FC Bayern verliert in Tokio knapp gegen Manchester City – kreativer Mané-Auftritt

Von: Johannes Skiba

Der FC Bayern München verliert in Tokio gegen Champions-League-Sieger Manchester City mit 1:2. Das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Die Niederlage des FC Bayern geht völlig in Ordnung. Kurz vor der Pause wäre der Ausgleichstreffer nicht unverdient gewesen. In der zweiten Hälfte haben die Münchener aber im Prinzip keine Torchance und kommen dennoch zum 1:1. Manchester City ließ es in der zweiten Halbzeit etwas ruhiger angehen. Nach dem überraschenden Ausgleich dreht Guardiolas Truppe aber für wenige Minuten spürbar auf und kommt nur wenige Momente später zur erneuten Führung. Die Engländer waren dem FCB insgesamt überlegen. Mané setzte ein paar gute Akzente in der zweiten Hälfte. Tuchels Jungs stiegen erst vor zwei Tagen aus dem Flieger in Tokio und können eine kleine Jetlag-Ausrede geltend machen. Gegen Kawasaki Frontale am Samstag (29. Juli) ist ein Sieg trotz des Freundschaftsspieles absolute Pflicht.

FC Bayern München - Manchester City 1:2 (0:1)

Aufstellung FC Bayern 1. HZ Sommer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies - Kimmich, Laimer - Gnabry, Sané, Coman - Musiala Aufstellung FC Bayern 2. HZ Ulreich - Sarr, Tikvic, Stanisic, Krätzig - Goretzka, Gravenberch - Wanner, Vidovic, Mané - Tel Aufstellung Manchester City 1. HZ Ederson - Walker, Stones, Dias, Ake (Akanji, 29. Minute), Lewis - Kovacic, McAtee - Silva, Álvarez, Grealish Aufstellung Manchester City 2. HZ Ortega - Cancelo, Rodri, Akanji, Laporte, Bobb,- Foden, Phillips -Silva (Perrone, 71.) Haaland, Gomez Tore: 0:1 McAtee (21. Minute), 1:1 Tel (82. Minute), 1:2 Laporte (86. Minute)

Schlusspfiff. Der FC Bayern verliert mit 1:2 gegen Manchester City.

90. Minute + 3: Manchester City spielt das Ding sehr passsicher zu Ende. Die Bayern kommen gar nicht mehr an den Ball. Die Niederlage droht.

90. Minute: Mané zeigt erneut seine Extraklasse und legt mit der Hacke auf den aufgerückten Krätzig auf. Der junge Spieler verzieht seine Flanke aber weit. Ein Torschuss wäre die bessere Entscheidung gewesen. Drei Minuten Nachspielzeit.

86. Minute: Die erneute Führung für Manchester City! Laporte verwandelt einen Abpraller zur Führung. Der Verteidiger befand sich wegen der vorangegangene Ecke noch im Strafraum und positioniert sich in ungewohnter Mittelstürmer-Manier goldrichtig.

86. Minute: Der Ausgleich lag nicht in der Luft und kam überraschend. Postwendend schaltet Manchester City einen Gang höher und übt jetzt wieder mehr Druck auf den Kasten aus. Ein Cancelo-Schuss wird zur Ecke abgefälscht.

Überraschender Ausgleich durch Tel

82. Minute: Das 1:1! Mané spielt Krätzig auf der linken Seite frei und leitet die Situation sehr gut ein. Die Hereingabe findet am Ende nach einer Ping-Pong-Situation im Strafraum Bayern Mathys Tel, der zum etwas überraschenden Ausgleich trifft.

80. Minute: Bayern mit einer vielversprechenden Kontersituation, doch Mané schafft es erneut nicht aus dem 1-gegen-1 im Dribbling Kapital zu schlagen.

76. Minute: Die Partie bietet weniger Höhepunkte als im ersten Durchgang. Auch Erling Haaland konnte bislang noch nicht auf sich aufmerksam machen. Die Begegnung plätschert ein wenig vor sich hin.

73. Minute: Mittlerweile ist auch Bernardo Silva ausgewechselt worden. Für ihn ist das argentinische Toptalent Maximo Perrone in der Partie - ein spannender Kicker aus Südamerika.

