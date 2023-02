Frisch gekürter Welttrainer schwärmt von Nagelsmann: „Schaue mir oft seine Trainings an“

Von: Marius Epp

Er verhalf Argentinien zum lang ersehnten WM-Triumph: Lionel Scaloni wurde zum besten Trainer der Welt gewählt. Sein Nagelsmann-Lob überrascht.

Paris – Einen großen Namen hatte Lionel Scaloni noch nicht – und vielleicht war auch das sein größter Vorteil. Bevor er die Nationalmannschaft Argentiniens 2018 übernahm, hatte er nicht einmal ein Profiteam trainiert. Trotzdem ist seine Amtszeit eine einzige Erfolgsgeschichte – mit dem WM-Titel als Krönung.

Lionel Scaloni Geboren: 16. Mai 1978 (Alter 44 Jahre), Pujato, Argentinien Argentinien-Trainer seit 2018 Erfolge: Copa América 2021, Weltmeisterschaft 2022 Länderspiele für Argentinien: 7

Argentinien-Coach Lionel Scaloni ist FIFA-Welttrainer

Nachdem der 44-Jährige 2021 mit der Albiceleste schon die Copa América gewonnen hatte, machte er sich 2022 in Katar endgültig zum Volkshelden. Bei der FIFA-Gala „The Best“ räumte er jetzt gemeinsam mit Namensvetter und Superstar Lionel Messi ab. Der PSG-Star ist Weltfußballer, Scaloni Welttrainer.

Er setzte sich gegen Real-Coach Carlo Ancelotti und City-Trainer Pep Guardiola durch. „Ich habe gedacht, dass Carlo oder Pep gewinnen, aber eine Weltmeisterschaft hat die Kraft, die Dinge umzudrehen“, sagte er Sky am Rande der Gala in Paris.

Lionel Scaloni räumte bei der Wahl zum Welttrainer ab. © IMAGO/Henri Swzarc

Weltmeistertrainer Scaloni schwärmt von Julian Nagelsmann

Der Trainer wurde auch zum kommenden Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League befragt, wo sein Nationalmannschafts-Kapitän Messi mit PSG einen 0:1-Rückstand aufholen muss. Scaloni sieht trotz des großen Verletzungspechs der Pariser noch „gute Chancen aufs Weiterkommen“.

Im Zuge des CL-Krachers wurde dann auch Julian Nagelsmann zum Thema. Und Scaloni zeigte sich überraschend begeistert vom Bayern-Trainer: „Er ist ein großartiger Trainer. Wir verfolgen seine Arbeit mit großem Interesse. Wir schauen uns oft seine Trainingseinheiten an, uns gefällt sehr, wie er trainiert“, schwärmte er.

FIFA-Welttrainer Scaloni würde Nagelsmann gerne „persönlich kennenlernen“

Scaloni fügte sogar an: „Ich hoffe, dass ich ihn eines Tages persönlich kennenlernen werde.“ Unverhoffte Lorbeeren für Nagelsmann vom frisch gekürten Welttrainer. Zu den ganz Großen zählt der Landsberger noch nicht, dafür fehlen ihm noch internationale Titel. Mit seinen 35 Jahren bleibt dafür aber noch genug Zeit.

Mit dem FC Bayern begab er sich mit dem klaren Sieg gegen Union Berlin wieder in ruhigere Fahrwasser. Gemessen wird er allerdings vielmehr am Weiterkommen in der Champions League. (epp)