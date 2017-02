Live-Ticker: FC Bayern gegen Wolfsburg im DFB-Pokal

München - Auf dem Papier eine klare Sache, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze: Wie verläuft das Achtelfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg? Antworten gibt‘s hier im Live-Ticker!

FC Bayern - VfL Wolfsburg -:- (Anstoß Dienstag 20.45 Uhr, Allianz Arena)

Aufstellung FCB: Aufstellung WOB Schiedsrichter: Tore: -

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem Titelverteidiger FC Bayern und dem VfL Wolfsburg!

Vorbericht

Vertraut man den Quoten diverser Wettanbieter, ist der Ausgang des DFB-Pokal-Achtelfinals zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg so gut wie beschlossen: Alle sehen den deutschen Rekordmeister, aktuellen Titelverteidiger und Bundesliga-Spitzenreiter klar im Vorteil.

Die Niedersachsen taumeln durch die Saison, haben bereits einen Trainerwechsel hinter sich und nur drei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Die beiden vergangenen Bundesliga-Partien zuhause gegen Augsburg und in Köln verlor der VfL.

Trotzdem geben sich die Wölfe kampfeslustig vor dem Duell gegen den Branchenprimus. „Der FC Bayern München ist immer noch die beste Mannschaft Deutschlands. Aber im Pokal gelten ja bekanntlich andere Gesetze und vielleicht können wir auch durch die Ausgangslage und mal weg vom Ligaalltag befreiter aufspielen. Natürlich ist das nicht das beste Los für uns, aber wir versuchen alles, um weiterzukommen“, sagt zum Beispiel VfL-Profi Yannick Gerhardt.

Doch auch beim FC Bayern war zuletzt nicht alles Gold, was glänzte. Zwar holte der Rekordmeister sieben Punkte aus drei Partien, doch Trainer Carlo Ancelotti bemängelte die fehlende Kompaktheit seines Teams. Dennoch ist sich der Italiener sicher: „Das werden wir wir gegen Wolfsburg abstellen.“

Personell bieten sich Ancelotti wieder mehr Optionen als zuletzt. Thiago und Joshua Kimmich sind wieder einsatzbereit, dem Spanier stellte Ancelotti gar einen Startelf-Einsatz in Aussicht: „Thiago kann uns mit seiner Qualität helfen. Er ist bereit und kann gegen Wolfsburg 90 Minuten spielen.“

Respekt hat Ancelotti dennoch vor dem angeschlagenen Gegner: „Wolfsburg ist zu vergleichen mit Schalke. Es läuft nicht so gut, sie stehen nicht so gut in der Tabelle. Sie haben aber gute Spieler. Ich denke, sie kommen, um defensiv zu arbeiten und dann zu kontern.“

