FC Bayern will zwei Topstars nach München locken

Es kommt jetzt darauf an , was will der FCB , will man einen "normalen" Sechser , einen durchschnitts Sechser , dann kann man natürlich auch Rabiot , oder Stach aus Mainz verpflichten . Will der FCB jedoch einen absoluten top Sechser wie z.B Declan Rice von den Hammers , dieser Junge kostet halt richtig Geld . Ganz ehrlich , ich würde nur Zwei absolute top Spieler verpflichten , einen Sechser und einen Mittelstürmer und das Wichtigste , die Spieler los werden die Bayern nicht braucht , die keine Bayern München Spieler sind . An oberster Stelle Leroy Sane , seit Drei Jahren in München und noch nie etwas gerissen , keine Körpersprache , keinen Willen , katastrophales Zweikampfverhalten , kurz gesagt , dieser Junge hat einfach keinen Bock , das Problem 1. zieht er die anderen Spieler runter und 2. verdient dieser Junge 20 Mio. Euro für nichts ! Sadio Mane Fehleinkauf , Goretzka , Upamecano !