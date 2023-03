„Nicht mehr ‚Mia san mia‘“: Matthäus äußert Kritik an Bayern-Bossen

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Der Rausschmiss von Julian Nagelsmann beim FC Bayern schlägt hohe Wellen. Lothar Matthäus zeigt Verständnis, äußert aber auch deutliche Kritik.

München – Der FC Bayern sorgte in der Länderspielpause für das wohl größte Beben auf Vereinsebene, sowohl national als auch international.

Mit der Freistellung von Trainer Julian Nagelsmann, die am Donnerstagabend durchsickerte und am Freitag offiziell wurde, überraschte der deutsche Rekordmeister die Fußballwelt. Nachfolger ist der ehemalige Chelsea-Trainer Thomas Tuchel, an dem die Münchner bereits vor einigen Jahren interessiert waren.

„Keine gute Figur abgegeben“: Matthäus wird deutlich

Naturgemäß äußerten sich in den vergangenen knapp 48 Stunden bereits einige Wegbegleiter, Spieler und Experten zu der Freistellung des 35-Jährigen. Dazu zählt auch Rekordnationalspieler und Ex-FCB-Profi Lothar Matthäus, der einerseits Verständnis für die Entscheidung selbst aufbringt, andererseits aber auch deutliche Worte zum Vorgehen der Bayern-Bosse um Präsident Herbert Hainer, Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic findet.

Lothar Matthäus (li) übt Kritik am Vorgehen der Bayern-Bosse um Oliver Kahn (re.) und Hasan Salihamidzic (Mi.) © Imago Images /Sven Simon; Imago Images/MIS

„Die Bayern-Verantwortlichen haben in der letzten Zeit keine gute Figur abgegeben“, so der 62-Jährige bei RTL/ntv. Das „‘Mia san mia‘, das die Bayern immer ausgezeichnet hat zu Zeiten von Karl-Heinz-Rummenigge und Uli Hoeneß“, sei es mittlerweile „nicht mehr“. Der Rekord-Nationalspieler fordert daher eine Rückkehr „zu den Wurzeln, zum familiären Umgang miteinander“ - also zu dem, was „die Bayern in der Vergangenheit stark gemacht“ habe und Matthäus in den „letzten ein bis eineinhalb Jahren vermisst hat“.

Nichtsdestotrotz sei die Abkehr von Nagelsmann „eigentlich keine große Überraschung mehr“ und auf die „sportliche, aber auch persönliche Situation“ zurückzuführen. Wie der TV-Experte gegenüber Sky weiter ausführte, waren für ihn die ausbleibenden Resultate und die Geschehnisse abseits des Rasens für die Trennung ausschlaggebend.

Tuchel als Nachfolger: Für Matthäus „gute Wahl“

„Es gab viele Vorfälle in den letzten Wochen und Monaten, sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Bereich. Und es hat einfach nicht mehr gestimmt. Zum Schluss auch nicht mehr die Ergebnisse. Und deswegen, glaube ich, war es eine Entscheidung, die der Verein schweren Herzens treffen musste. Es war vielleicht ein Experiment von Anfang an, dass einfach dann irgendwo nicht mehr hingehauen hat“, macht er klar und bezeichnet die Entwicklung als die „Gesetze im Fußball“.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Nagelsmanns Erben Tuchel sieht er als eine „gute Wahl“. „Er kann Champions League, er kann DFB-Pokal und er kann vor allem auch Borussia Dortmund. Er kennt Borussia Dortmund und deswegen, glaube ich, ist es die ideale Lösung nach Julian Nagelsmann“, begründet der einstige Bayern-Kapitän seine Auffassung.

Bereits am 1. April kommt es zum Duell des FCB mit dem Tabellenführer. Es wird das Bundesliga-Debüt für Tuchel als Bayern-Trainer, er bekommt es direkt mit seinem Ex-Klub zu tun. Julian Nagelsmann bleibt hingegen nur die Zuschauerrolle. (masc)