70. Minute: Jetzt gibt es eine kurze Trinkpause.

69. Minute: Mané versucht es mal auf eigene Faust und gelangt bis in den Strafraum von City. Sein Abschluss wird aber abgeblockt und kullert in Richtung Ortega. Im Gegenzug setzt Youngster Bobb einen Ball deutlich über den Kasten von Ulreich.

67. Minute: Thomas Tuchel versucht seine junge Mannschaft weiter nach vorne zu verschieben, um offensiv mehr Akzente zu setzen. Der Druck von City bei Münchener Ballbesitz ist aber zu hoch. Die Engländer gewinnen den Ball tief in der Hälfte des FCB.

61. Minute: Der FCB versucht es vermehrt mit langen Bällen, da aktuell keine Kombinationen möglich sind. Manchester steht gut und lässt die Münchener aktuell nicht zur Entfaltung kommen.

58. Minute: Die vielen Wechsel haben das Tempo ein wenig verlangsamt. City aber nun mit einer riesen Möglichkeit. Silva dribbelt in den Strafraum, legt zurück, findet aber zunächst keinen Abnehmer. Rodri rauscht in den 16er rein, doch Ulreich reagiert klasse und kann das Tor verhindern.

52. Minute: Auch Manchester City hat ordentlich durchgewechselt. Unter anderem sind nun Erling Haaland und der Ex-Bayern-Leihspieler Joao Cancelo auf dem Feld.

Der FC Bayern testet gegen Manchester City und gerät in Rückstand. © Shuji Kajiyama/dpa

50. Minute: Ein langer Ball auf Mané verpasst der Senegalese nur knapp. Ortega ist aber hellwach, läuft raus und kann klären.

46. Minute: Die Bayern haben elfmal gewechselt.

46. Minute: Anpfiff zur zweiten Hälfte - weiter gehts.

Halbzeit: Manchester City dominiert weite Teile der ersten Halbzeit und hat bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit auch ein Chancenplus. Dann drehen die Münchener aber ordentlich auf und kommenden in den letzten sieben Minuten durch mehrere Abschlüsse durch Kimmich, Coman und Musiala. Ederson war aber zur Stelle. Das Spiel ist trotz der frühen Phase in der Vorbereitung temporeich. Allerdings haben beide Teams vergleichsweise viele Ballverluste. In der zweiten Halbzeit werden die Teams wohl mit jeweils elf anderen Spielern auflaufen.

45. Minute +2: Kurz vor der Halbzeit verstolpert Sommer einen Ball, der fast zum 0:2 führt. Lewis kann kein Kapital aus dem Bock des Schweizers schlagen.

44. Minute: Nächste Möglichkeit für die Münchener. Eine gut heraus gespielte Chance wehrt Ederson am Ende mit einer reaktionsschnellen Fußabwehr ab.

42. Minute: Kurz vor der Pause erhöht der FCB den Druck. Coman kommt zu seinem ersten Schuss aus der Distanz. Der abgeblockte Ball führt zu einer weiteren Ecke, die Upamecano nur ganz knapp verpasst. Ein Bayern-Treffer liegt so langsam in der Luft. Viel Zeit bleibt jedoch nicht mehr, bevor die Mannschaften ordentlich durchgewechselt werden.

39. Minute: Jamal Musiala mit einem starken Distanzschuss aus rund 17 Metern. Ederson kann den Ball aber mit den Fäusten abwehren. Etwas zu unplatziert. Dennoch gute Aktion des deutschen Nationalspielers.

38. Minute: Kyle Walker zeigt sich in prächtiger Verfassung. Coman sieht keinen Stich gegen den Engländer. Dazu setzt der Rechtsverteidiger durch Tiefenläufe immer wieder offensive Akzente.

35. Minute: Nächster Abschluss von Kimmich. Eine scharfe lange Flanke senkt sich aufs Tor, doch Ederson ist zur Stelle und pflückt den gefährlichen Ball ganz sicher aus der Luft.

32. Minute: Grealish zaubert ein wenig im Strafraum des FCB mit einer schönen Dribbelaktion, die zwar nichts einbringt, aber von den Zuschauern mit einem begeisterten Raunen quittiert wird.

