FC Bayern II gegen 1. FC Schweinfurt im Live-Ticker: Kann die U23 den Abstand zur Spitze verkürzen?

Topspiel in der Regionalliga. Der Tabellenzweite FC Bayern II empfängt den Dritten 1. FC Schweinfurt. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion.

Spitzenspiel des 31. Spieltags in der Regionalliga: FC Bayern München II gegen 1. FC Schweinfurt.

Tabellensituation: Die SpVgg Bayreuth hat zwei Spiele mehr und 13 Zähler Vorsprung auf den FC Bayern. Schweinfurt ist Dritter und hat wie der Spitzenreiter 29 Partien absolviert und einen Rückstand von 19 Punkten.

München - Flutlicht-Kracher am Montagabend im Stadion an der Grünwalder Straße: Der Tabellenzweite FC Bayern II trifft auf den Verfolger 1. FC Schweinfurt. Verliert die U23 von der Säbener Straße* das Spitzenspiel gegen die Unterfranken, ist der Traum von der Rückkehr in die 3. Liga wohl endgültig ausgeträumt. Die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis müsste dann in zehn Spielen 13 Punkte auf die SpVgg Bayreuth aufholen.

Die Gäste haben sich in der vergangenen Woche von Trainer Tobias Strobl getrennt. Der 34-Jährige hat mit Schweinfurt bei der gleichen Anzahl gespielter Partien bereits 19 Zähler Rückstand auf den Tabellenführer. Zu viel in den Augen der Schnüdel-Verantwortlichen: „Wir haben gemeinsam in zwei Spielzeiten hintereinander unsere Ziele verpasst – einmal knapp und mit viel Pech, einmal deutlich“, sagte Geschäftsführer Markus Wolf nach der Entlassung des angehenden Fußballlehrers am vergangenen Freitag. Jan Gerlein, bisher Co-Trainer, wird zunächst auf der Bank des Tabellendritten Platz nehmen.

FC Bayern II gegen 1. FC Schweinfurt im Live-Ticker: Demichelis warnt vor Offensive der Gäste

Demichelis und sein Team müssen sich also auf eine neue Handschrift einstellen. Dennoch wird die Reserve des FC Bayern* sicherlich mit breiter Brust im Grünwalder Stadion auflaufen. Nach der Winterpause hat sich der FCB-Nachwuchs bisher schadlos gehalten. Drei Siege gegen Eltersdorf, Unterhaching und Schalding-Heining und 9:1-Tore. Trotzdem ist der Rückstand auf Bayreuth weiter angewachsen, da die Partie gegen Rosenheim vor einer Woche Corona-bedingt verlegt werden musste und die SpVgg bisher alle sechs Begegnungen im Jahr 2022 gewonnen hat.

Lukas Schneller, Jakob Mayer, Manuel Kainz, Nick Salihamidzic, Jahn Herrmann, Younes Aitamer und Angelo Brückner fallen am Montagabend wegen Verletzungen aus. Demichelis warnt im Vorfeld des Aufeinandertreffens vor der Offensive der Gäste: „Ihre Stürmer sind sehr gefährlich“, sagt der Argentinier. „Ich erwarte einen Gegner, der ebenfalls versucht, das Spiel zu machen.“ Wir berichten im Live-Ticker ab ca. 18:30 Uhr. Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19 Uhr. (Jörg Bullinger) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.