Live-Ticker: Bayern setzen auf Boateng - Ribery auf der Bank

Drei Punkte gegen Mainz müssen her, damit der FC Bayern nicht den Anschluss an die Tabellenspitze verliert.

Die Stimmung beim FC Bayern ist derzeit alles andere als prächtig. Im Heimspiel gegen Mainz 05 am Samstagnachmittag will der Rekordmeister wieder ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Wir berichten im Live-Ticker!

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 -:- (Anstoß Samstag, 15.30 Uhr, Allianz Arena

FC Bayern: 1 Neuer - 32 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 13 Rafinha - 23 Vidal - 10 Robben, 25 Müller, 6 Thiago, 29 Coman - 9 Lewandowski

FCB-Bank: 26 Ulreich, 4 Süle, 7 Ribery, 8 Martinez, 11 James, 19 Rudy, 24 Tolisso 1. FSV Mainz 05: 1 Adler - 3 Balogun, 16 Bell, 4 Diallo - 2 Donati, 18 Brosinski - 20 Frei, 23 Serdar - 8 Öztunali, 32 de Blasis - 7 Quaison

FSV-Bank: 27 Zentner, 25 Gbamin, 17 Jairo, 6 Latza, 10 Maxim, 14 Fischer, 9 Muto Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel) Tore: -

+++ Der Sportdirektor fordert mehr als die drei Punkte: „Wir wollen die Gegner natürlich auch dominieren. Das hat in den jüngsten Spielen leider nicht so gut funktioniert.“

+++ Salihamidzic spricht am Sky-Mikro über die Bankrolle von Ribery: „Der Grund ist der gleiche wie bei den anderen Spielern auf der Bank. Wir haben ja bald schon das nächste Spiel.“

+++ Die Gäste beginnen mit dem ehemaligen Löwen-Profi Bell. Im Tor steht natürlich Ex-Nationalkeeper Adler - der hat mit dem HSV in der Arena ja schon einige bittere Lehrstunden erlebt.

+++ Ancelotti stellt gegen Mainz offensiv auf. Neben Lewandowski, Robben und Coman beginnen auch Müller und Thiago. Während Boateng sein Startelf-Comeback gibt, sitzt Ribery zunächst draußen.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05! Anstoß ist Samstagnachmittag um 15.30 Uhr in der ausverkauften Allianz Arena - hier im Live-Ticker entgeht Ihnen nichts!

Vorbericht

Nach der ersten Saisonniederlage bereits am 3. Spieltag bei der TSG 1899 Hoffenheim und dem zwar gewonnenen, aber glanzlosen Champions-League-Auftritt gegen den RSC Anderlecht könnte die Stimmung an der Säbener Straße selbstredend besser sein.

Coach Carlo Ancelotti muss sich öffentlich dauernd für seine Aufstellungen rechtfertigen, die Spieler sind sich untereinander nicht ganz grün und Franck Ribéry drückte in der Königsklasse seinen Ärger über seine vorzeitige Auswechslung unverhohlen und für jedermann wahrnehmbar mit einem Wutausbruch in Richtung der Trainerbank aus. Klar, dass nun alle, vor allem die Fans, eine klare Leistungssteigerung gegen die Gäste aus Mainz erwarten. Einen weiteren Ausrutscher in Form von Punktverlusten kann sich der Rekordmeister eigentlich kaum erlauben.

Doch die Rheinhessen bewiesen am vergangenen Spieltag gegen Bayer Leverkusen Moral, gaben trotz eines 0:1-Rückstandes nicht auf und sicherten sich die ersten Punkte in der noch jungen Spielzeit. Ein Blick in die Statistikbücher dürfte den Gästen zusätzlichen Auftrieb geben. Jeweils zwei Gegentore und insgesamt nur einen Punkt verbuchten die Bayern in ihren letzten beiden Heimspielen gegen die Mainzer, die in den letzten beiden Spielzeiten der erfolgreichste Klub der Liga an der Isar waren. Mit dem 2:1 am 2. März 2016 sind sie der bislang letzte Klub, dem ein Gästesieg in München gelang, und beim 2:2 am 22. April entführten sie auch den bislang letzten Punkt beim Rekordmeister.

Personell hat Ancelotti auf Bayern-Seite weiterhin die Qual der Wahl: Gegen Mainz steht der gegen Anderlecht noch gesperrte Arturo Vidal wieder zur Verfügung. Auch Jerome Boateng, der nach monatelanger Verletzungspause ein Kurz-Comeback gefeiert hatte, drängt ins Team.

