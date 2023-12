Champions-League-Auslosung: FC Bayern muss im Achtelfinale nach Italien

Von: Marcel Schwenk

Am Montag wurden die Achtelfinal-Partien in der Champions League ausgelost. Der FC Bayern hatte durchaus Losglück, Leipzig erwischte es knüppeldick.

12.25 Uhr: Der FC Bayern hatte somit durchaus Losglück und ging den Schwergewichten aus Paris und Mailand aus dem Weg, auch der BVB dürfte gute Chancen auf das Viertelfinale haben. Eindhoven ist allerdings keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Leipziger erwischten mit Real hingegen einen der härtesten Brocken.

Champions-League-Auslosung: Die Achtelfinal-Partien im Überblick

FC Porto – FC Arsenal PSV Eindhoven – Borussia Dortmund SSC Neapel – FC Barcelona Lazio Rom – FC Bayern München Paris Saint-Germain – Real Sociedad San Sebastian FC Kopenhagen – Manchester City Inter Mailand – Atletico Madrid RB Leipzig – Real Madrid

12.19 Uhr: Das Achtelfinale wird komplettiert durch die Duelle Kopenhagen gegen Manchester City und Leipzig gegen Real Madrid.

Machbares Los für den FC Bayern: Lazio Rom wartet im Achtelfinale

12.18 Uhr: Damit steht dann auch der Gegner des FC Bayern fest. Für die Münchner geht es im Achtelfinale gegen Lazio Rom.

12.17 Uhr: Der BVB kennt nun auch seinen Gegner, es kommt zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Peter Bosz und der PSV Eindhoven.

12.16 Uhr: Weiter geht es mit Inter Mailand, der Finalist der Vorsaison trifft auf Atletico Madrid.

12.15 Uhr: Paris Saint-Germain trifft auf Real Sociedad San Sebastian. Ein machbares Los für Kylian Mbappe und Co.

Champions-League-Achtelfinale: Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski und Barca müssen nach Neapel

12.13 Uhr: Es folgt die SSC Neapel. Der Vorjahres-Viertelfinalist bekommt es im Achtelfinale mit Robert Lewandowski und dem FC Barcelona zu tun.

12.11 Uhr: Die erste Kugel, die von Terry gezogen wird, ist die des FC Porto. Die Portugiesen duellieren sich mit dem FC Arsenal.

12.08 Uhr: Als Losfee wird heute Johny Terry fungieren. Der langjährige Kapitän des FC Chelsea gewann 2012 mit den Londonern im „Finale dahoam“ gegen den FC Bayern die Königsklasse und holte unter anderem auch fünf Mal die Premier League.

12.03 Uhr: Die unangenehmsten Lose aus Bayern-Sicht dürften wohl PSG und Inter Mailand sein. Beide Teams führen ihre Ligen an und verfügen über eine hohe individuelle Qualität. Aber auch die vier anderen Mannschaften sind natürlich nicht zu unterschätzen.

Update, 11.59 Uhr: In wenigen Augenblicken geht‘s los in Nyon, die Spannung steigt.

Update, 11.50 Uhr: Anders als Leipzig werden der FC Bayern und der BVB das Rückspiel im eigenen Stadion bestreiten. Die Gruppenersten treten zunächst auswärts an und haben in der zweiten Begegnung Heimrecht.

Update, 11.36 Uhr: In rund 30 Minuten werden die ersten Kugeln gezogen. Zuvor ein kleiner Blick auf interessante Statistiken aus der Gruppenphase. Die meisten Punkte holte Real Madrid (18), das alle seine Spiele gewann. Die meisten Tore erzielte Manchester City mit 18 Treffern und stellt mit Erling Haaland auch einen der Top-Torjäger. Neben dem ehemaligen Dortmunder trafen auch die Atletico-Stars Antoine Griezmann und Alvaro Morata sowie Rasmus Höjlund (Manchester United) jeweils fünf Mal. Die wenigsten Gegentreffer kassierte derweil Real Sociedad (zwei), die Spanier sind zudem gemeinsam mit dem BVB und Lazio Rom der Achtelfinalist, der in der Vorrunde am seltensten traf (sieben Mal).

FC Bayern vor der CL-Auslosung: Hainer legt Fokus auf die eigene Qualität

Update, 11.20 Uhr: Bayern Präsident Herbert Hainer wollte nach dem Stuttgart-Spiel gar nicht allzu viel über die Qualitäten der anderen CL-Teams sprechen, sondern vielmehr die eigene Mannschaft in den Fokus rücken.

„Ich bin natürlich optimistisch, dass wir einen Gegner bekommen, den wir auch schlagen können. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt davon, wenn unsere Mannschaft das, was sie heute gezeigt hat, auf den Platz bringt, dann brauchen wir vor keinem Gegner Angst zu haben“, wird Hainer in den Medien zitiert.

Update, 11.00 Uhr: Welchen Gegner wünschen sich eigentlich die Bayern-Fans? Eine Whatsapp-Umfrage ergab ein durchaus überraschendes Ergebnis. Viele Anhänger hoffen demnach auf ein Wiedersehen mit einem langjährigen FCB-Spieler.

Erstmeldung vom 18. Januar, 10.15 Uhr: München/Nyon – Nachdem sich der FC Bayern am Sonntagabend eindrucksvoll im Bundesliga-Topspiel mit 3:0 gegen den VfB Stuttgart durchsetzte, gehen am heutigen Montag (18. Dezember) die Blicke von Spielern, Verantwortlichen und Fans ins schweizerische Nyon.

FC Bayern in der Champions League: Kopenhagen und Leipzig als Achtelfinal-Gegner ausgeschlossen

Denn dort findet in der UEFA-Zentrale die Auslosung der Achtelfinal-Partien in der Champions League statt. Sechs mögliche Vereine kommen als Gegner für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in Frage, die in Gruppe A souverän als Tabellenerster vor dem Überraschungs-Zweiten FC Kopenhagen das Ticket für die K.o.-Phase löste.

Neben einem Duell mit den Dänen ist auch ein Kräftemessen mit RB Leipzig nicht möglich, da in der Runde der letzten 16 weder Spiele gegen ein Team aus der eigenen Gruppe noch gegen eine Mannschaft aus dem eigenen Verband möglich sind.

Der FC Bayern wartet auf seinen Gegner im Champions-League-Achtelfinale. Wen bekommen die Münchner zugelost? © Richard Juilliart/dpa

Mögliche Achtelfinal-Gegner des FC Bayern: PSG und Inter dabei

Mögliche Klubs, auf die der FC Bayern im Achtelfinale treffen könnte, sind demzufolge die Gruppenzweiten Paris Saint-Germain, Inter Mailand, die PSV Eindhoven, die SSC Neapel, der FC Porto und Lazio Rom. Mit den Franzosen bekam es der FCB bereits in der vergangenen Saison in dieser Runde zu tun und zog mit zwei Siegen souverän in das Viertelfinale ein, wo dann gegen Manchester City Endstation war.

Ausgetragen werden die Achtelfinals übrigens zwischen Mitte Februar und Anfang März. Die Hinspiele steigen am 13., 14., 20. und 21. Februar 2024, die Rückspiele schließlich am 5., 6., 12., und 13. März. Wem der deutsche Rekordmeister dann gegenübersteht, erfahren Sie ab 12 Uhr hier im Live-Ticker. (masc)