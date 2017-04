Live-Ticker: Bayern findet mit B-Elf die Lücke nicht

München - Top-Spiel in der Bundesliga: Der FC Bayern München tritt heute bei Bayer Leverkusen an. Alle Infos im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München: 0:0 (0:0)

Bayer Leverkusen: Leno - Hilbert, Jedvaj, Toprak, Wendell - Baumgartlinger, Kampl - Aranguiz, Havertz, Brandt - Volland. Trainer: Korkut. FC Bayern: Neuer - Rafinha, Javi Martinez, Alaba, Juan Bernat - Kimmich, Vidal - Coman, Thiago, Douglas Costa - T. Müller. Trainer: Ancelotti. Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin) Tore:

36. Minute: Der Weg ins Tor von Bayer führt heute definitiv über Leverkusens rechte Abwehrseite. Da hat Hilbert große Probleme mit dem agilen Kingsley Coman.

34. Minute: Jedvaj war mit der Brust dran, nicht mit der Hand. Alles richtig gesehen von Schiedsrichter Daniel Siebert.

33. Minute: Das muss die Führung sein! Irre elf Sekunden in Leverkusen. Erst vernascht Coman den überfordereten Hilbert nach allen Regeln der Kunst und flankt nach innen. In der Mitte kommt Alaba an den Ball, dreht sich um die eigene Achse und löffelt den Ball aufs Tor. Aber da steht Jedvaj und klärt der Linie mit der Hand oder mit der Brust. Kurz darauf köpft Vidal den Ball über Leno hinweg, ebenfalls in Richtung Tor, aber da klärt Toprak buchstäblich auf der Linie. Und jubelt hinterher als hätte er gerade den WM-Titel errungen. Knappes Ding! Schade!

32. Minute: Bernat tunnelt Hilbert, will flanken, aber Jedvaj macht die Tür zu. Ecke Kimmich, aber geklärt von Volland.

31. Minute: Die Riesenchance für Brandt! Kampl sieht Volland, der in den Strafraum startet. Der spielt quer in die Mitte, wo Brandt zum Schuss kommt. Aber das Bayer-Juwel schießt sich selbst an - und der Ball landet über dem Tor.

27. Minute: Thiago nimmt den Ball am linken Torpfosten der Leverkusener stilecht mit der Brust an, wackelt Toprak aus - aber seine Flanke findet keinen Abnehmer. Es bleibt dabei: Bayern hat zwar mehr vom Spiel, Zählbares kommt dabei bisher aber nicht heraus.

25. Minute: Schöner Pass aus der Tiefe von Volland auf Haverz, der sieht Kampl, welcher trocken abzieht. Aber da ist Martinez‘ Kopf dazwischen.

24. Minute: Müller. Wieder. Unglücklich. Er ist auf rechts durch und läuft aufs Tor von Leno zu. Weil Toprak zur Stelle ist, versucht er es mit einem Pass ins Zentrum - aber der misslingt.

23. Minute: Er fehlt an allen Ecken und Enden. Was meint ihr? Wird Lewy rechtzeitig fit fürs Spiel der Spiele gegen Real?

22. Minute: Kimmich findet Coman, der probiert die Flanke, aber die verunglückt völlig. Es fällt schon auf: Gerade die Reservisten, die heute eine Chance bekommen, könnten etwas mehr Spielpraxis gut gebrauchen.

21. Minute: Bernat senst Baumgartlinger an der Seitenauslinie um. Freistoß und Ermahnung für den Spanier. Zurecht! Der Freistoß bringt nichts ein.

20. Minute: Brandt luchst Bernat den Ball ab, Volland ist da und will sich in den Strafraum aufmachen - aber Martinez passt auf.

18. Minute: Costa findet Bernat, der zieht ab - aber Leno ist da.

17. Minute: Nichts gegen Thomas Müller. Aber: Auch heute wird wieder klar, dass diese Saison die seine nicht ist. Er hängt vorne in der Luft, hat immer wieder Pech bei der Ballannahme. Es wäre ihm so zu wünschen, dass er endlich zu alter Stärke zurückfindet.

16. Minute: Im Stadion haben auf jeden Fall die Bayern heute die Oberhand - auch auf der Tribüne: „Bayern München, schalalalalalala“ hallt es durchs Rund - aber das kennt man ja aus Leverkusen.

