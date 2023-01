FC Bayern gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Setzt Nagelsmann zum Re-Start auf Neuzugang Sommer?

Von: Stefan Schmid

Setzt Julian Nagelsmann gleich auf Neuzugang Yann Sommer? © IMAGO / MIS

Zum Re-Start der Bundesliga nach der Winter- und WM-Pause tritt der FC Bayern im Topspiel bei RB Leipzig an. Der Live-Ticker zum Auftakt des 16. Spieltags.

RB Leipzig - FC Bayern: -:- (-:-)

: Sowohl Bayern als auch Leipzig fehlt Offensiv-Star und Stammkeeper Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Voraussichtliche Aufstellung:

RB Leipzig: Blaswich - Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg - Schlager, Laimer - Szoboszlai, Dani Olmo - Werner, Silva FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Choupo-Moting Tore:

Update vom 20. Januar, 19.15 Uhr: Noch etwa 15 Minuten, dann wird Klarheit über die Aufstellungen der beiden Team herrschen. Der Fokus liegt dabei erwartungsgemäß auf der Torhüterposition beim FC Bayern, wo mittlerweile die meisten Beobachter von Yann Sommers Blitz-Debüt ausgehen.

Erstmeldung vom 20. Januar: Leipzig - Die Bundesliga erwacht endlich wieder aus ihrem Winterschlaf und hat mit dem Duell der beiden Topmannschaften FC Bayern München und RB Leipzig gleich zum Beginn einiges zu bieten. Während die Münchner mit einem Sieg bei den Sachsen die Tabellenführung festigen wollen, forcieren die Leipziger die Aufholjagd in Richtung Tabellenspitze. Von der ist RB momentan noch sechs Punkte entfernt.

RB Leipzig gegen FC Bayern im Live-Ticker: Tendenz geht in Richtung Sommer-Debüt

In den Tagen vor der Begegnung war diese selbst allerdings kaum Thema in der öffentlichen Wahrnehmung. Es dominierte die Frage, wer denn beim FC Bayern zwischen den Pfosten stehen wird. Und obwohl nach ewigen Hin und Her der Transfer von Yann Sommer endlich in trockenen Tüchern ist, gibt es nur wenige Stunden vor dem Spiel noch keine gesicherte Aussage, ob der Schweizer wirklich im Kasten stehen wird.

Torhüter Yann Sommer auf dem Weg zu seinem ersten Training beim FC Bayern. © Mladen Lackovic/dpa

Doch eine, schon vor dem Transfer-Vollzug, getätigte Aussage von FCB-Trainer Julian Nagelsmann legt die Vermutung nahe, dass Yann Sommer schon einen Tag nach seiner Unterschrift sein Debüt geben wird. „15 Minuten“ brauche ein neuer Torhüter, bis dieser mit einem neuen Team spielen könne, so der 35-jährige Übungsleiter. Da Sommer bereits am Donnerstag eine Trainingseinheit an der Säbener Straße absolviert hat, dürften die scheinbar so wichtigen 15 Minuten als abgehakt gelten.

RB Leipzig gegen FC Bayern im Live-Ticker: „Müller spielt immer“ gehört der Vergangenheit an

Aber auch auf den anderen Positionen muss sich Julian Nagelsmann Gedanken machen. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass nicht alle Entscheidungen jedem Spieler schmecken werden. Allen voran wird wohl Thomas Müller in den sauren Apfel Bankplatz beißen müssen, denn vorbei sind die Zeiten, in denen es hieß: „Müller spielt immer“ (Ex-FCB-Trainer Louis van Gaal).

Auf der Position hinter den Spitzen führt an dem überragend aufspielenden Jamal Musiala für Nagelsmann schlicht kein Weg vorbei und im Sturmzentrum wird wohl Hinrunden-Goalgetter Eric Maxim Choupo-Moting gesetzt sein. Letztgenannter fehlte im einzigen Wintertest gegen RB Salzburg (4:4) zwar, aber auch da konnte Müller nicht unbedingt in Sachen Eigenwerbung glänzen.

Sowohl Bayern als auch Leipzig fehlt Offensiv-Star und Stammkeeper

Wenn schon nicht in ihrer Historie, sind zumindest in der Verletztenliste zwischen Bayern und Leipzig einige Parallelen erkennbar. Nicht nur dem deutschen Rekordmeister fehlt mit Manuel Neuer der Stammkeeper aufgrund einer Verletzung, sondern auch RB-Trainer Marco Rose muss auf seine Nummer Eins Péter Gulácsi verzichten. Der Ungar fehlt schon seit dem 9. Spieltag aufgrund eines Kreuzbandrisses.

Und auch in der Offensive dürften die Fans beider Mannschaften einen ihrer Superstars verzichten. Wo beim FCB Sadio Mané (6 Tore/3 Vorlagen) weiterhin verletzt fehlt, ist es bei RB der Franzose Christopher Nkunku (12 Tore/2 Vorlagen), der nicht mitwirken kann. (sch)