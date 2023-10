Tuchel verkündet Neuer-Entscheidung – bei Kimmich wird es „sehr knapp“

Von: Korbinian Kothny

Manuel Neuer wird gegen Mainz 05 noch nicht sein Comeback geben. Dieses soll nächste Woche gegen Darmstadt erfolgen. Die wichtigsten PK-Aussagen zum Nachlesen.

FC-Bayern-PK vor dem Bundesligaspiel in Mainz mit Thomas Tuchel; Freitag, 11 Uhr

Tuchel zu Mazraoui-Peretz-Verhältnis: „Die Kabine ist nicht immer heile Welt“

Neuer steht gegen Mainz nicht im Tor: Für Kimmich wird es knapp

Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Die Pressekonferenz ist beendet.

11.18 Uhr: Wie geht es mit Jérôme Boateng weiter, der nach wie vor an der Säbener Straße trainiert? „Der Klub hat ihm angeboten, bei der U23 mitzutrainieren und das hat er gemacht“, sagt Tuchel.

11.16 Uhr: Wie sieht die Innenverteidigung des FC Bayern gegen Mainz 05 aus? Tuchel plant fest mit de Ligt und Upamecano. Der Niederländer konnte demnach alle Trainingseinheiten mitmachen.

Tuchel lobt Neuer: Comeback wohl gegen Darmstadt

11.12 Uhr: Wie schwer ist es Manuel Neuer zu bremsen? „Überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich bin unfassbar stolz auf ihn, wie er sein Comeback vorbereitet hat“, sagt Tuchel. Neuer sei demnach sehr „gelöst“, dass er mittlerweile wieder kurz vor der Rückkehr auf den Platz steht. Man sehe bereits im Training die „außerordentliche Qualität“ von Neuer. Der Bayern-Kapitän wird demnach sein Comeback nächste Woche gegen Darmstadt geben.

11.10 Uhr: Der FC Bayern hat die vergangenen drei Auswärtsspiele in Mainz verloren. Wie wollen die Münchener das ändern? „Wir sind auf einem sehr guten Weg und haben gegen Freiburg eines unserer besten Spiele gemacht. Dann kam natürlich der Break mit der Länderspielpause“, sagt Tuchel.

Der FCB-Coach erwartet viel Kampf und lange Bälle von den Gastgebern. Die Mannschaft sei sich aber bewusst, was auf sie zukommt.

Tuchel zu Mazraoui-Peretz-Verhältnis: „Die Kabine ist nicht immer heile Welt“

11.08 Uhr: Als Nächstes ist wieder Daniel Peretz Thema. „Wir versuchen, ihn zu begleiten. Die Kabine ist auch nicht immer heile Welt. Es ist ein hochsensibles Thema für Daniel, aber wir werden uns darum kümmern und Daniel unterstützen“, sagt Tuchel.

11.07 Uhr: Wie sieht Tuchel die Aussagen von Uli Hoeneß? „Ich habe es mitbekommen, aber ich habe mit Uli ein sehr offenes und ehrliches Verhältnis. Und das hat sich auch nicht geändert“, sagt Tuchel.

11.03. Uhr: Als Nächstes ist der Fall Noussair Mazraoui Thema. „Das ist ein sehr komplexes Themengebiet und ich bin sehr froh, dass der Klub sich klar geäußert hat. Das geht über meinen Verantwortungsbereich hinaus“, sagt Tuchel. Der FCB-Coach habe aber mit ihm und auch Daniel Peretz gesprochen.

Wie ist das Zusammenleben der Beiden? „Die Kabine ist immer ein Ort, an dem es kameradschaftlich und freundschaftlich zugehen soll“, sagt Tuchel. Der 50-Jährige bestätigt, dass das Thema durchaus die Mannschaft beschäftigt und Tuchel sich auch mit den Kapitänen deswegen unterhält.

Neuer steht gegen Mainz nicht im Tor: Für Kimmich wird es knapp

11.00 Uhr: Thomas Tuchel ist da. Die Pressekonferenz beginnt pünktlich. Die erste Frage geht an den Gesundheitszustand von Joshua Kimmich. „Es wird sehr knapp für Mainz“, erklärt Tuchel. Der Mittelfeldspieler wird aber wohl im Kader stehen. Ansonsten fallen Serge Gnabry, Noussair Mazraoui und Dayot Upamecano aus.