15. Minute: Hier scheint sich ein interessantes Spielchen anzubahnen. Leverkusen steht tief, wartet ab und kontert - wenn sich eine Chance dazu ergibt - gefällig.

14. Minute: Im Gegenzug wieder Leverkusen. Kampl versucht‘s aus der Distanz, aber kein Problem für Neuer.

13. Minute: Coman flankt nach innen, aber Leverkusen kann klären.

11. Minute: Leverkusen spielt sich jetzt etwas frei. Brandt flankt von links, aber zur Ecke geklärt. Diese führt Wendell aus - aber die geht ins Niemandsland. Leverkusen bleibt in Ballbesitz, aber Jedvajs Schuss geht weit am Tor vorbei.

10. Minute: Costa luchst Hilbert auf der linken Außenbahn den Ball ab - aber Schiri Siebert hat ein Foul gesehen.

9. Minute: Jetzt wäre es beinahe vor dem Kasten von Manuel Neuer zum ersten Mal brenzlig geworden: Die Leverkusener wursteln sich irgendwie durch, in der Mitte kommt Volland an den Ball, aber Alaba wurstelt mit - und klärt. Durchatmen!

8. Minute: Bei aller Überlegenheit nach beinahe zehn Minuten: Torchancen erarbeiteten sich die Bayern bisher nicht.

6. Minute: Leverkusen tut sich hier im Spielaufbau schwer, weil die Bayern früh stören und kompromisslos den ballführenden Spieler anlaufen.

4. Minute: Sehr konzentrierter Beginn der Bayern: Kimmich grätscht Baumgartlinger, der sich auf den Weg zum ersten Bayer-Angriff gemaht hatte, routiniert ab.

3. Minute: Langer Ball aus der eigenen Hälfte von Martinzez auf Müller - aber der steht knapp im Abseits.

2. Minute: Die Bayern zeigen hier von Anfang an, dass sie etwas vor haben: Thiago setzt sich an der Strafraumkante durch, legt nach innen - wo Thomas Müller völlig frei stand - aber Toprak blockt den Ball ab und Leno ist zur Stelle. Schade!

0. Minute: Es ist angerichtet. Die Bayern stoßen an.

+++ Rudi Völler freut das Interesse der Bayern an Julian Brandt - und auch Benjamin Henrichs (als potentieller Nachfolger für den scheidenden Philipp Lahm gehandelt): “Wenn einmal ein Jahr kommt, an dem kein großer Verein an unseren Spielern interessiert ist, haben wir etwas falsch gemacht.“

+++ Jetzt spricht Rudi Völler bei Sky über den möglichen Brandt-Transfer: „Julian Brandt fühlt sich pudelwohl, das weiß ich von ihm. Das sagt er mir sehr, sehr oft. Wir haben beschlossen, dass wir uns am Ende der Saison zusammen setzen. Dann werden wir entscheiden. Er hat Vertrag bei uns, wir entscheiden, was mit Julian passiert.“

+++ Die Bayern haben in den vergangenen drei Partien in Leverkusen keinen einzigen Treffer erzielt, melden die Kollegen von der Statistikabteilung gerade. Dass Robert Lewandowski ausfällt, dürfte den Fans auch nicht gerade Mut machen.

+++ Leverkusens Trainer Tayfun Korkut findet übrigens, dass ein Sieg heute für seine Mannschaft utopisch ist. „Gegen Bayern muss man mit einem Punkt zufrieden sein“, sagte er gerade im Interview bei Sky.

+++ Wir wollen nicht unken. Aber: Vor dem Anpfiff ist RB Leipzig bis auf sieben Punkte an die Bayern herangerückt. Verlieren die Bayern, könnte das Titelrennen in der Bundesliga noch mal unnötig spannend werden.

+++ Nach Real ist vor Real. Die Bayern haben heute aber erst mal Bayer Leverkusen vor der Brust. Es wird spannend, zu sehen, ob sich die Spieler zu 100 Prozent auf das Bundesliga-Duell konzentrieren können, oder ob das Spiel am Dienstag schon in den Köpfen herumgeistert.

