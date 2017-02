Carlo Ancelotti hat „eine Menge Respekt“ vor Arsenal

München - Die Saison nimmt Fahrt auf, in der Champions League stehen die ersten K.o.-Spiele an. Was sagen Carlo Ancelotti, Mats Hummels und Manuel Neuer über das Hinspiel des FC Bayern gegen Arsenal? Alle Infos in unserem Live-Ticker zum Nachlesen.

18.38 Uhr: Schluss. Das war ein kurzes Gastspiel des Mister.

18.36 Uhr: Und noch mal Lob für den Gegner: „Ich habe eine Menge Respekt vor ihnen, sie können phantastischen Fußball spielen. Aber wir müssen sie dazu zwingen, dass sie sich nicht wohlfühlen auf dem Platz.“

18.36 Uhr: Ancelotti über die Leistungen seines Teams in den vergangenen Wochen: "Manchmal haben wir gut gespielt, manchmal hätten wir besser spielen können. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.

18.35 Uhr: Der Italiener ist ja bekanntlich Mr. Champions League. Ancelotti auf die Frage, was es für einen Triumph braucht: „Mut, Erfahrung, aber auch Glück. Vor allem aber brauchst du Mut.“

18.32 Uhr: Ancelotti führt fort, was Mats Hummels und Manuel Neuer gestartet haben. Auch er redet die Gunners stark. „Wir wissen, dass Arsenal eine gute Mannschaft hat und sehr konterstark ist, darauf stellen wir uns ein.“

18:22 Uhr: Gleich geht‘s weiter mit Trainer Carlo Ancelotti.

18.21 Uhr: Das war‘s mit Hummels und Neuer. Quintessenz der PK: Die Gunners sind stark, aber die Bayern wollen morgen im eigenen Stadion ein Zeichen setzen.

18.20 Uhr: Aufatmen für alle Bayernfans: Manuel Neuer wird erst mal nicht zu Manchester City wechseln. Auf die Frage, was dran sei am Gerücht, antwortet der Keeper: „Ich bin glücklich und zufrieden hier, freue mich aber über das Interesse.“ Scheinbar haben sich die Citizens bisher ohnehin nicht bei ihm gemeldet: „Ich kann nur so viel sagen: Pep hat immer noch meine Telefonnummer, aber bisher kam kein Anruf.“

18.16 Uhr: Hummels über Thomas Müller: „Er braucht keinen Zuspruch. Er weiß, dass Offensivspieler gute Phasen haben oder schlechte. Er arbeitet gut, schießt im Training Tore wie am Fließband. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder trifft.“

18.13 Uhr: Man merkt: Hummels und Neuer sind darum bemüht, den Gegner ernst zu nehmen. Hummels: „Wir spielen zu Hause, wir wollen das bessere Team sein und ihnen zeigen, dass es schwer ist, in München zu spielen. Aber: Es wird natürlich schwierig.“

18.10 Uhr: Hummels über einen möglichen Ausfall von Nationalmannschafts-Kollege Mesut Özil. „Ich höre das gerade zum ersten Mal. Ich glaube, dass er spielen wird.“

18.08 Uhr: Neuer geht von einem heißen Tanz aus. „Ich denke, dass wir zwei harte Spiele sehen werden.“

18.07 Uhr: Neuer, angesprochen auf die Offensiv-Power der Gunners: Wir geben immer Alles, um hinten die Null zu halten. Wir wissen, dass sie in der Offensive gute Spieler haben, die zurecht bei diesem Verein spielen.

18.05 Uhr: Hummels: „Ich spiele Englische Wochen sowieso sehr gerne. Ich liebe diesen Rythmus, alle drei, vier Tage ein Spiel. Das mit dem Kleinreden der gegnerischen Mannschaften gefällt mir nicht. Ich freue mich auf die Champions League, ohne die Mannschaft über andere zu stellen.“

18.03 Uhr: Mats Hummels merkt an, dass es für Spieler oft schwierig ist, auf Plätzen wie in Ingolstadt und Freiburg zu spielen. „Das will man in der Nachbetrachtung oft nicht hören, aber für uns Spieler ist das wichtig.“

18.01 Uhr: Manuel Neuer zu dem Spiel gegen Arsenal: „Wir hoffen, dass wir im ersten Spiel eine Leistungssteigerung zeigen können. Ein Erfolg wäre wichtig für uns. Defensivspieler haben auch gerne ein ‚zu Null‘-Spiel.“

18 Uhr: Mats Hummels und Manuel Neuer sind angekommen.

+++ Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zur Pressekonferenz mit Bayern-Trainer Carlo Ancelotti sowie den Spielern Mats Hummels und Manuel Neuer vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Arsenal!

Vorbericht

Und schon wieder Arsenal! Am Mittwoch (Anstoß 20.45 Uhr) steht im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League das insgesamt elfte Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal an.

Bislang war die Runde der letzten 16 immer ein gutes Pflaster für den deutschen Rekordmeister, wenn es gegen die Gunners ging. Bereits drei Mal setzte sich der FC Bayern im Achtelfinale der Königsklasse gegen die Londoner durch.

Doch die wenig überzeugenden Leistungen der Münchner im neuen Jahr sind ein wenig Anlass zur Sorge. Reicht es auch dieses Mal, um sich gegen das Team von Arsene Wenger durchzusetzen? Diese und weitere Fragen werden Trainer Carlo Ancelotti, Torhüter Manuel Neuer und Innenverteidiger Mats Hummels auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel beantworten. Ab 18 Uhr stehen die drei Bayern-Akteure den Medienvertretern im Bauch der Allianz Arena Rede und Antwort. Wir berichten selbstredend im Live-Ticker - hier entgeht Ihnen nichts!