Die herausragende Nachricht sei allerdings, dass Neuer wieder im Training ist. „Da sind wir sehr stolz auf ihn und er hat es herausragend gut gemacht“, sagt Tuchel. Dennoch habe man mit Neuer gemeinsam entschieden, dass gegen Mainz und wahrscheinlich auch gegen Istanbul Ulreich im Tor stehen werde.

Update vom 20. Oktober, 10.41 Uhr: In etwas weniger als 20 Minuten geht es los an der Säbener Straße. Neben dem Sportlichen wird auch der Fall Mazraoui wahrscheinlich Thema werden. Was sagt Tuchel zur Entscheidung des Vereins?

FC Bayern bezieht Stellung zu Mazraoui: Außenverteidiger muss keine Konsequenzen befürchten

Update vom 20. Oktober, 10.02 Uhr: Der FC Bayern hat sich mittlerweile zum Fall Noussair Mazraoui geäußert. In einer Stellungnahme vom Freitagvormittag erklärt der deutsche Rekordmeister: „Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben“, sagt Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, und erklärt: „Der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel.“ „Darüber hinaus“, erklärt Noussair Mazraoui, „verurteile ich jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation.”

Der 25-Jährige wird demnach im Kader des FC Bayern bleiben, fällt aber wegen einer Verletzung, die er sich beim Länderspiel mit der marokkanischen Nationalmannschaft zugezogen hatte, derzeit aus.

Thomas Tuchel äußert sich vor der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bayern-PK im LIve-Ticker: Wie geht es mit Mazraoui weiter, Herr Tuchel?

Erstmeldung vom 20. Oktober: München – Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga kehrt dafür zurück. Der FC Bayern trifft am 8. Spieltag im Topspiel auf den 1. FSV Mainz 05. Vor dem Duell beim Karnevalsverein beschäftigen FCB-Coach Thomas Tuchel nicht nur sportliche Themen, auf die der 50-Jährige bei der Pressekonferenz (ab 11 Uhr hier im Live-Ticker) vor dem Spiel Stellung nehmen wird.

Nach Postings: Wie geht es mit Mazraoui weiter?

Nach wie vor ist es unklar, wie die Münchener mit dem Fall Noussair Mazraoui weiter verfahren werden. Der 25-Jährige machte während der Länderspielpause mit Pro-Palästina-Posts auf sich aufmerksam, woraufhin der FC Bayern ein Gespräch mit Mazraoui ankündigte.

Dieses soll laut Bild-Informationen am Mittwoch stattgefunden haben, eine Stellungnahme der Verantwortlichen fehlt aber bislang. Sportlich dürfte der Marokkaner sowieso keine Rolle in Mainz spielen. Mazraoui kam angeschlagen von der Länderspielreise zurück und absolvierte am Donnerstag lediglich ein paar lockere Laufrunden.

Thomas Tuchel wird sich wohl auch zum Fall Noussair Mazraoui äußern. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Neuer erhält grünes Licht: Bayern-Kapitän vor Comeback?

Die Defensive bleibt ohnehin das Sorgenkind von Tuchel. In der Innenverteidigung verletzte sich Dayot Upamecano beim letzten Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg und wird am Wochenende definitiv ausfallen. Matthijs de Ligt soll nach seinen Kniebeschwerden hingegen vor dem Comeback stehen und müsste wohl gleich von Beginn an ran.

Positives gibt es auch von Manuel Neuer zu berichten. Der 37-Jährige nutzte die Länderspielpause, um an seiner Rückkehr ins Bayern-Tor zu arbeiten und erhielt im Laufe der Woche grünes Licht für sein Comeback nach über zehn Monaten Verletzungspause. Steht Neuer bereits am Samstag wieder im Kasten der Münchener? Wie sieht es dagegen bei Joshua Kimmich aus, der frühzeitig erkrankt von der Nationalmannschaft abreisen musste? All das und vieles mehr wird Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz beantworten. (kk)