+++ Auch zu Leverkusens Mega-Talent Julian Brandt hat sich Gerland geäußert. Der 20-Jährige wird von den Bayern heiß umworben. Gerland: „Als Pep bei uns war, haben wir ihn zum Gespräch eingeladen“, verrät der Tiger. Und holen die Bayern das Bayer-Talent nun? „Da habe ich doch keine Ahnung von“, sagte Gerland dazu.

+++ Hermann Gerland hat sich bei den Kollegen von Sky zur Frage aller Fragen geäußert. Wie geht es Robert Lewandowski? „Er trainiert wieder, aber ich weiß nicht ob es reicht“, sagt der Tiger. „Das gilt auch für Jerome und Mats“. Aber: „Ich bin kein Hellseher.“ Wir müssen also weiter abwarten.

+++ Die Mannschaften machen sich gerade warm.

+++ Die Bayern spielen mit Javi Martinez und David Alaba in der Innenverteidigung. Lässt diese Aufstellung Rückschlüsse auf die Bayern-Formation für den Champions-League-Knaller am Dienstag zu? Denn: Martinez fehlt in Madrid sicher gesperrt. Wäre es da nicht schlauer, die Alternative Joshua Kimmich neben David Alaba - in ungewohnter Position - zu testen? Oder heißt die Martinenz-Nominierung gegen Leverkusen, dass entweder Mats Hummels oder Jerome Boateng am Dienstag wieder zur Verfügung steht?

+++ Die Aufstellungen sind raus. Was meint ihr? Ist es die richtige Entscheidung von Carlo Ancelotti, Arjen Robben und Franck Ribéry für das Champions-League-Duell am Dienstag gegen Real Madrid zu schonen?

+++ Die Bayern sind da! In knapp einer Stunde geht‘s los - und der Bus der Bayern sind schon am Stadion eingetroffen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Auswärtsspiel des FC Bayern bei Bayer Leverkusen. Anpfiff der Partie in der BayArena ist um 18:30 Uhr. Wir informieren Sie hier über alles Wichtige rund um den Auftritt beim langjährigen Rivalen im Meisterschaftsrennen.

Vorbericht zu Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München

Nach dem Rückschlag in der Champions League gegen Real Madrid will der FC Bayern nun bei der kriselnden Werkself den nächste Schritt in Richtung 27. Meistertitel tun. Die Gastgeber haben in dieser Saison erst fünf von 14 Heimspielen gewonnen. Bei den Roten wird Robert Lewandowski sicher fehlen: Der an der Schulter lädierte Torjäger sitzt eine Gelb-Sperre ab. Außerdem haben sich die Sorgen um die Abwehr beim Rekordmeister vergrößert: Jerome Boateng klagt über Adduktorenprobleme und kann die Reise ins Rheinland nicht mitmachen. Mats Hummels fällt mit Knöchelproblemen aus. Dafür steht Nicolas Feldhahn aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern im Kader.

Leverkusen muss auf den von der FIFA wegen Vertragsbruchs gesperrten Hakan Calhanoglu und den am Sprunggelenk verletzten Kapitän Lars Bender verzichten.

Das Hinspiel gewannen die Roten in der Allianz Arena mit 2:1. Nachdem Thiago in der 30. Minute per Kopf auf Vorlage von Philipp Lahm zur Führung getroffen hatte, glich Calhanoglu nur fünf Zeigerumdrehungen später aus. Der umjubelte Siegtreffer gelang Mats Hummels, der elf Minuten nach dem Seitenwechsel eine Ecke von Joshua Kimmich einnickte.

In Leverkusen warten die Bayern seit mittlerweile sechs Stunden Spielzeit auf einen Treffer aus dem Spiel heraus. Zuletzt ließ Toni Kroos den Rekordmeister am 5. Oktober 2013 beim 1:1 jubeln. Es folgten der 5:3-Zittersieg nach 120 torlosen Minuten und anschließendem Elfmeterschießen im Pokal-Viertelfinale sowie in der Liga ein 0:2 und in der vergangenen Saison ein 0:0.s

Besonders im Fokus stehen dürfte Julian Brandt. Am 20-Jährigen soll der FC Bayern großes Interesse zeigen. Es gab sogar schon Meldungen, der Deal sei bereits perfekt. Der Vater und Berater des Nationalspielers dementierte eine Einigung jedoch prompt.

