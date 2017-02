Testspiel im Live-Stream: FC Bayern II gegen Unterhaching

München - Die SpVgg Unterhaching trifft am Freitag in einem Testspiel auf den FC Bayern II. fussball-vorort.de überträgt die Partie ab 14 Uhr hier im Live-Stream.

Eine Hinrunde wie im Rausch spielte die Spielvereinigung Unterhaching in der Regionalliga Bayern. 18 Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage, eine Torverhältnis von +56. Auf die zweitplatzierte U23 des FC Bayern haben die Hachinger schon 19 Punkte Vorsprung, wollen sie den ersten Platz noch hergeben, muss es schon mit dem Teufel zugehen.

Die letzten Pflichtspiele in der Regionalliga absolvierten die beiden Mannschaften im November, die Winterpause endet erst am ersten März-Wochenende. Wie es der Zufall will, trafen die kleinen Bayern am letzten Hinrunden-Spieltag auf das von Claus Schromm trainierte Team, Haching setzte sich mit 2:1 durch.

Um wieder rechtzeitig in den Spielrhythmus zu kommen, haben die beiden Klubs ein Testspiel vereinbart. Am Freitag um 14 Uhr im altehrwürdigen Grünwalder Stadion steigt die Partie.

Sobald das Spiel läuft, finden sie hier den Live-Stream.

Für Unterhaching startet die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung des FC Augsburg am 4. März, der FC Bayern II empfängt einen Tag zuvor den FC Ingolstadt II.

Ausführliche Informationen zum FC Bayern II und zur Spielvereinigungn Unterhaching finden Sie auf unserem Partner-Portal fussball-vorort.de.

fmü