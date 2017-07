Live-Ticker: FC Bayern präsentiert Neuzugang Corentin Tolisso

Schon als Kind war Corentin Tolisso Bayern-Fan - insofern wird heute ein Traum für ihn wahr: Der Franzose wird an der Säbener Straße offiziell als Neuzugang vorgestellt und trainiert dann erstmals mit den neuen Kollegen - wir berichten im Live-Ticker!

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Präsentation von Bayern-Neuzugang Corentin Tolisso! Um 13.30 Uhr soll es mit der Vorstellung des Franzosen losgehen - hier entgeht Ihnen nichts!

FC Bayern präsentiert Neuzugang Corentin Tolisso

An diesem Montag beginnt die Vorbereitung des FC Bayern erst so richtig. Während sich Coach Carlo Ancelotti in den vergangenen Tagen für ein eher überschaubares Grüppchen an Profis Übungen auf dem Trainingsplatz überlegen musste, kommt ab heute richtig Zug in die Truppe: Mit Robert Lewandowski, Arjen Robben, Thiago, David Alaba, Rafinha, Renato Sanches und Neuzugang Corentin Tolisso steigen mehrere Nationalspieler in die Vorbereitung des Rekordmeisters ein.

Für Tolisso, der für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet worden war, ist es der erste offizielle Auftritt in München. Vor dem Nachmittagstraining wird der Franzose auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Wir berichten ab kurz vor 13.30 Uhr im Live-Ticker!

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!