Live-Ticker: Bayern bei Arsenal - Spaziergang oder Wunder?

München/London - Mit einem mehr als komfortablen Vorsprung geht der FC Bayern ins Rückspiel in der Champions-League beim FC Arsenal. Ist der Einzug ins Viertelfinale noch gefährdet? Antworten gibt‘s hier im Live-Ticker!

FC Arsenal - FC Bayern -:- (Anstoß Dienstag 20.45 Uhr)

FC Arsenal: - FC Bayern: - Schiedsrichter: Tasos Sidiropoulos (Griechenland) Tore: -

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern. Um 20.45 Uhr ist Anpfiff - bis dahin gibt‘s an dieser Stelle alle Infos rund um die Partie im Emirates Stadium zu London.

Vorbericht

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Das ist beim FC Arsenal nicht anders als bei jedem anderen Fußballverein, der vor einer sportlichen Niederlage steht. Nach dem überzeugenden 5:1-Erfolg des deutschen Rekordmeisters vor drei Wochen in der heimischen Arena glauben aber selbst viele Fans der Gunners nicht mehr an eine Sensation.

Viele Anhänger haben ihre bereits gekauften Tickets für das Rückspiel wieder zurückgegeben - zu aussichtslos scheint die Lage. In der langen Geschichte der europäischen Fußball-Wettbewerbe haben erst drei Mannschaften einen Vorsprung mit vier Toren im Rückspiel noch verspielt, zuletzt in der Saison 1985/86 Borussia Mönchengladbach (5:1 und 0:4 gegen Real Madrid) - noch nie aber geschah dies in der Champions League.

Zumal der FC Arsenal nach der jüngsten Ligapleite in Liverpool ohnehin wenig Grund zur Hoffnung hat. Tabellenplatz 5 ist nicht der Anspruch der Londoner mit Coach Arsene Wenger. „Ein bisschen angespannt“ , empfindet Arsenal-Kapitän Per Mertesacker daher die aktuelle Stimmung, die durch den vermeintlichen Kabineneklat um Superstar Alexis Sanchez sicher nicht besser geworden ist. Mit Weltmeister Mesut Özil fällt zudem ein weiterer Hochkaräter der Gunners krankheitsbedingt aus. Coach Wenger will trotzdem sein Heil in der Flucht nach vorne suchen: „Wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen angreifen und versuchen Tore zu schießen.“

Und die Bayern? Wissen, dass sie alles selbst in der Hand haben, wollen dabei aber nicht die Demut verlieren. „Wir machen keinen Betriebsausflug, sondern das ist Champions League“, betonte Karl-Heinz Rummenigge, „wir brauchen nicht glauben, dass wir mit dem 5:1 durch sind. Die Tür ist auf, aber wir müssen jetzt noch seriös und respektvoll durchgehen.“

Der gesperrte Kapitän Philipp Lahm gab den Kollegen folgende Empfehlung mit auf den Weg nach London: „Man muss sehr konzentriert ins Spiel gehen - vor allem in der ersten Viertelstunde, um Arsenal sofort zu zeigen: Sie können machen, was sie wollen, aber Bayern kommt eine Runde weiter!“

Neben Lahm steht Bayern-Trainer Carlo Ancelotti lediglich der rekonvaleszente Jerome Boateng nicht zur Verfügung. Die zuletzt pausierenden oder angeschlagenen Renato Sanches und Douglas Costa sind hingegen eine Option.