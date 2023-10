Sokratis vor Wechsel zum FC Bayern? Transfer-Experte bringt Licht ins Dunkle

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist in der Innenverteidigung dünn besetzt. Kommt der ehemalige Dortmunder Sokratis deshalb an die Säbener Straße?

München – Die Saison 2023/24 ist noch nicht alt und schon hat der FC Bayern München große Verletzungssorgen. Die dünn besetzte Innenverteidigung macht Probleme, wie auch Sportdirektor Christoph Freund zuletzt zugab: „Es ist einfach so, dass wir noch vor einer Woche drei Innenverteidiger verletzt hatten, also eine spezielle Situation, und wir uns natürlich Gedanken machen, was kann passieren die nächsten Wochen, was kann passieren bis Winter. Mit dem haben wir uns auseinandergesetzt und nach Lösungen gesucht.“

Sokratis Papastathopoulos Geboren: 9. Juni 1988 (Alter 35 Jahre), Kalamata, Griechenland Letzter Verein: Olympiakos Piräus Position: Innenverteidiger

FC Bayern mit Personalproblemen in der Innenverteidigung

Nicht kommen wird Jérôme Boateng, der beim FC Bayern mittrainierte. „In der Betrachtung aller Aspekte hat der FC Bayern jetzt entschieden, auf eine Verpflichtung von Jérôme Boateng zu verzichten. Gleichzeitig wurde ihm als einem verdienten Spieler des Vereins angeboten, sich weiterhin beim FC Bayern fit zu halten“, teilte der deutsche Rekordmeister mit.

Anschließend rückte mit Sokratis Papastathopoulos offenbar ein anderer vereinsloser Spieler in den Fokus. Der ehemalige Dortmunder stand zuletzt in seiner Heimat bei Olympiakos Piräus unter Vertrag, der aber Ende Juni auslief. Seitdem ist der ehemalige griechische Nationalspieler ohne Klub.

Wechselt Sokratis zum FC Bayern? © IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky lehnte Sokratis kürzlich eine Offerte des spanischen Vereins Real Betis ab. Der Grund: Er wartete auf einen Anruf des FC Bayern München. Doch dieser Anruf kam nicht und wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht erfolgen.

FC Bayern zeigt kein Interesse an Sokratis

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll es keinen Kontakt zwischen der Spielerseite und dem FC Bayern München geben, da die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters zufrieden seien mit dem aktuellen Kader. Sokratis hofft also vergebens auf ein Engagement in der bayerischen Landeshauptstadt.

Die Situation in der Innenverteidigung entspannt sich nach und nach beim FC Bayern. Matthijs De Ligt ist wieder fit und kann im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 auflaufen. Zumindest wieder ins Training eingestiegen ist auch der zuletzt angeschlagene Dayot Upamecano, der allerdings das Duell mit den Rheinhessen verpassen wird. (smr)