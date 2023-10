Gravenberch stichelt nach erstem Liverpool-Treffer gegen FC Bayern

Von: Christoph Wutz

Teilen

Am letzten Tag der Transferperiode verließ Ryan Gravenberch die Bayern. In Liverpool blüht er auf. Jetzt äußerte er sich zu seiner Zeit in München.

Liverpool – Ryan Gravenberchs Zeit beim FC Bayern verlief enttäuschend für den Niederländer. Mit großen Hoffnungen war er im Sommer 2022 nach München gewechselt. In rund 14 Monaten in der bayerischen Landeshauptstadt absolvierte der 21-Jährige zwar solide 34 Pflichtspiele, konnte sich allerdings keinen Stammplatz erarbeiten und kam, wenn überhaupt, meist nur zu Kurzeinsätzen. Also kehrte Gravenberch den Bayern den Rücken und zog weiter zum FC Liverpool. Dort traf er jetzt erstmals – und konnte sich anschließend eine Spitze in Richtung seines alten Arbeitgebers nicht verkneifen.

Ryan Jiro Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 (Alter 21 Jahre), Amsterdam, Niederlande Position: Zentraler Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Liverpool bis: 30. Juni 2028 Marktwert: 30 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Gravenberch stichelt nach erstem Liverpool-Treffer gegen FC Bayern

Am Donnerstag empfingen die „Reds“ in der Europa League Royale Union Saint-Gilloise. Nachdem er nach seinem Abgang von den Bayern in der Premier League bislang selten zum Einsatz gekommen war, stand Gravenberch beim in der Startelf des Teams von Jürgen Klopp. In der 44. Spielminute erzielte er per Abstauber den wichtigen Führungstreffer. Danach jubelte er ausgelassen über sein Premierentor für den englischen Verein.

Nach dem Spiel sprach der Niederländer im Interview mit TNT Sports über seine Zeit bei den Münchnern – und verriet, was sich nun in Liverpool anders für ihn sei: „Die Minuten. Wenn du einem Spieler die Minuten auf dem Feld gibst, dann wird er selbstbewusster – und das ist alles“, sagte Gravenberch mit einem Fingerzeig in Richtung von Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

Ryan Gravenberch freute sich ausgelassen über sein erstes Tor für Liverpool nach seinem Abgang aus München. © Belga / Imago

„Das einfachste Tor meiner Karriere“: Gravenberch wirkt nach FCB-Abgang befreit

Während seiner Zeit in München haderte der frühere Ajax-Star immer wieder mit seiner geringen Spielzeit. Insgesamt stand er nur knapp 946 Minuten für den deutschen Rekordmeister auf dem Feld.

„Es ist besonders für mich. Ich treffe nicht oft. Es ist ein spezielles Gefühl für mich, ein Tor zu machen, und dann auch noch das erste Tor für diesen Club“, so der 21-Jährige. „Es war das beste Tor meiner bisherigen Karriere. Nein, es war das einfachste“, freute sich Gravenberch weiter.

„Nur positiv“: Liverpool-Trainer Klopp schwärmt von Ex-Bayer Gravenberch

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel fand sein neuer Coach, Jürgen Klopp, nur lobende Worte zu Gravenberch: „Es ist wirklich offensichtlich, wie gut er ist, was für ein Talent er ist. Er hat Spaß an der Situation, an sich selbst und das ist wirklich wichtig. Er bekommt das ganze Selbstvertrauen Schritt für Schritt zurück. Das ist wirklich cool anzusehen. Er ist sehr gut integriert, passt gut in die Altersgruppe der Mehrheit der Spieler. Das ist nur positiv“, sagte der Trainer der „Reds“. Der Niederländer entwickle sich „in die richtige Richtung, das ist wirklich hilfreich“, so Klopp weiter.

Für den FC Bayern lohnte sich das Kapitel Gravenberch zumindest finanziell. Der 21-Jährige ist somit der nächste Volltreffer in der cleveren Transfer-Strategie des deutschen Rekordmeisters. (wuc)