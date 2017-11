Live-Ticker: Hält Bayerns Siegesserie auch gegen den FC Augsburg?

Welche Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt?

Wie heißt dieser Klub, der hierzulande die Rekorde hält?

Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab?

Wer bringt seit Jahrzehnten unsre Bundesliga voll auf Draht?

FC Bayern, Stern des Südens,

du wirst niemals untergehen,

Weil wir in guten wie in schlechten Zeiten

zu einander stehen.

FC Bayern Deutscher Meister

ja so heißt er, mein Verein,

ja so war es

und so ist es

und so wird es immer sein.