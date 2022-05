Spanien-Experte: Lewandowski-Transfer zu Barcelona „bleibt ein unmögliches Vorhaben“

Teilen

Robert Lewandowski wurde in den vergangene Wochen immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. © Sven Hoppe/dpa

Robert Lewandowski wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Für Spanien-Experte Moises Llorens ein unmögliches Vorhaben.

Barcelona - Barcelona braucht einen Mittelstürmer. Das ist so offensichtlich wie das Oktoberfest Bier braucht. Spieler wie Samuel Etoo, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry und Lionel Messi gehören der Vergangenheit an, seit dem Abgang des Letztgenannten sucht man im Camp Nou verzweifelt nach einem Torjäger.

Der Name Robert Lewandowski ist in Barcelona schon des Öfteren gefallen, genau wie alle andere Male ist seine Verpflichtung aber auch jetzt ein Ding der Unmöglichkeit. Die Fans schieben den Schwarzen Peter dem Agenten des Spielers und dem Stürmer selbst zu. Warum? Barça als Institution will und wird sich mit niemandem anlegen, schon gar nicht mit dem FC Bayern. Das zeigen auch die jüngsten Worte von Sportdirektor Mateu Alemany: „Ich kann Ihnen versichern, dass es kein Treffen mit Lewandowskis Vertreter gegeben hat. Wenn ein Spieler einen gültigen Vertrag hat, wenden wir uns zunächst an seinen Verein“, so dieser beim spanischen Sender Movistar+.

Lewandowski: Wechsel zu Barca nur ein Trick von Berater Zahavi?

Lewy-Agent Pini Zahavi und Joan Laporta verstehen sich sehr gut. Der Barça-Präsident glaubt, dass Zahavi der Schlüssel für den Transfer ist. Es ist aber auch gut möglich, dass Zahavi den katalanischen Klub benutzt, um eine lukrative Vertragsverlängerung für seinen Klienten in München herauszuschlagen. Im Camp Nou heißt es, der Spieler verdiene 15 Millionen Euro pro Saison plus fünf weitere Millionen an Boni, eine Summe, die er in Barcelona niemals verdienen kann. Barça muss schon jetzt Kunststücke anstellen, um seine Spieler in die von der Liga vorgegebene Gehaltsobergrenze einzupassen. Bereits feststehende Transfers wie Frank Kessié oder Andreas Christensen hätten aktuell beispielsweise keinen Platz im Gehaltsgefüge, wenn die Ligasaison morgen beginnen würde. Klar, durch zusätzliche Einnahmen und den Verkauf von Spielern werden diese eingepasst werden können. Und die Liste der Abgänge im Kader ist lang, sie führt von Umtiti über Lenglet bis hin zu Braithwaite, Mingueza und Neto. Viel dürften die Verkäufe aber nicht einbringen.

Hinzu kommt, dass Barça bereits zwei gute Stürmer besitzt: Pierre Emerick ­Aubameyang, der im Camp Nou den zweiten Frühling seiner Karriere erlebt, und Ansu Fati, ein Juwel aus der Jugendakademie, der aufgrund von zwei schweren Verletzungen fast die gesamte Saison ausgefallen war. Ersterer hat zum Aufschwung der Mannschaft beigetragen (es ging von Platz neun, auf dem die Qualifikation für die Champions League in großer Gefahr war, auf den aktuellen Tabellenplatz zwei, der dem Klub die Teilnahme am spanischen Supercup ermöglichen würde). Ansu Fati verkörpert derweil die große Hoffnung des FC Barcelona mit Blick auf die Zukunft, nachdem Laporta den Vertrag von Messi nicht verlängern konnte, der inzwischen die Tage bis zum 30. Juni 2023 zählt, an dem er das goldene Gefängnis verlassen kann, das Katar in Paris für ihn gebaut hat.



Der ESPN-Korrespondent in Spanien Moises Llorens erklärt, warum er einen Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona für unwahrscheinlich hält. © fkn

Spanien-Experte über Barcas Transfer-Pläne: Lewandowski „bleibt ein unmögliches Vorhaben“

Während Erling Haaland ein unmöglicher Traum war und Kylian Mbappé zum Albtraum werden könnte, wenn er in Madrid unterschreibt, bleibt Lewy ein unmögliches ­Vorhaben. Das ist die bittere Realität für Barça. Gut möglich, dass der Spieler und Zahavi Bayern zu einem vorzeitigen Abschied drängen. Die Zeit, in der Barça in der Chefetage und auf dem Platz mit den großen Fischen Europas konkurrieren konnte, gehört dennoch der Vergangenheit an. (Moises Llorens, ESPN-Korrespondent in Barcelona)