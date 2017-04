Countdown-Ticker zu Real - Bayern: Zidane bestätigt Bale-Ausfall

München - Die Roten stehen nach der Heimpleite vor wenigen Tagen in Madrid am Dienstag vor einer Herkulesaufgabe. In unseren Countdown-Ticker gibt es alles Wichtige im Vorfeld der Partie.

+++ Trotz des Vorsprungs aus dem Hinspiel bleibt Zidane vorsichtig. Der Real-Trainer sieht sein Team noch lange nicht am Ziel angekommen.

+++ München oder Madrid - das ist für Lewandowski die vielleicht entscheidende Frage. Deshalb hat der Torjäger einen ausgeklügelten Plan für das Rückspiel.

+++ Schon fünfmal musste der FC Bayern im Europapokal auswärts einen Rückstand aufholen. Hier zeigen wir, wie sich die Roten dabei geschlagen haben.

+++ Für Lahm und Alonso steht der letzte Auftritt im Bernabeu an. Der Kapitän hegt aber noch keine Abschiedsgedanken.

+++ Bislang ist es erst einem Klub gelungen, Real Madrid nach einer Heimpleite noch aus einem europäischen Wettbewerb zu kegeln. Ob der Verein zum Vorbild für die Roten taugt?

+++ Einen ausführlichen Vorbericht zum morgigen Spiel mit Fokus auf Real Madrid gibt‘s hier.

+++ Wir haben hier ein paar Bilder des Abschlusstrainings von Real Madrid zusammengestellt.

+++ „Alte Liebe“ oder „Sehnsucht“ - das sind die Begriffe, mit denen man wohl am besten das Foto beschreiben kann, das Xabi Alonso heute bei Instagram online gestellt hat. Es zeigt den ehemaligen Real-Star (spielte dort zwischen 2009 und 2014) beim Blick auf das Estadio Santiago Bernabeu.

Tomorrow is a special game. Back to Bernabéu. #miasanmia Ein Beitrag geteilt von Xabi Alonso (@xabialonso) am 17. Apr 2017 um 1:59 Uhr

+++ Das waren die wichtigsten Aussagen von Zinedine Zidane. Um 18.30 Uhr treten dann Carlo Ancelotti, Philipp Lahm und Xabi Alonso vor die Mikrofone.

+++ Karim Benzema ist derzeit in sehr guter Verfassung, und das, nachdem er stark kritisiert worden war. Wie erklärt sich Zidane die Leistungssteigerung? „Benzema hat unglaubliche Mentalität, er hat all den Kritiken getrotzt und sich durch eine schwierige Phase durchgekämpft. Ich bewundere Spieler dieser Art, es macht mich glücklich, Spieler wie ihn in meinen Reihen zu haben.“

+++ Was ist der Schlüssel des Spiels morgen? „Es gibt keine Geheimnisse. Aber der Schlüssel für morgen ist alles dafür zu tun, um das Spiel zu gewinnen.“ Plattitüdenalarm in Madrid ...

+++ Fürchtet Zidane mehr einen Lewandowski, oder Leute wie Robben und Ribéry? „Es gibt nicht den einen, der den Unterschied ausmacht. Bayern hat sehr viele Fähigkeiten, um uns weh zu tun. Bayern hat aber auch Punkte, bei denen man ihnen weh tun kann. Wir wollen unser Spiel spielen und wieder eine gute Leistung abliefern. Es wird ein großes und wichtiges Spiel, und Bayern wird ein gutes Spiel machen, das wissen wir. Es wird sich in den kleinen Details entscheiden.“

+++ „Der FC Bayern wird nicht viel anders spielen als vor einer Woche in der Allianz Arena“, sagt Zidane. Dass Lewandowski wieder dabei sein wird, sei ein Plus für Bayern. „Trotzdem ist es kein Grund zur Beunruhigung für uns, weil Bayern so oder so ein Spitzenteam ist.“

+++ Was für ein Spiel erwartet Zidane? „Die Bedeutung des Spiels ist allen klar. Unser Publikum wird aber noch wichtiger werden, als es ohnehin schon ist. Wir brauchen es immer, aber in diesem Spiel noch mehr.“

+++ Zinedine Zidane sitzt derzeit in Madrid vor den Mikrofonen der Medien bei der Abschlusskonferenz. Der Coach bestätigt, dass Gareth Bale verletzungsbedingt morgen nicht mit dabei sein wird. Auf die Nachfrage einer Journalistin, wer ihn ersetzen werde, sagt der Franzose charmant: „Ich habe mich bereits entschieden, wer es sein wird. Aber das werde ich Ihnen nicht verraten.“

+++ Dem FC Bayern winkt im Erfolgsfall ein weiterer Zahltag. Schon jetzt haben die Roten gut 30 Millionen Euro an Prämien kassiert.

