Live-Ticker: Ancelotti-PK vor Wolfsburg-Spiel

München - Der Druck ist hoch bei Bayern München. Gegen den VfL Wolfsburg muss der Branchenprimus liefern, sonst ist der erste Titel weg. Wie schätzt Carlo Ancelotti die Lage vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale ein? Die PK mit dem Bayern-Trainer im Live-Ticker:

Sieben Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen acht Spielen - alles in Butter beim FC Bayern, könnte man meinen. Und doch steigt der Druck beim Branchenprimus, auch auf Trainer Carlo Ancelotti. Denn die Leistungen des Rekordmeisters entsprechen noch nicht dem Selbstanspruch, mehrere Führungsspieler warnten bereits vor einer zu laschen Einstellung und Spielweise.

Der neuerlich schlechte und seltsam pomadige Auftritt des Rekordmeisters beim 1:1 gegen Schalke 04 am vergangenen Samstag bestimmte die Diskussion. Auch der sonst gelassene Coach war ungewohnt brummig, seine Geduld scheint arg strapaziert. Der Gesichtsausdruck des Italieners ähnelte dem seiner Vorgesetzten, als er mit seiner Mannschaft hart ins Gericht ging. "Wir waren nicht kompakt, auch im Mittelfeld. Wir müssen besser zusammenarbeiten, das ist keine Frage der Qualität, sondern der Opferbereitschaft", kritisierte Ancelotti.

Unvergessener Lewandowski-Fünferpack gegen Wolfsburg

Bestes Mittel, um Kritik im Keim zu ersticken, sind Erfolge. Ein Sieg gegen den VfL Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend (Anstoß 20.45 Uhr) ist daher Pflicht für Ancelotti und seine Mannschaft. Gute Erinnerungen an Spiele gegen die Niedersachsen gibt es ja einige. In der Bundesliga fertigte man die Wölfe zuletzt im Dezember mit 5:0 ab. Unvergessen ist auch der Fünferpack von Torjäger Robert Lewandowski, der am 22. September 2015 damit alle Treffer der Bayern zum 5:1 der Bayern erzielte.

Wie geht Ancelotti die Partie gegen Wolfsburg an? Gibt Thiago sein Comeback? Bekommt der ein oder andere Akteur eine Pause? Antworten auf diese und noch mehr fragen gibt es ab 12.30 Uhr, wenn sich Ancelotti auf der Pressekonferenz den Medienvertretern stellt.

