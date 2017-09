Live-Ticker: FC Bayern bittet die „Wölfe“ zum Tanz

Nach den Siegen gegen Mainz und auf Schalke plant der FC Bayern zum Abschluss der Englischen Woche den nächsten Dreier gegen den VfL Wolfsburg ein. Ob‘s gelingt? Antworten gibt‘s hier im Live-Ticker!

Vorbericht

Es hätte eine unangenehme Woche werden können für Carlo Ancelotti: Nach der Niederlage in Hoffenheim und dem glanzlosen Erfolg in der Champions League gegen Anderlecht drohte die Stimmung beim FC Bayern zu kippen. Doch mit zwei überzeugenden Siegen gegen Mainz (4:0) und auf Schalke (3:0) kehrte der Rekordmeister in die Erfolgsspur zurück und überzeugte sowohl spielerisch als auch mit der richtigen Einstellung. Selbst die bittere Nachricht vom erneuten Ausfall des Kapitäns Manuel Neuer brachte die Roten während der Englischen Woche nicht aus der Spur.

Am Freitag bietet sich Ancelotti und seiner Mannschaft nun die Chance, im Falle eines Sieges gegen den VfL Wolfsburg die Woche mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten abzuschließen und nachhaltig Ansprüche im Titelrennen anzumelden.

Doch die Gäste aus Niedersachsen zeigten unter der Woche beim 1:1 gegen Werder Bremen ein Lebenszeichen, nachdem Martin Schmidt den erfolglosen Coach Andries Jonker abgelöst hatte. "Es war ein guter Punkt, ein Punkt für die Mentalität", sagte Schmidt und kündigte an: "Wir wollen in München nicht chancenlos sein und daran glauben, etwas zu holen.“

Wolfsburg ein gern gesehener Gast in München

Doch die Trauben in München hängen für die Wölfe hoch. 24 Mal traten die Wölfe in der bayerischen Landeshauptstadt an, 23 Mal verloren sie, nur ein Mal trennte man sich remis. Unvergessen das Duell vor exakt vor zwei Jahren: Robert Lewandowski netzte nach der Wolfsburger Führung innerhalb von neun Minuten fünf Mal ein und fertigte den VfL damit quasi im Alleingang ab.

Gibt es am Freitag den nächsten FCB-Heimsieg? Ist Arjen Robben nach seiner Grippe wieder fit? Wen bietet Ancelotti in der Innenverteidigung auf? Die Fragen auf alle Antworten gibt‘s am Freitag hier im Live-Ticker!