeinen Blödsinn erzählen will. Dort, wo ich bin, und jetzt bin ich beim VfB, gebe ich 1893 Prozent.“

Beim 5:2 der Schwaben gegen Valencia am Samstag, dem fünften Sieg im fünften Testspiel, musste Kalajdzic noch vor der Pause wegen Unwohlsein ausgewechselt werden. Stuttgart fordert für seinen Sturm-Riesen zwischen 20 und 25 Millionen Euro Ablöse, offenbar gibt es Interesse aus der Premier League. (ck)