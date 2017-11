Pressekonferenz vor dem Derby: Was sagt Jupp zu Sandro Wagner und dem FCA?

Der FC Bayern startet nach der Länderspielpause mit einem Derby zurück in den Ligabetrieb. Die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Augsburg im Live-Ticker.

+++ Das spannendste Thema wird heute wohl weniger das Duell mit den Schwaben sein, sondern die Personalie Sandro Wagner. Mal schauen, was sich der Trainerfuchs entlocken lässt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Pressekonferenz mit Bayern-Trainer Jupp Heynckes vor dem Liga-Derby gegen den FC Augsburg. Ab 13.30 Uhr steht der Coach der Roten den Medienvertetern Frage und Antwort.

Vorbericht

Mit einer beeindruckenden Serie hat sich der FC Bayern vor zwei Wochen in die Länderspielpause verabschiedet. Nach Siegen gegen RB Leipzig in der Liga und im DFB-Pokal bekam zuletzt der BVB die steigende Formkurve der Münchner zu spüren. Das 3:1 in Dortmund fiel zwar deutlicher aus, als das Spiel eigentlich war, doch letztlich stehen die Roten nach elf Spieltagen ganz oben in der Tabelle.

Nach der Länderspielpause, bei der insgesamt zehn Bayern-Spieler auf Reisen waren, steht am Samstag mit dem Derby gegen den FCA wieder die Rückkehr in den Ligabetrieb an. Dabei kann sich Trainer Jupp Heynckes über einige prominente Rückkehrer in den sowieso üppig besetzten Kader freuen. Thomas Müller konnte am Donnerstag das Training voll durchziehen. Auch Franck Ribéry und David Alaba konnten zumindest Teile der Einheit mit dem Team mitmachen, und Verteidiger Jerôme Boateng hat die zwei Wochen Pause genutzt, um wieder Kraft zu tanken.

Die Bilanz der Bayern gegen die Fuggerstädter ist zwar nicht makellos, aber deutlich. In 24 Spielen setzte es 19 Siege für die Roten und fünfmal gewannen die bayerischen Schwaben. Ein Remis im Derby gab es noch nie! Zuletzt gab es für den FCA eine 6:0-Watschn in der Allianz Arena. Verteidiger Philipp Max kündigte aber schon einmal sicherheitshalber an, dass so etwas nicht nochmal passieren werde.

Wie schätzt Bayern-Trainer Heynckes den Gegner ein, der in der Liga im stabilen Mittelfeld steht? Welche Spieler lässt er gegen den FCA ran und wer wird erstmal auf der Bank Platz nehmen? Und was sagt er zu den Transfergerüchten um Sandro Wagner? Ab 13.30 Uhr wissen wir mehr!

