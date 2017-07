Lothar Matthäus: Die Bayern schauen vom BVB ab

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat sich mit der Transferpolitik des FCB beschäftigt und stellt fest: Die Bayern eifern Borussia Dortmund nach.

Mit Corentin Tolisso (22), Niklas Süle (21) und Serge Gnabry (21) hat der FC Bayern gleich drei Spieler mit Entwicklungspotential verpflichtet. Zwar war insbesondere Tolisso mit einer Ablösesumme von mehr als 41 Millionen Euro weit weg von einem Schnäppchen, dennoch hat der FCB bislang auf große Namen verzichtet. Auch der Transfer des 28-jährigen Alexis Sanchez vom englischen Erstligisten FC Arsenal zieht sich in die Länge.

Deshalb ist für Lothar Matthäus klar: Die Bayern kopieren die Transferpolitik von Borussia Dortmund. Denn der BVB ist seit vielen Jahren bekannt dafür, junge Talente (verhältnismäßig) günstig zu verpflichten und zu Weltklasse-Spielern auszubilden. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit: Julian Weigl, Christian Pulisic oder Ousmane Dembélé. Auch in der aktuellen Transferperiode wechseln mit Mahmoud Dahoud (21), Maximilian Philipp (20) und Dan-Axel Zagadou (18) weitere hochveranlagte Spieler ins Ruhrgebiet. Und mit Azzeddine Toufiqui haben die Dortmunder bereits den nächsten Rohdiamanten an der Angel.

Matthäus: “Ancelotti muss in die Zukunft blicken“

„In Sachen Transferpolitik und Kaderstruktur kopieren die Bayern aktuell Borussia Dortmund: Wie der BVB wollen sie nun talentierte Spieler weiterentwickeln. Den Münchner Machern ist aufgefallen, wie erfolgreich diese Strategie zuletzt mit Spielern wie Weigl oder Dembélé war“, so Matthäus in der Sport Bild. Außerdem fordert der Weltmeister von 1990, dass FCB-Trainer Carlo Ancelotti vermehrt jüngere Spieler mit Einsatzzeiten bedenken soll: „Der Trainer muss künftig mehr in die Zukunft blicken, nicht nur auf Routiniers setzen und damit die eigenen jungen Spieler verprellen.“

mby