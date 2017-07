James-PK im Ticker: „Nummer 10 ist bereits vergeben“

Der FC Bayern München hat am Mittwoch seinen Neuzugang James Rodriguez vorgestellt. Wir haben die offizielle Präsentation des Kolumbianers in der Allianz Arena im Live-Ticker begleitet.

>>> AKTUALISIEREN <<<

15.08 Uhr: Das war‘s auch schon wieder. Die Pressekonferenz ist zu Ende. Gegen 17 Uhr steht James Rodriguez dann zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße.

15.06 Uhr: Zum Abschluss folgt noch das obligatorische Fotoshooting mit dem neuen Trikot. Wie bereits im Vorfeld der PK vermeldet, trägt James Rodriguez künftig die Rückennummer 11, die nach dem Abgang von Douglas Costa zu Juventus Turin frei geworden ist.

15.05 Uhr: FCB-Vorstandsboss Rummenigge bestätigt die Gerüchte, wonach sich Arjen Robben im Urlaub verletzt hat. Es ist noch fraglich, ob der Niederländer die Asien-Reise mit antreten kann. „Er hat sich im Urlaub beim Tennisspielen leicht an der Wade verletzt. Wir müssen die nächsten Tage abwarten.“

15.03 Uhr: Rummenigge über James‘ Ausstrahlung: „Ich habe von meiner Frau und meinen Töchtern heute auch schon gehört, dass er gut aussieht.“

14.59 Uhr: Rodriguez ist nach Adolfo Valencia der nächste Kolumbianer beim FC Bayern München.

"Ich bin sehr stolz, der erst zweite Kolumbianer beim #FCBayern zu sein. Ich möchte hier Geschichte schreiben!" #ServusJames #packmas pic.twitter.com/A49TZq0roS — FC Bayern München (@FCBayern) 12. Juli 2017

14.58 Uhr: Rodriguez: „Ich suche jetzt eine Wohnung. Meine Familie ist in Kolumbien und kommt nach, wenn ich etwas gefunden habe.“

14.57 Uhr: Karl-Heinz Rummenigge über den Begriff „Granate“: „Man sollte in diesen Begriff nicht zu viel reininterpretieren. Eine Granate ist ein erstklassiger Fußballer. Spieler, die auf einem Top-Niveau spielen. James hat das bewiesen. Wir erinnern uns alle an die Weltmeisterschaft 2014, als er den Goldenen Schuh gewonnen hat.“

14.55 Uhr: James Rodriguez über die höchste deutsche Spielklasse: „Die Bundesliga ist sehr attraktiv. Als Kind habe ich immer Bayern-Spiele geschaut, weil es ein sehr großer Verein ist.“

14.53 Uhr: Wird James Rodriguez bereits am kommenden Wochenende beim Telekom Cup auflaufen? Ancelotti: „Das weiß ich noch nicht. Er hat noch nicht mit uns trainiert.“

14.52 Uhr: Rummenigge weiter: „Wir haben einen Zweijahres-Leihvertrag abgeschlossen mit einer einseitigen Kaufoption. Ziehen wir diese, ist ein weiterer Dreijahresvertrag mit James gültig.“

14.51 Uhr: „Es ist bekannt, dass der Transfermarkt bis zum 31. August geöffnet hat. Wir werden den Markt sicherlich in aller Ruhe beobachten“, so Rummenigge.

14.50 Uhr: Ancelotti: „Leider hat er in den letzten Jahren nicht so kontinuierlich. Aber das kann ihn nur noch mehr motivieren. Ich bin mir sicher, dass er uns weiterbringen wird.“

14.49 Uhr: Ist der Wechsel von Real Madrid zum FCB ein „Rückschritt“? Rodriguez: „Nein, das ist es nicht. Es ist ein neuer Weg. Ich sehe hier die Möglichkeit, Titel zu gewinnen. Bayern ist ein Klub, der auch in der Champions League immer eine gute Rolle spielt.

