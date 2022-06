Lewandowski-Schlammschlacht in Spanien eskaliert: „Ausdruck verbaler Inkontinenz“

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Robert Lewandowski wird den FC Bayern München verlassen, es soll zum FC Barcelona gehen. Auch in Spanien wird die Personalie aktuell heiß diskutiert.

Barcelona - Die Zukunft von Robert Lewandowski ist das große Thema – nicht nur beim FC Bayern München. Der Wechsel des Superstürmers beschäftigt aktuell Fußballfans der ganzen Welt. Vor allem beim FC Barcelona schaut man genau hin, schließlich soll der stolze Klub aus Katalonien das Ziel Lewandowskis sein.

Robert Lewandowski vor Wechsel zum FC Barcelona? Ärger in Spanien

Bei Barca ist die Aufregung nun aber groß. Der Grund: Äußerungen von Liga-Boss Javier Tebas! Der sagte nämlich in aller Öffentlichkeit Dinge, die eigentlich nichts mit seinem Kompetenzbereich zu tun haben. Gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur Europa Press erklärte Tebas zur Causa Lewandowski: „Barca kann ihn Stand jetzt nicht unter Vertrag nehmen.“

Die Blaugrana sind hoch verschuldet, haben mehr als 1,3 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten. Die einzige Möglichkeit: Spieler verkaufen, um sich neue leisten zu können. Dazu rät auch Tebas: „Ich weiß nicht, ob sie de Jong oder Pedri verkaufen sollten, aber sie müssen Einnahmen erzielen und Aktiva verkaufen.“

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

FC Barcelona hochverschuldet: La-Liga-Boss erzürnt Präsident Laporta

Barca kennt das Problem bereits aus der Vergangenheit. Wie könnte jetzt, im Sommer 2022, eine Lösung aussehen? Lewandowski machte unlängst – ebenfalls öffentlich – klar, dass seine Geschichte beim FC Bayern vorbei sei. Aber beginnt eine neue wirklich in Barcelona?

Präsident Joan Laporta schaltete sich nach den Tebas-Aussagen jedenfalls ein – mit gehörig Wut im Bauch. Die Lewandowski-Schlammschlacht eskaliert nun also auch in Spanien! Der Barca-Boss sagte in Richtung Liga-Chef: „Ich möchte Sie bitten, sich nicht dazu zu äußern, ob wir einen bestimmten Spieler verpflichten können oder nicht, da dies eindeutig den Interessen des FC Barcelona schadet.“

Robert Lewandowski will den FC Bayern München verlassen. Der FC Barcelona gilt aktuell als heißeste Option. © Sven Simon / Imago

Lewandowski-Schlammschlacht in Spanien eskaliert: „Ausdruck seiner verbalen Inkontinenz“

Verständlich, dass er verärgert ist. Angenommen, DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen oder ihr Vorgänger Christian Seifert hätten sich öffentlich über Möglichkeiten und vor allem Nicht-Möglichkeiten des FC Bayern auf dem Transfermarkt geäußert – das Echo wäre undenkbar gewesen. Auch wenn die hohen Barca-Schulden natürlich ein allgegenwärtiges Thema auf der iberischen Halbinsel sind.

Wenn Tebas seine Aussagen vorsätzlich mache, sei es nicht hinnehmbar, so Laporta weiter. „Und wenn er es aus Versehen tut, dann ist das Ausdruck seiner verbalen Inkontinenz“, ätzte er. Besonders dürfte sich der FC Barcelona auch darüber geärgert haben, dass Tebas ihnen empfahl, sich in finanziellen Angelegenheiten ein Beispiel an ihrem Erzrivalen Real Madrid zu nehmen. Dieser habe „in den vergangenen zehn bis zwölf Jahren sehr gut gearbeitet“. Der Lewandowski-Poker bleibt also heiß – und schlägt nicht nur in Deutschland hohe Wellen. Ein Wechsel würde wohl auch bedeuten, dass die Bayern-Verpflichtung von Sadio Mané immer näher rückt. (akl)