+++ Von bislang zehn K.o.-Duellen zwischen beiden Klubs hat jeder fünf gewonnen. Hier gibt‘s alle Ergebnisse in der Übersicht.

+++ Hier gibt es ein paar Impressionen aus dem Flieger. Kommt gut nach Madrid, Jungs!

+++ Ancelotti gibt die Hoffnung auf die Einsätze von Hummels und Boateng nicht auf. Doch es gibt wohl auch schon einen Plan B.

+++ Vor einigen Tagen hatte Real-Trainer Zidane für Aufsehen gesorgt, weil er einen Abschied im Sommer nicht ausschloss. Laut der spanischen Sportzeitung Marca soll der Franzose aber auch in der kommenden Trainer der Königlichen bleiben. Eine entsprechende Entscheidung habe Präsident Florentino Pérez getroffen und Zidane bereits mitgeteilt.

+++ Und wie sieht das bei den Königlichen aus? Coach Zinedine Zidane bittet seine Mannschaft bereits um 11 Uhr zum Abschlusstraining auf dem Real-Trainingsgelände. Um 13 Uhr stellt sich der Franzose zusammen mit einem Profi den Fragen der internationalen Medienvertreter.

+++ Wir schauen mal auf den Zeitplan des FC Bayern von heute: Ab 8.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer des Bayern-Trosses am Check-In-Schalter der Lufthansa am Münchner Flughafen. Um 11 Uhr hebt der Airbus A340-600 ab in Richtung spanische Hauptstadt. Die Ankunft am Madrid-Barajas Aiport ist für 13.40 Uhr vorgesehen, anschließend geht es ins Teamhotel Gran Meliá Palacio de los Duques. Um 18.30 Uhr treten Cheftrainer Carlo Ancelotti, Philipp Lahm und Xabi Alonso zur obligatorischen internationalen Pressekonferenz an. Um 19 Uhr steigt dann das Abschlusstraining im Santiago Bernabéu.

Das passierte am Sonntag

+++ Auch wenn heute noch kein Teamtraining drin war, der FC Bayern hofft bis zuletzt auf Mats Hummels. Laut Informationen von Sport1 wird der Innenverteidiger auf jeden Fall die Reíse nach Madrid mitmachen. Vor Ort wird dann über seinen Einsatz kurzfristig entschieden.

+++ Die UEFA hat die Schiedsrichter-Ansetzung für das Rückspiel zwischen Real und Bayern bekanntgegeben. Die Besetzung könnte ein gutes Omen für den Rekordmeister sein!

+++ Von der Rolle Thomas Müllers hat Schuster eine klare Vorstellung: „Ich glaube, dass er mit seiner unorthodoxen Spielweise aus der Tiefe kommend viel wichtiger sein kann als in der Form eines Wandspielers. Dort hat er seine meisten Tore gemacht und war am wertvollsten für die Bayern.“

+++ Und noch ein dritter Ex-Bundesliga-Trainer hat sich bei Sport1 heute zur Situation bei den Bayern geäußert: Dirk Schuster. Der Ex-FCA- und Ex-Darmstadt-Coach sagte im „Doppelpass“: „Robert Lewandowski verkörpert nicht die klassische Neun. Er spielt gut mit und hat eine gute Ballbehandlung. Die Bayern sind abhängig von ihm. Ich habe das Spiel gegen Real Madrid anders gesehen. Ich glaube, wenn der Elfmeter reingeht, ist das Spiel ganz anders. Dass Real Madrid mit seiner Technik den Ball laufen lassen kann, das war in der zweiten Halbzeit zwangsläufig. Ich denke, dass die Bayern weiterkommen.“

+++ Ex-Gladbach-Coach André Schubert sieht es ähnlich wie Veh. „Ein Backup von der Qualität eines Robert Lewandowski ist nicht einfach zu holen. Lewandowski gehört zu den Top-Stürmen in Europa. Er hat eine Qualität, er spielt gut mit und hat eine gute Ballbehauptung. Es ist jetzt schon zum dritten Mal in Folge so, dass den Bayern in der entscheidenden Phase die Spieler fehlen. Die Bayern müssen in der nächsten Zeit noch was tun. Spieler wie Kingsley Coman, Douglas Costa oder Joshua Kimmich sind alle in ein Loch reingekommen, nachdem sie eine starke Phase hatten“, sagte Schubert im „Doppelpass“.

+++ Generell sieht Veh den Kader des FC Bayern aber gut aufgestellt: „Für die Bundesliga sind sie top besetzt, aber in der Liga werden sie nicht gefordert. Man wünscht sich, dass die Bundesliga spannender wird.“ Probleme sieht er auf den Außenbahnen, falls Arjen Robben und Franck Ribéry mal nicht mehr in München spielen. „Douglas Costa hat überragend angefangen. Aber als er dann gegen Real Madrid reinkam, hat er nach hinten gar nicht mitgearbeitet. Da muss er noch viel lernen. Douglas Costa und Kingsley Coman sind noch nicht so weit wie Arjen Robben und Franck Ribery. Es wird schwer, wenn die beiden mal weg sind, sie zu ersetzen“, so Veh im „Doppelpass“.

