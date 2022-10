TSV Aubstadt gegen FC Bayern II im Live-Ticker: U23 weiter ohne Cheftrainer Demichelis

Stefan Buck (re.) vertritt den an Corona erkrankten Chefcoach Martin Demichelis auch in Aubstadt. © Imago Images / Sven Leifer

Martin Demichelis fällt wegen einer Corona-Infektion aus. Ohne ihren Cheftrainer tritt die U23 des FC Bayern beim TSV Aubstadt an. Der Live-Ticker.

15. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Aubstadt gegen FC Bayern München II.

Tabellensituation: Die Gastgeber stehen mit 22 Punkten auf Rang sechs, die U23 aus München hat drei Punkte weniger und ist Zehnter.

Anpfiff der Partie im Schuldstadion in Aubstadt ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Stefan Buck bekommt noch eine zweite Chance als Vertreter des an Corona erkrankten Martin Demichelis: Der 42-Jährige vertrat den Argentinier bereits am vergangenen Freitag als Cheftrainer und kassierte im Grünwalder Stadion eine 2:4-Heimniederlage gegen die Reserve der SpVgg Greuther Fürth.

Nach dem Gesetzt der Serie wäre für die U23 von der Isar am 3. Oktober wieder ein Dreier fällig. Seit Anfang September wechseln sich beim Nachwuchs des FC Bayern Sieg und Niederlage konsequent ab. Beim Tabellensechsten müsste also deshalb am Ende eigentlich wieder ein Erfolg stehen.

TSV Aubstadt gegen FC Bayern II im Live-Ticker: Wer kehrt in die Erfolgsspur zurück?

„Wir müssen aktiv sein und nicht so passiv agieren wie zuletzt. Wir wollen die Zweikämpfe suchen, annehmen und mit einer positiven Aggressivität angehen“, fordert Buck im Vorfeld der Partie auf der Website des Rekordmeisters. „So gewinnen wir unsere Zweikämpfe und werden besser ins Spiel kommen.“

Die Gastgeber verloren am Freitag ebenfalls, mit 0:4 bei Wacker Burghausen. Davor blieb der TSV Aubstadt fünf Spiele ohne Niederlage. Welche Mannschaft kehrt heute in die Erfolgsspur zurück? Wir berichten ab 14 Uhr im Live-Ticker von der Partie aus dem Schulstadion Aubstadt.