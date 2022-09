Wacker Burghausen gegen FC Bayern II LIVE: Kommt der FCB jetzt endlich in Fahrt?

Von: Boris Manz

In absoluter Top-Form: Grant-Leon Ranos ist mit sechs Treffern der torgefährlichste Bayernspieler der Amateure. © Imago/foto2press

Am 12. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt die Reserve des FC Bayern München den SV Wacker Burghausen. Wir berichten im Live-Ticker.

Der FC Bayern II beendete gegen den SV Heimstetten den Negativlauf von sechs Spielen ohne Sieg: Kommt der FCB jetzt ins Rollen?

hat in den letzten vier Spielen sechs Scorerpunkte gesammelt: Kann der 19-Jährige die Top-Form halten? Anpfiff in Burghausen ist um 19 Uhr: Wir berichten im Live-Ticker.

München - Am Freitagabend gastieren die Amateure des FC Bayern München beim SV Wacker Burghausen. Nach der 6:0-Gala am vergangenen Wochenende will die Demichelis-Elf auswärts nachlegen. Mit 24 Treffern sind die kleinen Bayern die zweitgefährlichste Offensive der Liga.

Top-Scorer Grant-Leon Ranos (6 Tore, 3 Vorlagen) soll erneut im Sturmzentrum für Gefahr sorgen. Der 19-Jährige, der vor drei Jahren von der Jugend des BVB gekommen ist, erzielte in den letzten vier Spielen drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

FCB Nachwuchsleiter Sauer: „Unter die ersten Drei wollen wir schon kommen“

Martin Demichelis wird wie gegen Heimstetten wohl auf einige Spieler in der Startformation verzichten. Am Dienstag waren einige der Amateure in der UEFA Youth League im Einsatz (3:3 gegen die U19 des FC Barcelona). Lucas Copado und David Herold trugen sich sogar in die Torschützenliste ein. Neben den zwei genannten werden wohl auch Johannes Schenk, Justin Janitzek, Angelo Brückner, Lovro Zvoranek und Yusuf Kabadayi erstmal auf der Bank Platz nehmen.

Großes Lob gab es von Cheftrainer Martin Demichelis, der aufgrund des Youth-League-Spiels gegen Inter Mailand sein Team auf acht Positionen umgebaut hatte: „Die Mannschaft, die heute auf dem Feld stand, hat ihre Chance genutzt.“ Nachwuchsleiter Jochen Sauer betonte nach dem Spiel, dass die kleinen Bayern immernoch ihre Ziele in der Liga erreichen könnten: „Unter die ersten Drei wollen wir schon noch kommen - und dann weißt du ja nie, was in der engen Liga noch passiert.“

Unter den ersten Drei befindet sich aktuell der SV Wacker Burghausen. Der ehemalige Zweitligist ist seit acht Spielen in der Liga ungeschlagen und siegte zuletzt souverän mit 2:0 beim TSV Rain. Dabei erzielte Sommer-Neuzugang Kenny Sigl im ersten Ligaspiel von Anfang an, gleich sein erstes Tor und scheint endgültig in der Regionalliga Bayern angekommen zu sein. „Freilich, es ist für uns als Mannschaft und natürlich auch für mich persönlich super gelaufen. Aber das war nur ein Spiel. Damit es so weiterläuft, werde ich weiter hart an mir arbeiten müssen“, sagt Sigl. (Boris Manz)