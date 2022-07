Spanischer Reporter zu Lewandowski-Wechsel: „Seine Absicht war es, zu Real zu gehen“

Von: Marcus Giebel

Keine guten Erinnerungen an Real Madrid: Nach dem Aus im Champions-League-Halbfinale 2017/2018 hockt Robert Lewandowski bedröppelt auf dem Rasen.

Robert Lewandowskis Wechsel zum FC Barcelona überrascht viele Beobachter. Auch ein spanischer Reporter ist sicher: Eigentlich war Real Madrid sein Ziel.

München - Andreas Möller soll vor seinem Wechsel in die Serie A einst den längst legendären Spruch getätigt haben: „Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien!“ Bei Robert Lewandowski scheint das Motto etwas geografie-sicherer zu lauten: Barcelona oder Madrid - Hauptsache Spanien! Denn jahrelang war Bayerns Torgarant mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden, ehe er nun so lange auf einen Wechsel zum FC Barcelona pochte, bis die Bosse an der Säbener Straße dann doch ihr Okay gaben. Wobei das lukrative Angebot aus Katalonien natürlich eine ebenso wichtige Rolle gespielt hat.

Als die Spekulationen über einen Transfer zum spanischen FCB aufkamen, schienen sie jedoch wegen der Vorgeschichte eher wie ein schlechter Scherz anzumuten. Schließlich soll Lewandowski noch zu Zeiten im Trikot von Borussia Dortmund ein Angebot von Real-Boss Florentino Perez vorgelegen haben, doch weil er damals bereits beim FC Bayern im Wort stand, lehnte er schweren Herzens ab - so zumindest geht die Geschichte.

Lewandowski verlässt den FC Bayern: Spekulationen über Real Madrid hielten sich über Jahre

Später wurde auch sein Beraterwechsel hin zu Pini Zahavi als Zeichen interpretiert, sich sportlich verändern zu wollen. Auch damals galt für die Öffentlichkeit immer Real Madrid als favorisiertes Ziel des Polen, der trotz seiner Robustheit einen Transfer in die Premier League scheuen soll. Auch von einer Einigung zwischen Superstar und „Königlichen“ war schon die Rede.

Wie viel Wahrheit dahinter steckt, wird sehr wahrscheinlich das Geheimnis beider Seiten bleiben. Oder womöglich irgendwann einmal Thema in einem Enthüllungsbuch werden. Marco Ruiz von der Madrider Sportzeitung AS jedenfalls ist felsenfest davon überzeugt, dass Lewandowskis Destination immer Madrid und nicht Barcelona hieß. In einem Video betont er sogar: „Lewandowski kommt per Abpraller zu Barca, seine eigentliche Absicht war es, zu Real zu gehen.“

Aus dem Sturm von Real Madrid nicht wegzudenken: Karim Benzema spielt seit 2009 für die „Königlichen".

Lewandowski und Real Madrid: Benzema macht Wechsel zu Blancos unmöglich

Lewandowskis Problem hört auf den selben Namen wie das vieler Abwehrspieler auf dieser Welt: Karim Benzema. Der seit Jahren in Weltklasse-Form auftrumpfende Franzose ist bei den Blancos vornedrin gesetzt. Dass er dem zudem als Liebling von Perez geltenden Stürmer nicht mal eben den Stammplatz abknüpfen könnte, dürfte auch dem Weltfußballer aufgegangen sein. Somit musste sich Lewandowski von seinem Real-Traum verabschieden, erklärt Ruiz.

Aber es hätte andere Optionen gegeben. Manchester City und Paris St. Germain wären für Lewandowski demnach durchaus als Alternativen in Frage gekommen, betont der AS-Reporter. Doch wie sein Ex-Berater Cezary Kucharski bei Sport1 erwähnte, schaut der 33-Jährige auch auf die klimatischen Bedingungen. Die warmen Temperaturen und die vielen Sonnenstunden in Spanien erwärmen offenbar Lewandowskis Herz.

Lewandowski wechselt zum FC Barcelona: Torjäger muss bei Vereinswahl offenbar Abstriche machen

Da nimmt er es auch in Kauf, ausgerechnet beim Erzrivalen von Real Madrid anzuheuern. Obendrein einem Team, das sich im Umbruch befindet. Ruiz urteilt: Barca hat einen guten Deal abgeschlossen, sich aber zu viel Geld entlocken lassen angesichts eines nur noch bis 2023 laufenden Vertrags in München und des fortgeschrittenen Fußballeralters Lewandowskis.

Was aber wiederum zeigt, wie sehr die Blaugrana den Torjäger jetzt schon haben wollten. Und womöglich bei anderen Personalien kürzer treten müssen. Zumal es sich einmal mehr schwierig gestalten dürfte, die in Spanien geltende Gehaltsobergrenze einzuhalten, um auch alle neuen Stars registrieren zu können. Jene Regel machte dem stolzen Klub schon vor einem Jahr bei der geplanten Vertragsverlängerung mit Lionel Messi einen Strich durch die Rechnung.

Wahrscheinlich muss auch Lewandowski Abstriche machen - mehr als in München soll er in Barcelona auf keinen Fall verdienen. Aber schon bei der Wahl seines neuen Vereins erlebte er ja ganz offenbar, dass sich auch für einen der besten Kicker auf dem Planeten nicht jeder Wunsch erfüllt.

Das ging Möller vor 30 Jahren übrigens ähnlich. Statt nach Mailand oder Madrid zog es ihn damals zu Juventus Turin. Immerhin Italien. (mg)