29. Minute: Erster ungeplanter Wechsel in der Partie. Ake kann nicht mehr weiter machen. Für ihn ist nun der frühere Dortmunder Manuel Akanji in der Partie.

25. Minute: Torwart Ederson verliert den Ball gegen druckvolle Bayern an Musiala. Der Ballgewinn führt zu keiner Torchance, zeigt aber, dass der FCB direkt eine Reaktion auf den Rückstand zeigen will.

Live-Ticker: Manchester City erzielt die Führung

21. Minute: Manchester City geht in Führung. Der junge Lewis setzt sich im 16er gegen Upamecano durch, legt auf Álvarez zurück. Der Argentinier scheitert mit seinem Schuss zunächst am starken Sommer, der den Ball nach rechts abwehrt. Doch Youngster McAtee muss den freiliegenden Ball nur noch einschieben. 0:1.

Live-Ticker: Sané-trifft nur die Latte

19. Minute: Perfekte Freistoßsituation für die Bayern nach einem Foul an Laimer. Sané setzt den fantastischen Freistoß auf die Latte. - die größte Möglichkeit dieser Begegnung.

18. Minute: Der erste gute Torabschluss für den FC Bayern! Musiala spielt Sané einen guten Ball in die Spitze. Sané legt im 16er wieder auf den Youngster ab, der schnell abzieht, aber nicht trifft.

17. Minute: Mazraoui und Sané erspielen auf der rechten Seite durch eine schöne Kombination die zweite Ecke. Doch auch die zweite Standardsituation führt nicht zu einem Torabschluss.

15. Minute: Noch ist der FCB anders als City noch ohne Torabschluss. Dafür steht die Defensive der Münchener bislang sehr stabil.

12. Minute: Die Partie beginnt ein wenig hektisch und ungeordnet mit vielen Ballwechseln. Nun gibt es erstmals eine ruhigere Phase mit dem Aufbauspiel der Bayern.

8. Minute: Musiala spielt einen gefährlichen Steckball in die Tiefe. Gnabry ist nur einen Schritt zu spät - keine Gefahr.

6. Minute: Erster Schussversuch von Manchester durch Stones. Kovacic legte auf den Engländer ab. Der Abschluss geht aber ein paar Meter am Tor vorbei. Im Gegenzug gibt es nun die erste Ecke des Spiels für den FCB, die aber nichts einbringt.

4. Minute: Sané gleich mit einem Kabinettstückchen. Einen schweren hohen Ball von Pavard ins Mittelfeld spielt der Nationalspieler gefühlvoll mit der Hacke sicher weiter auf Gnabry und löst eine Drucksituation kreativ und technisch perfekt.

2. Minute: Die Bayern sind zuerst in Ballbesitz. Manchester City presst gewohnt hoch und möchte den Ball. Die Eroberung gelingt auch.

Anpfiff - die Partie beginnt.

Update vom Mittwoch, 26. Juli 2023, 12.29 Uhr: Die Spieler schütteln die Hände und positionieren sich. In wenigen Augenblicken geht es los.

Update vom Mittwoch, 26. Juli 2023, 12.25 Uhr: Fast 70.000 Fans passen ins Tokios Nationalstadion. Kurz vor Spielbeginn ist das Stadion sehr gut gefüllt. Die Toppartie zwischen dem FC Bayern und Manchester City möchten sich die Fußballfans in der japanischen Hauptstadt offenbar nicht entgehen lassen. Die Mannschaften trudeln so langsam auf dem Rasen ein. Die Stimmung ist genauso wie das Wetter mit 31 Grad wirklich hervorragend. In wenigen Minuten geht es um 19.30 Uhr Ortszeit los.

Update vom Mittwoch, 26. Juli 2023, 12.10 Uhr: Auch Manchester City hat seine Startelf veröffentlicht. Der Brasilianer Ederson steht zuerst im Tor. Stefan Ortega wird zur zweiten Hälfte erwartet. Der vom FC Bayern umworbene Rechtsverteidiger Kyle Walker startet als Kapitän. Die Innenverteidigung bilden Stones, Dias und Ake. Youngster Lewis ist das Walker-Pendant auf der linken Seite.