14.46 Uhr: Fordert Rodriguez die Nummer 10 von Arjen Robben? „Nein. Die Nummer ist bereits vergeben, das respektiere ich. Es gibt auch keine Vereinbarung mit Adidas, dass ich diese Nummer tragen muss. Ich nehme die Nummer, die sie mir geben.“

14.45 Uhr: Rodriguez über eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid: „Die Tür steht offen.“

14.45 Uhr: Ancelotti: „Ich glaube nach Real Madrid ist der FC Bayern München eine großartige Adresse für ihn. Es ist ein Weltklub.“

14.44 Uhr: „München ist eine tolle Stadt, eine andere Kultur, eine andere Sprache. Ich werde natürlich versuchen, deutsch zu lernen.“

14.44 Uhr: „Ich bin gekommen, um Titel zu gewinnen und der Mannschaft zu helfen, besser zu werden.“

14.43 Uhr: Rodriguez über Ancelotti: „Ich habe mit ihm schon bei Real Madrid zusammengearbeitet und es war ein sehr erfolgreiches Jahr für mich.

14.42 Uhr: Ancelotti: „Er kann auf jeder offensiven Position spielen. Natürlich gibt es durch ihn jetzt einen noch größeren Konkurrenzkampf. Aber das sollte jeden motivieren. Für mich ist es kein Problem, einen Spieler auf die Bank zu setzten.“

14.39 Uhr: Coach Ancelotti über James Rodriguez: „Es ist ein spezieller Moment für mich. Wir hatten eine tolle Erfahrung zusammen gemacht. Seine Qualität wird uns verbessern. Er ist ein toller offensiver Mittelfeldspieler.“

14.36 Uhr: Die ersten Worte des Neuzugangs: „Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ich hoffe, dass wir große Ziele erreichen können.“

14.35 Uhr: Zunächst wird ein Video abgespielt mit Highlights aus der bisherigen Karriere des Kolumbianers.

14.34 Uhr: Mit ein paar Minuten Verspätung geht es nun endlich los. James Rodriguez, Trainer Carlo Ancelotti, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sitzen auf dem Podium.

13.53 Uhr: Der FC Bayern München hat soeben den Transfer von James Rodriguez als perfekt vermeldet. Der Kolumbianer unterschrieb am Mittwoch einen Leihvertrag für die kommenden zwei Jahre bis zum 30. Juni 2019. Anschließend besitzt der Rekordmeister eine Kaufoption. Rodriguez, der heute seinen 26. Geburtstag feiert, erhält in München die Rückennummer 11.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Präsentation von Bayern-Neuzugang James Rodriguez! Gegen 14.30 Uhr soll der Kolumbianer, der heute zudem seinen 26. Geburtstag feiert, in der Allianz Arena vorgestellt werden. Trainer Carlo Ancelotti und der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge nehmen ebenfalls an der Pressekonferenz teil. Am Vormittag hat James bereits den Medizincheck absolviert, wir waren bei seiner Ankunft in der Praxis mit der Kamera dabei.

FC Bayern stellt Neuzugang James Rodriguez vor

Der FC Bayern hat seine „Granate“. Dem deutschen Rekordmeister ist mit der Verpflichtung von James Rodriguez von Champions-League-Sieger Real Madrid ein spektakulärer Transfer-Coup gelungen. Die Münchner leihen den WM-Torschützenkönig von 2014 zunächst für zwei Jahre aus, dazu haben sie eine Kaufoption vereinbart.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten. Die Verpflichtung von James Rodriguez war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti, nachdem beide bereits in Madrid erfolgreich zusammengearbeitet hatten“, sagte Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag.

Noch am Dienstagabend landete der Kolumbianer in der bayerischen Landeshauptstadt. Einem Medienbericht zufolge allerdings nicht auf dem Flughafen „Franz-Josef-Strauß“, sondern auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. Am Mittwoch stehen für Rodriguez neben der offiziellen Vorstellung in der Allianz Arena auch die sportmedizinische Untersuchung und die erste Trainingseinheit (17.00 Uhr) auf dem Programm.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

sk