+++ Ex-Meistertrainer Armin Veh hat heute im „Doppelpass“ bei Sport1 die Personalpolitik der Bayern kritisiert. Er glaubt zwar, dass der Rekordmeister immer in der Lage sei, ein Rückspiel zu gewinnen, er schränkt aber ein: „Deutlich war natürlich, das Robert Lewandowski gefehlt hat. Mich wundert, dass die Bayern seit Jahren keinen zweiten Stürmer haben. Das ist schon sehr fahrlässig. Das wundert mich schon seit Jahren. Thomas Müller ist kein Stürmer. Er ist auf außen viel gefährlicher und das rächt sich jetzt. Los ging es mit Pep Guardiola, der keinen Wert auf die klassische Neun legte. Dort haben sie es verpasst wieder umzustellen, dass sie zumindest einen zweiten Stürmer haben.“

+++ Einigermaßen gute Nachrichten gibt es vom heutigen Ostersonntag-Training zu vermelden: Robert Lewandowski konnte bei der Teameinheit mitwirken. Kreisspiel, Pass- und Torschussübungen absolvierte er laut Klub-Angaben vom Sonntag ohne erkennbare Probleme. Bei Mats Hummels und Jerome Boateng sieht es noch nicht ganz so gut aus, die beiden Abwehrspieler trainierten individuell.

+++ Der FC Bayern hat bei Bayer Leverkusen klar dominiert. Aber kein einziges Tor erzielt. Das drückt vor der schweren Mission in Madrid auf die Stimmung. „Wir haben keine gute Ausgangslage und sind deshalb jetzt der Außenseiter“, sagte Kapitän Philipp Lahm.

+++ Während der FC Bayern mit dem Ergebnis der Generalprobe für das Rückspiel in Madrid am Dienstag weniger zufrieden sein konnte (0:0 in Leverkusen), konnten die Königlichen ihre gewinnen - wenn auch etwas glücklich am Ende.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Countdown-Ticker vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League bei Real Madrid. Hier füttern wir Sie in den Tagen und Stunden vor dem Anpfiff am Dienstag um 20:45 Uhr mit allen wichtigen Informationen rund um den Kracher im Santiago Bernabeu.

Nach dem 1:2 vom vergangenen Mittwoch in der Allianz Arena müssen die Roten in der spanischen Hauptstadt mindestens zwei Tore schießen und gewinnen. Im Hinspiel hatte Arturo Vidal nach 25 Minuten für die Führung des Teams von Trainer Carlo Ancelotti gesorgt, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte jedoch einen Elfmeter über das Tor geschossen.

Diese vergebene Chance des Chilenen auf einen Doppelpack rächte sich: Denn Cristiano Ronaldo machte es im zweiten Durchgang besser und überwand den starken Bayern-Keeper Manuel Neuer zweimal (47. und 77.). Zwischendurch sah Javi Martínez auch noch wegen wiederholten Fouls an „CR7“ die Gelb-Rote Karte und wird damit in Madrid fehlen.

Angesichts des Ausfalls des spanischen Defensivspezialisten wäre die Rückkehr von Mats Hummels nach dessen Trainingsunfall umso wichtiger. Zurückmelden soll sich auch Robert Lewandowski. Der an der Schulter lädierte Torjäger wurde im Hinspiel schmerzlich vermisst.

Mit dem 1:2 gegen Real endete für den FC Bayern in der vergangenen Woche eine imposante Heimserie in der Champions League: Seit dem 17. September 2014 hatten die Roten 16 Mal nacheinander vor den eigenen Fans gewonnen. Zuvor hatte es ein 0:4 gegen die „Königlichen“ gesetzt.

Bislang haben die Münchner nach Niederlagen im Hinspiel zehnmal noch den Sprung in die nächste K.o.-Runde des Europapokals geschafft. Allerdings gelang das nur einmal nach einer Heim-Pleite: Vor knapp 30 Jahren gegen Inter Mailand. Bei Real gewann der FC Bayern seit 1975 - das Elfer-Drama auf dem Weg zum Finale dahoam 2013 wird offiziell als Unentschieden gewertet - jedoch nur zweimal in elf Auftritten: In der Zwischenrunde der Saison 1999/2000 schossen Mehmet Scholl, Stefan Effenberg, Thorsten Fink und Paulo Sergio ein 4:2 heraus, im Halbfinale der folgenden Saison genügte ein Treffer von Giovane Elber für ein 1:0.

