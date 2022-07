Lewandowski-Spitze bei Barca-Termin: „Wollte immer für einen großen Klub spielen“

Von: Stefan Schmid

Lewandowski stößt in Miami zu seinem neuen Team und lässt mit ersten Worten im Barcelona-Trikot aufhorchen.

Miami - Nachdem die endlos wirkende Transfer-Posse zwischen Barcelona und dem FC Bayern endlich beendet ist, reiste Robert Lewandowski zu seinen neuen Teamkollegen ins Trainingslager nach Miami. Auf der Tagesordnung standen dabei erstmal eine Menge PR-Termine und so richtete der Stürmer die ersten Worte über die Kanäle des FC Barcelona an seine katalanischen Fans.

Lewandowski wollte schon „immer für großen Club spielen“

Voller Freude zeigte sich Lewandowski das erste Mal im Trikot seines neuen Vereins. Unmissverständlich ist dabei die Pose: Der Daumen geht nach oben und auch mit dem FC Barcelona soll es die kommende Saison wieder nach oben gehen. In dieser Hinsicht dürften sich seine Pläne mit denen seines neuen Arbeitgebers decken. „Meine Ziele sind immer hoch, ich will immer gewinnen“, so Lewandowski, der Barcelona für den maximalen Erfolg gut gerüstet sieht: „Wir haben so viele gute Spieler mit großer Qualität, wir können sehr weit kommen.“

Das ewige hin und her - an dem er selbst nicht ganz schuldlos war - scheint zwar nicht vollkommen spurlos am Polen vorbeigegangen zu sein, Reue für seine provokante Auftritt sieht aber anders aus. „Es war einfach für mich, mich für Barcelona zu entscheiden“, so Lewandowski, der so weiter, schon „immer für einen großen Club spielen“ wollte. Den Verantwortlich des FC Bayern dürft diese kleine Spitze egal sein, haben sie doch bereits große Pläne mit den Lewandowski-Millionen.

Lewandowski debütiert womöglich gegen Real Madrid

Nach dem obligatorischen Medizincheck soll sich Lewandowski diese Woche zunächst im Team akklimatisieren, ein Debüt gegen Inter Miami schon in dieser Woche ist unwahrscheinlich. So könnte es so kommen, dass die neue Sturmhoffnung der Katalanen ausgerechnet gegen Erzrivale Real Madrid sein Debüt gibt. Im Testspiel am 24.07. könnte der siebenmalige Torschützenkönig der Bundesliga eine erste Duftmarke setzen.

Einem solchen Einstand wäre auch Barça-Präsident Joan Laporta, der Lewandowski sogleich per Handschlag begrüßte, wohl nicht abgeneigt. So hat der höchste Amtsträger des katalanischen Klubs doch unter anderem den Verkauf der eigene Fernsehrechte in Gang gesetzt, um den Transfer zu verwirklichen. Sollte Lewandowski in Spanien wider Erwarten scheitern, wird sich Laporta das als persönliche Niederlage ankreiden lassen müssen. (dpa/sch)