Im zentralen Mittelfeld spielen Neuzugang Kovacic und der 20-jährige McAtee. Der argentinische Weltmeister Julián Álvarez, den der FCB auf dem Zettel hat, sollte ein Kane-Transfer scheitern, stürmt in der Zentrale. Bernardo Silva und Jack Grealish beackern die Außenpositionen in der Offensive. Haaland und De Bruyne sitzen auf der Bank und werden zur zweiten Hälfte erwartet.

Live-Ticker: FC Bayern ohne Kim im Test gegen Manchester City

Update vom Mittwoch, 26. Juli 2023, 11.40 Uhr: Der FC Bayern hat pünktlich eine Stunde vor Spielbeginn seine Aufstellung bekannt gegeben. Yann Sommer steht zu Beginn im Kasten. Vor ihm verteidigen zunächst Upamecano und Pavard in der Innenverteidigung sowie Davies und Mazraoui auf den defensiven Außen. Im zentralen Mittelfeld spielen zuerst Kimmich, dessen Abgang trotz eines Treuebekenntnisses nicht gänzlich ausgeschlossen ist und Neuzugang Laimer.

Das Offensivquartett besteht aus Serge Gnabry und Kingsley Coman, die auf den Flügeln für Gefahr sorgen sollen, Leroy Sané der auf der Zehn beginnt und Jamal Musiala den Coach Thomas Tuchel in vorderster Front auflaufen lässt. Neuzugang Kim fehlt wie angekündigt im Kader der Münchener.

Erstmeldung vom Mittwoch, 26. Juli 2023, 11.11 Uhr: Tokio – Der erste Test des FC Bayern hatte es in sich. Mit 27:0 fegte der deutsche Rekordmeister den unterklassigen FC Rottach-Egern aus dem eigenen Stadion. Das Freundschaftsspiel war aber kein echter Gradmesser. Den gibt es nun in Japans Hauptstadt Tokio, wo der FCB auf den Champions-League-Sieger Manchester City trifft. So deutlich wie beim ersten Saisontest wird es bei diesem Aufeinandertreffen ganz sicher nicht.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Deutsche Meisterschaften: 33

Live-Ticker: Bayern-Gegner City lässt es aktuell noch ruhig auf dem Transfermarkt angehen

Der Sieg in der Königsklasse war für Manchester City und Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola ein langersehnter Triumph, für den der englische Meister seit 15 Jahren in jeder Transferperiode tief in die Tasche greift. In diesem Sommer agiert der Klub auf dem Transfermarkt vergleichsweise konservativ.

Mateo Kovacic kam für knapp 30 Millionen Euro von Ligakonkurrent FC Chelsea. Der Kroate ist der positionsgetreue Ersatz für Ilkay Gündogan, der seinen Vertrag in Manchester nicht verlängerte und sich dem FC Barcelona angeschlossen hat. Kovacic debütierte bereits.

Letztmalige standen sich der FC Bayern und Manchester City in der vergangenen Saison im Viertelfinale der Champions League gegenüber. © imago/ulmer

Live-Ticker: FC Bayern wird beim Test gegen Manchester City ganz genau hinschauen

Denn vor der Partie gegen den FC Bayern hat City anders als die Münchener schon einen ersten Test in Japan absolviert. Gegen die Yokohama Marinos gewannen die Engländer vor über 60.000 Zuschauern spektakulär mit 5:3. Superstar Erling Haaland erzielte nach seiner Einwechslung zur Halbzeit gleich einen Doppelpack. Trotz vieler zu erwartender Variationen und Wechsel wartet in Tokio eine schwere Aufgabe auf die Truppe von Thomas Tuchel. Weitere Verstärkungen für den Kader sollen auch nach dem 50-Millionen-Transfer von Minjae Kim noch folgen. Der Südkoreaner wird gegen die „Citizens“ aber noch nicht auflaufen, wie Trainer Tuchel auf der Pressekonferenz verraten hat.

Neben Harry Kane steht auch Kyle Walker hoch im Kurs der Münchener. Beim kommenden Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Manchester City können sich die Verantwortlichen und die Fans ein Bild von ihrem potenziellen Neuzugang machen. Wir tickern das Spiel live. Darüber hinaus wird der Testkick auch live übertragen. (jsk)