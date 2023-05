Liebe zum Muttertag: Bayern-Star belohnt sich nach Training mit Küsschen

Von: Johannes Skiba

Für einige Profis des FC Bayern München stand am Sonntag ein einstündiges Training an. Nach der Einheit zeigte sich Ersatzkeeper Ulreich von seiner sensibleren Seite.

München – Der FC Bayern München kommt unter Trainer Thomas Tuchel so langsam ins Rollen. Gegen die abstiegsbedrohten Schalker gab es am Wochenende ein deutliches 6:0. Dies war der dritte Erfolg in Serie, nach den Siegen gegen Hertha BSC und Werder Bremen. Doch der deutsche Rekordmeister will nicht lockerlassen. Bereits einen Tag nach dem Kantersieg begrüßte Thomas Tuchel die Reservisten des Wochenendes zu einer Trainingseinheit. Nach der Arbeit wandten sich einige Profis ihren Familien zu, die das einstündige Training des FCB beobachteten, wie die Bild berichtet.

FC Bayern München Gründung 27. Februar 1900 Deutscher Meister 32x Europapokal der Landesmeister / Champions League 6x

Sven Ulreich freut sich dem Sonntags-Training beim FC Bayern auf seine Lisa

Sven Ulreich, Ersatztorhüter des FC Bayern, wurde im Anschluss an die Einheit von seinen Kindern freudig in Empfang genommen. Anschließend gab es Küsschen für seine Frau Lisa, die einen Teil des Muttertages auf dem Trainingsplatz der Münchener verbrachte. Die Küsse vom erfahrenen Keeper entschädigten sicherlich für den Besuch. Auch ein ehemaliger Bayern-Profi gratulierte seiner Ehefrau zum Muttertag.

Außerdem kickte Ulreich munter mit seinen Kindern auf dem Rasen des FCB-Übungsplatzes. Während der Trainingseinheit fand sich wiederum ein überraschendes Gesicht inmitten des Trainingsspiels mit Ulreich, Sadio Mané, Dayot Upamecano und Co.

Sven Ulreich verteilte an Muttertag Küsse. © imago/Wagner

Auch Talente nehmen am Sonntags-Training des FC Bayern teil

Thomas Tuchel lotste seinen früheren Co-Trainer Anthony Barry vom FC Chelsea an die Säbener Straße. Da Ryan Gravenberch nicht am Training teilnahm, musste Tuchels Assistent prompt einspringen. Auch die Bayerns-Youngster Aleksander Pavlovic sowie Arijon Ibrahimovic durften sich im kleinen Kreis vor Chefcoach Tuchel präsentieren.

Nach dem Sonntags-Training hieß es für viele Profis des FCB dann Kraft tanken. Für Sven Ulreich bedeutet dies offenbar, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Am Samstag (20. Mai) steht mit der Partie gegen Leipzig ein spannender Showdown an, in dem die Bayern ihre Spitzenposition in der Bundesliga verteidigen wollen. Für dieses Vorhaben kann Unterstützung durch die Familie nur förderlich sein. (jsk)