O’zapft is! Der Wiesn-Besuch des FC Bayern – Müller maßregelt Kollegen

Von: Luca Hartmann

Nicht nur sportlich gibt es beim FC Bayern Grund zum Feiern. Am Sonntag steht der traditionelle Wiesn-Besuch an. Der Besuch der Bayern-Stars im Live-Ticker.

Update vom 24. September, 16.50 Uhr: Die Bayern feiern auf der Wiesn, die Freude über den Besuch auf dem Oktoberfest nach dem 7:0-Kantersieg gegen Bochum ist riesig. „Wir können heute mit einem ganz lockeren Grinsen am Wiesn-Tisch sitzen und einfach den Moment genießen, auch wenn wir natürlich übermorgen wieder spielen. Deswegen mit gemäßigtem Gas, aber trotzdem dürfen wir bissl auch Spaß haben“, sagte Thomas Müller bei der Ankunft der Mannschaft. Der FC Bayern muss in der ersten Runde im DFB-Pokal am Dienstag bei Preußen Münster antreten.

„Eine Eins“, gab‘s für den FCB-Sieg gegen Bochum von Präsident Herbert Hainer, der an einem „stimmungsvollen Nachmittag“ gerne einen kräftigen Schluck aus dem Maßkrug nahm. Er machte sich keine Sorgen um eine ausschweifende Party. „Ich denke, die wissen alle, dass sie in den nächsten Tagen wieder spielen müssen und insofern reißen sie sich zusammen.“

„Von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas. Nach fünf Minuten hat man gesehen, die Mannschaft will unbedingt ein schönes Oktoberfest haben“, sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß selig: „Wenn man so gut spielt, dann kann man auch feiern.“

Update vom 24. September, 15.50 Uhr: Die Bayern-Stars haben es sich bereits im Käfer-Zelt gemütlich gemacht. Demnächst dürften exklusive Infos vom Wiesn-Besuch eintrudeln.

Update vom 24. September, 13.25 Uhr: Die Mannschaft ist jetzt im Festzelt angekommen! Ab 15 Uhr geht‘s hier weiter, dann ist der Zugang auch für Pressevertreter erlaubt.

Wiesn-Besuch läuft an: FC Bayern auf Oktoberfest angekommen

Update vom 24. Septmeber, 13.10 Uhr: Der FC Bayern München ist auf der Wiesn angekommen! Um kurz nach 13 Uhr stiegen Spieler und Verantwortliche aus dem Mannschaftsbus aus. Viele Bayern-Stars wie Thomas Müller, Manuel Neuer, Jamal Musiala oder Konrad Laimer nahmen sich Zeit für Fotos. Und auch Neu-Münchner Harry Kane ist direkt mittendrin, nahm als einer der ersten Spieler eine Mass Bier in die Hand und posierte für Fotos. Trainer Thomas Tuchel zeigte sich gut gelaunt mit Hut und Masskrug.

Thomas Müller, Harry Kane, Manuel Neuer und Jamals Musiala (v.l.n.r.) waren am Sonntag mit dem FC Bayern auf der Wiesn. © Screenshot/Youtube/@fcbayern

Erstmeldung vom 24. September: München - Die Stimmungslage vor dem jährlichen Oktoberfest-Besuch könnte bei den Stars des FC Bayern kaum besser sein. Nachdem die Münchner unter der Woche beim Champions-League-Auftakt Manchester United besiegt hatten, legten sie am Samstag mit dem überragenden 7:0 gegen Bochum den Grundstein für einen gut gelaunten Wiesn-Besuch.

Bayerns Stürmerstar Harry Kane freut sich auf den Wiesn-Besuch – das passende Outfit hat der 30-Jährige schon. © FC Bayern/Twitter

Oktoberfest-Besuch des FC Bayern: Kane und Tuchel bereit

„Ich bin stolz, das ist ein besonderer Tag. Mein erster Dreierpack für den FC Bayern und das auch noch vor unseren Fans – so müssen wir weitermachen“, sagte Harry Kane am Samstagabend nach der Münchner Baller-Show beim 7:0 gegen den VfL Bochum. Auf den ersten Wiesn-Besuch als Spieler des FC Bayern freut sich Kane besonders: „Ich will so viel wie möglich von dem Fest aufsaugen“, kündigte der Engländer an, der beim Spiel gegen Bochum einen besonderen Moment erlebte.

Sein Trainer Thomas Tuchel blickt dem Oktoberfest mit gemischten Gefühlen entgegen: „Mit den letzten Ergebnissen wird das natürlich ein schöner Besuch. Leckeres Essen ist immer gut, und traditionelles Essen ist herzlich willkommen“, so Tuchel, der jedoch alles andere als ein Bier-Fan ist. „Ich finde schon was, die füllen mir schon was rein in den Maßkrug“, scherzte der 50-Jährige. Sein persönliches Wiesn-Motto: „Die Lederhose liegt bereit, die schnallen wir uns an - und dann Augen zu und durch.“

Nach Sieg gegen Bochum: FC Bayern in prächtiger Oktoberfest-Stimmung

Beim Kantersieg gegen Bochum schallten die Bierzelt-Hits „Sweet Caroline“ und „Cordula Grün“ zur Feier des Tages schon durchs Stadion. Ganz anders als in der vergangenen Saison. Damals prosteten sich die Münchner um den damaligen Coach und neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie die Ex-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nach einem 0:1 beim FC Augsburg übel gelaunt in der Käfer Wiesn-Schänke zu.

Aufgrund des sportlichen Erfolgs, sprach Bayerns neuer Sportdirektor Christoph Freund von einem „perfekten Wiesnwochenende“. Ein Bierzelt-Besuch sei „für die Kameradschaft wichtig, für das Teamgefüge“, sagte Freund. (dpa/LuHa)