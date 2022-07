Lewandowski-Abschied auf Instagram: „Sehr stolz“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Robert Lewandowski kehrt dem FC Bayern also den Rücken. Vorher sendet er noch Abschiedsworte via Instagram und denkt dabei besonders an die Anhänger des Klubs.

München - Am Ende eines ereignisreichen Tages hat sich Robert Lewandowski noch einmal zu Wort gemeldet. Der Torjäger schickte via Instagram spät am Samstagabend Abschiedsworte raus, auch wenn sein Transfer vom FC Bayern zum FC Barcelona zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht perfekt war. Nach einer mündlichen Einigung zwischen beiden Klubs seien letzte Vertragsdetails noch zu klären, hieß es aus der Chefetage der Münchner. Aber wohl eher zwischen dem Polen und den Katalanen.

Lewandowski nutzte die Gelegenheit trotzdem bereits für ein paar Zeilen auf deutsch, englisch und polnisch, die er mit einem Bild eines im Spind hängenden Champions-League-Trikots mit der legendären Nummer neun garnierte. „Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen, allen Mitarbeitern und dem Management vom FC Bayern bedanken, sowie allen, die uns unterstützt haben und es uns ermöglicht haben, die vielen Titel zu holen“, schrieb der 33-Jährige.

Lewandowski verabschiedet sich via Instagram: „Ihr Fans macht den Verein aus“

Er sei „sehr stolz auf Alles, was wir gemeinsam erreicht haben“. Dann wandte er sich an die Anhänger des Rekordmeisters: „Vor allem aber möchte ich mich bei den Fans bedanken - ihr seid es, die den Verein ausmachen.“

Und letztlich schlug er den Bogen zu seiner eigenen Situation: „Wir, die Spieler, sind nur für einen Moment da. Für mich währte dieser Moment acht wunderbare Jahre, die ich für immer in meinem Herzen behalten werde.“ Diese Sätze dürften auch als Bemühen verstanden werden, die Wogen zu glätten, denn wegen seines Verhaltens und seiner Aussagen in den vergangenen Wochen und Monaten hatten sich immer mehr Bayern-Fans von der Klub-Legende abgewendet.

Bedankt sich für „acht wunderbare Jahre“: Robert Lewandowski schließt sein FC-Bayern-Kapitel mit einem Instagram-Post. © IMAGO / Christian Schroedter

Lewandowski verlässt FC Bayern: In seinen letzten Tagen in München verspätet zum Training gekommen

Lewandowski hatte bereits zum Ende der vergangenen Saison seinen Wechselwunsch offen ausgesprochen, auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft dann quasi seine Zeit an der Säbener Straße für beendet erklärt. Gerüchte, er könnte zum geplanten Trainingsauftakt am vergangenen Dienstag in den Streik treten, bewahrheiteten sich zwar nicht. Doch mit seinem mehrmaligen verspäteten Erscheinen zu den Einheiten von Trainer Julian Nagelsmann - völlig ungewöhnlich für einen Profi durch und durch wie ihn - unterstrich er seine Absichten weiter vehement, tanzte den Verantwortlichen auf der Nase herum.

Vor seinen warmen Worten via Instagram hatte Lewandowski bei Sky bereits betont, noch einmal nach München zurückkehren und sich richtig vom Verein und den Angestellten verabschieden zu wollen. Letztlich ging es jetzt eben doch alles sehr schnell. Am Samstagvormittag nahm er offenbar auf eigenen Wunsch an seinem finalen Training beim FC Bayern teil, verließ das Trainingsgelände jedoch anschließend und fehlte bei der Teampräsentation vor Zehntausenden Fans in der Allianz Arena.

Um den Deal zu fixieren, brauchte es schließlich noch einen erfolgreichen Medizin-Check, die Einigung mit den Barca-Bossen und die Unterschrift unter einen Berichten zufolge bis 2026 datierten Vertrag. An diesem Sonntag geht dann der Flieger in die USA, Lewandowski tritt also gleich an seinem ersten Arbeitstag im neuen Klub die erste große Reise an. Da blieb wirklich nicht viel Zeit. Aber immerhin genug für ein paar kurze Sätze des Abschieds. (mg)