Lionel Messi droht vor CL-Achtelfinale gegen FC Bayern auszufallen

Von: Mark Stoffers

Eine Oberschenkelverlezung könnte Lionel Messi daran hindern, im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern aufzulaufen. © Mathieu Pattier / dpa

Schock für Paris St. Germain: Weltmeister Lionel Messi könnte beim Kracher im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern nur von der Tribüne zuschauen.

München – Nächster Schock für Paris St. Germain vor dem Kracher in der Champions League gegen den FC Bayern. Denn nach dem möglichen Ausfall von Kylian Mbappé droht ein weiterer Superstar vor dem Achtelfinal-Hinspiel auszufallen. Denn kein Geringerer als Weltmeister Lionel Messi scheint sich nach Angaben von L‘Équipe beim Pokal-Aus gegen Olympique Marseille (1:2) eine Verletzung zugezogen. Nach den Informationen der französischen Zeitung handelt es sich wohl um eine Blessur am Oberschenkel.

Champions League: Messi droht im Achtelfinale gehen den FC Bayern auszufallen

Des Weiteren will die Zeitung in der Erfahrung gebracht haben, dass der argentinische Weltstar für das nächste Liga-Spiel gegen den AS Monaco definitiv nicht mit von der Partie sein wird. Mit Messi und Mbappé, der ebenfalls mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hat, in der Schwebe, bleibt von dem Triumvirat in der Offensive des Pariser Hauptstadt-Klubs definitiv nur noch der dritte Weltstar im Bunde.

Neymars Einsatz im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern scheint hingegen als sicher.

FC Bayern gegen Paris St. Germain: Franzosen droht Messi-Ausfall – Einsatz von Mbappé vielleicht möglich

Sicher ist auch, dass mit Messi und Mbappé gleich zwei Stützen in der Offensive von Paris wegfallen könnten. Die beiden Weltstars kommen in dieser Saison bisher auf 50 gemeinsame Scorerpunkte. Der Ausfall des Duos würde dem Sturm einiges an Schrecken nehmen. Allerdings glaubt ebenso wie Nagelsmann auch Le Parisien nicht daran, dass zumindest Mbappé sich verletzungsbedingt die Partie nur von der Tribüne aus anschauen kann. Nach deren Information wäre unter Umständen ein Einsatz 15 Minuten vielleicht möglich.

Ein herber Rückschlag für die Titelträume oder gar die Hoffnung auf ein Weiterkommen ist es allemal für den Verein aus der französischen Hauptstadt. Für den FC Bayern hingegen könnte sich ein absolutes Horrorlos im Achtelfinale zum Guten wenden. Ob Messi und Mbappé nun angeschlagen oder am Ende doch dabei sind.