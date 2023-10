Klausel im Vertrag? Alonso kann wohl im nächsten Sommer zum FC Bayern wechseln

Von: Marcel Schwenk

Xabi Alonso soll eine Klausel im Vertrag haben, die es dem Trainer von Bayer Leverkusen erlaubt, im kommenden Sommer zum FC Bayern zu wechseln.

Leverkusen – Mit Bayer Leverkusen mischt Xabi Alonso aktuell die Bundesliga auf, steht nach sieben Spieltagen an der Spitze der Tabelle. Im direkten Duell mit dem Serienmeister FC Bayern trotzte die spielerisch überzeugende Werkself den Münchnern Mitte September ein 2:2 ab.

Xabi Alonso Geboren: 25. November 1981 (Alter 41 Jahre) in Tolosa Stationen als Trainer: Real Madrid U14, Real Sociedad B, Bayer Leverkusen Trainer bei Bayer Leverkusen seit: Oktober 2022 Vertrag bei Bayer Leverkusen bis: Juni 2026

Bayer-Coach Xabi Alonso soll dank Klausel zu Bayern, Real Madrid oder Liverpool wechseln können

Während Alonso vor einem knappen Monat also noch als Gegner des FCB in der Allianz Arena gastierte, könnte er in der Zukunft wohl auf der Trainerbank der Heimmannschaft Platz nehmen. Laut der Sport Bild soll es nämlich eine Klausel in seinem kürzlich bis 2026 verlängerten Vertrag geben, die im kommenden Sommer einen Wechsel zu einem seiner Ex-Klubs ermöglicht.

Dazu gehört bekanntlich auch der FC Bayern, bei dem Alonso von 2014 bis 2017 unter Vertrag stand und letztlich auch seine Spielerkarriere beendete. Darüber hinaus soll die Abmachung auch für den FC Liverpool und Real Madrid gelten.

Xabi Alonso als Wunschkandidat für Ancelotti-Nachfolge bei Real gehandelt

Bei den „Königlichen“ wurde Alonso, für die er insgesamt fünf Jahre spielte und mit denen er 2013/14 die Champions League gewann, vor seiner Verlängerung bereits als Nachfolger des im kommenden Sommer scheidenden Carlo Ancelotti gehandelt und galt laut Medienberichten als Wunschkandidat.

Aber auch in der bayerischen Landeshauptstadt hält man große Stücke auf den 41-Jährigen. Wie Karl-Heinz Rummenigge im März im Gespräch mit der tz offenbarte, dachten er und Uli Hoeneß schon zu Zeiten von Niko Kovac darüber nach, den Spanier nach München zu lotsen.

Rummenigge und Hoeneß wollten Alonso bereits als Co-Trainer zum FC Bayern locken

„Ich habe mir immer gewünscht, dass er eines Tages Trainer wird. Uli Hoeneß und ich hatten überlegt, ihn als Co-Trainer zu Bayern München zu holen. Das hat damals nicht funktioniert“, so der 68-Jährige, der nach der Saison 2022/23 wieder in den Aufsichtsrat zurückkehrte.

Aktuell ist der Trainerposten beim FCB an Thomas Tuchel vergeben, der als Nachfolger von Julian Nagelsmann Mitte der vergangenen Rückrunde installiert wurde. Allerdings gab es immer wieder öffentliche Äußerungen Tuchels, die intern nicht gut angekommen sein sollen – insbesondere die Aussagen zur Transferpolitik im Sommer und der mangelnden Kadertiefe.

Zur Debatte steht der Coach wohl kaum, auch wenn Ex-Boss Uli Hoeneß vor wenigen Tagen beim BR durchblicken ließ, dass er die Entlassung Nagelsmanns für „nicht klug“ befand. Letztlich dürfte der nationale und internationale Erfolg maßgeblich dafür sein, wie lange Tuchel im Amt bleibt. Die Entwicklung Alonsos in Leverkusen werden die FCB-Verantwortlichen aber vermutlich trotzdem verfolgen. (masc)